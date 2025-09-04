-
Mogotes Metals gibt Optionen aus
23. September 2025 – Toronto, Ontario – Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE:OY4, OTCQB: MOGMF) (- www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-ceo-insight-on-trench-results-at-cruz-del-sur-and-stockwork-hills/ -) (Mogotes oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es bestimmten Direktoren, Führungskräften, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens insgesamt 3.535.000 Aktienoptionen zum Kauf von Stammaktien des Unternehmens gewährt hat, die zu einem Preis von 0,31 Dollar pro Stammaktie für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ausgeübt werden können. Die bei Ausübung der Optionen auszugebenden Stammaktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem ursprünglichen Ausgabedatum.
Über Mogotes Metals Inc.
Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das im vielversprechenden Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile nach Kupfer und Gold sucht. Das Flaggschiffprojekt von Mogotes, Filo Sur, grenzt an die große Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol und liegt entlang desselben Nord-Süd-Gürtels wie die Kupfer-Gold-Lagerstätten Filo Del Sol – Aurora und NGEx Minerals Lunahuasi und Los Helados.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mogotes Metals Inc.
Allen Sabet, Präsident und Chief Executive Officer
Telefon: (647) 846-3313
E-Mail: info@mogotesmetals.com
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Folgen Sie uns
Twitter: x.com/mogotesmetals
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:
Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, können, werden, würden, potenziell, vorgeschlagen und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Diese Aussagen sind nur Vorhersagen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, finden Leser im Management Discussion and Analysis des Unternehmens. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Mogotes Metals Inc.
Allen Sabet
217 Queen St. West, Suite 401
M5V 0R2 Toronto, ON
Kanada
email : allen@mogotesmetals.com
Pressekontakt:
Mogotes Metals Inc.
Allen Sabet
217 Queen St. West, Suite 401
M5V 0R2 Toronto, ON
email : allen@mogotesmetals.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Miata Metals durchteufet 35,6 Meter mit 3,04 g/t Gold, einschließlich 14,5 Meter mit 4,95 g/t Gold im Goldprojekt Sela Creek in Suriname Premium-Klebstoffe nach Maß für jede Branche – RUDERER hält Ihre ZUKUNFT fest zusammen.
Mogotes Metals gibt Optionen aus
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Gold schlägt Papiergeld
- Nordamerikanische Ostküste im Fokus – Princess Cruises präsentiert Kanada/Neuengland-Programm 2027
- Premium-Klebstoffe nach Maß für jede Branche – RUDERER hält Ihre ZUKUNFT fest zusammen.
- Mogotes Metals gibt Optionen aus
- Miata Metals durchteufet 35,6 Meter mit 3,04 g/t Gold, einschließlich 14,5 Meter mit 4,95 g/t Gold im Goldprojekt Sela Creek in Suriname
- Europa: Abhängigkeit von China bei Seltenen Erden größer als gedacht!
- Cartier durchteuft 16,7 g/t Au auf 2,1 m bei Contact (Cadillac) und stärkt Potenzial für oberflächennahe hochgradige Goldmineralisierung, die die Grundlage für Erweiterungsbohrungen bildet
- Maxus Mining beginnt mit der Projektbewertung von vier Konzessionsgebieten für kritische Mineralien in Partnerschaft mit Palliser Exploration
- meta4 log bietet intelligente Warehouse-Konzepte aus einer Hand.
- Digitalisierung im Rechnungswesen – Anspruch und Wirklichkeit
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.