Ein unvergesslicher Event – Deutscher Immobilienpreis 2024 für Mönig Immobilienmanagement aus Böblingen

Immowelt hat am 14. November 2024 mit 500 geladenen Gästen in der atemberaubenden Kulisse des Berliner Westhafens eine wirklich unvergleichliche Gala veranstaltet. Eugen Mönig, Geschäftsführer der Mönig Immobilienmanagement GmbH aus Böblingen, gehört mit seinem Team auch diesmal zu den TOP 3 Hausverwaltungen, Deutschlands.

„Das ist eine Ehre, die uns für so manche Herausforderung, die die WEG-Reform an uns gestellt hat,

belohnt. Wir freuen uns mit unseren beiden Mitprämierten, ecowo GmbH und Pandion

Servicegesellschaft GmbH, und gratulieren ihnen von Herzen“, erklärt Eugen Mönig und fügt an: „Die

Konzepte und der Erfolg unserer drei Unternehmen zeigen, dass wir Verwalter viel bewegen können, wenn das gesamte Team an einem Strang zieht, offen für neue Wege ist und dabei nie die Bedürfnisse der Kunden vergisst.“

Die Mönig Immobilienmanagement GmbH ist beim Award Immobilienverwaltung des Jahres keine

unbekannte Größe: 2015 wurde das Team mit dem dritten Platz ausgezeichnet, 2017 mit Platz 1.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Erfolg von 2015 wiederholen konnten.

Die Firma Immowelt ruft den Wettbewerb seit vielen Jahren aus. Die Mönig Immobilienmanagement GmbH stellte in ihrem Wettbewerbsbeitrag u.a. ihre automatisierten, digitalen Prozesse und konsequenten Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz vor. „Ob WEG-Verwaltung, Vermittlung, Vermarktung oder Mieterverwaltung: In allen Bereichen konnte unser Team in den letzten Jahren und auch im Zuge der WEG-Reform neue Potenziale heben –

zugunsten der Effizienz, Transparenz und Entlastung aller Teammitglieder“, fasst Eugen Mönig zusammen und betont dabei: „Ob als Immobilienmakler oder -verwalter: Wir sind überzeugt, dass ein Service mit Herz, Kompetenz und individueller Beratung automatisierte Prozesse in keiner Weise ausschließt. Man muss nur die richtigen Stellschrauben kennen und nutzen.“

Eugen Mönig ist schon gespannt auf die Fragestellung 2025: „Der Award Immobilienverwaltung des

Jahres ist in meinen Augen ein wichtiger Impulsgeber für jeden Verwalter. Die Fragestellungen folgen den Trends und Aufgaben unserer Branche. Wer selbst am Wettbewerb teilnimmt, beleuchtet die eigenen Strukturen – für sich und für andere. Erfolgreiche Konzepte inspirieren sicher auch die einen oder anderen Kolleginnen und Kollegen, ähnliche Wege zu gehen. Ich freue mich aufs nächste Jahr – mit neuen Ideen!“

Über die Mönig Immobilienmanagement GmbH

Wir verstehen uns als Immobilienmanufaktur, welche sich recht früh bereits auf die Region Böblingen und Sindelfingen konzentriert hat. Was für andere Firmen ein Standort ist, ist für uns Heimat. Wenn es den Menschen in der Region gut geht, geht es auch uns gut.

Unsere Mission ist, das Verwalter- und Immobilienmaklergeschäft mit innovativen Ideen zu inspirieren, das Rad dabei nicht neu zu erfinden, aber doch anders zu drehen. Weg vom Gewohnheitsverwalter und – Makler, hin zum Ideentreiber, der die Bedürfnisse seiner Mandanten wahrnimmt, wertschätzt und dementsprechend handelt. Wir möchten mehr Leistungen bieten als ein reiner Verwalter oder Immobilienmakler. Mehr Vertrauen aufbauen. Mehr in unserer Heimat bewegen.

2025 betreut unser Verwaltungsteam in den Regionen Böblingen und Sindelfingen rund 2.000

Wohneinheiten und zahlreiche gewerbliche Anwesen aller Größen – und das zum Großteil bereits

seit vielen Jahren. Das fremd verwaltete Immobilienvermögen hat aktuell ein Volumen von ca. 600

Millionen Euro. Dazu verkaufen und vermieten unsere Maklerinnen und Makler pro Jahr etwa 150

Wohn- und Gewerbeimmobilien. Gerade unserer Mietfremdverwaltung rundet unser Serviceangebot

ab.

Wir sind das Team mit dem echten „Rundum-sorglos-Paket“ für jede Immobilienangelegenheit in der

Region. Wir streben stets nach dem idealen Service und verbinden dabei zwei getrennte Welten:

Vermittlung und Verwaltung. Das kann in dieser Weise kaum ein Unternehmen in der Region leisten!

Das Ziel unseres Teams ist es nach wie vor, durch unsere Arbeit nicht nur Zufriedenheit, sondern

auch das Vertrauen und die Begeisterung unserer Mandanten zu erlangen. Die Menschen kennen

und schätzen uns für unsere Fachkompetenz und Zuverlässigkeit. Wofür uns so mancher Eigentümer

aber schon fast eine Liebeserklärung gemacht hat, ist unser zuverlässiger Handwerker-Service. Dieses Premium-Netzwerk zählt rund 150 Experten ihres Fachs, die alle aus unserer Region sind und auch wirklich kommen, wenn unsere Kunden und wir sie brauchen.

Dieser Service ist Teil unseres Selbstverständnisses: Wir möchten für unsere Region – unsere

Nachbarn – mit persönlichem Engagement da sein. Eine sorgenfreie Wohnzukunft dieser Menschen

ist für uns ein Lebensziel. Mit unserem Service haben wir auch die richtigen Instrumente in der Hand, damit sie ihr Immobilieneigentum mit Vertrauen erwerben und mit Vergnügen besitzen.

Mönig Immobilienmanagement

Mozartstraße 32

71032 Böblingen

E-Mail: info@moenig-immo.de

Tel.: +49 7031 230187

https://moenig-immo.de

