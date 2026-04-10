-
Morgen 17 Uhr: Goldinvest.de Live-Webinar mit Formation Metals (CSE: FOMO)
Goldinvest spricht mit CEO Deepak Varshney über eines der derzeit spannendsten Explorationsprojekte im kanadischen Goldsektor. Stellen SIe Ihre Fragen direkt an den Unternehmenslenker!
Liebe Leserinnen und Leser,
morgen ist es so weit: Am Freitag, den 29. Mai, von 17 bis 18 Uhr begrüßen wir Deepak Varshney, CEO von Formation Metals (CSE: FOMO), zu einem exklusiven Live-Webinar auf unserem GOLDINVEST YouTube-Kanal. Unser Redakteur Björn Junker spricht mit ihm über eines der derzeit spannendsten Explorationsprojekte im kanadischen Goldsektor.
Warum Sie morgen dabei sein sollten
Formation Metals steckt mit seinem Vorzeigeprojekt N2 in Québec mitten in einem vollständig finanzierten 75.000-Meter-Bohrprogramm. Das Unternehmen verfügt über rund 30,7 Millionen kanadische Dollar an Arbeitskapital bei null Schulden, und die bisherigen Bohrergebnisse haben die Erwartungen übertroffen. Mit einer für Q3 2026 anvisierten NI 43-101-konformen Erstressourcenschätzung steht ein potenzieller Katalysator unmittelbar bevor.
Hier geht’s zum Live-Webinar – Erinnerung aktivieren
Das erwartet Sie im Gespräch:
Einordnung der aktuellen Bohrergebnisse und des Open-Pit-Potenzials der A-Zone
Stand des Explorationsprogramms und die nächsten Schritte
Ausblick auf die geplante Erstressourcenschätzung
Ihre Fragen live im Chat – direkt an den CEO
Egal, ob Sie Formation Metals schon länger verfolgen oder das Unternehmen gerade erst auf den Radar bekommen haben: Nutzen Sie die Gelegenheit, dem CEO direkt Ihre Fragen zu stellen.
Hier geht’s zum Live-Webinar – Erinnerung aktivieren
Die Teilnahme ist kostenlos und für alle offen. Aktivieren Sie am besten gleich die Erinnerung, damit Sie den Start nicht verpassen. Wer morgen keine Zeit hat: Die Aufzeichnung bleibt im Anschluss auf unserem Kanal verfügbar.
Wir freuen uns auf Sie!
Beste Grüße
Ihr GOLDINVEST-Team
Disclaimer
I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.
II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.
III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.
IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
GOLDINVEST Consulting GmbH
Herr Björn Junker
Rothenbaumchaussee 185
20149 Hamburg
Deutschland
fon ..: +49 (0)40 – 44 195195
web ..: http://www.goldinvest.de
email : redaktion@goldinvest.de
Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.
Pressekontakt:
GOLDINVEST Consulting GmbH
Herr Björn Junker
Rothenbaumchaussee 185
20149 Hamburg
fon ..: +49 (0)40 – 44 195195
web ..: http://www.goldinvest.de
email : redaktion@goldinvest.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Newcore Gold schließt eine Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 15 Millionen Dollar ab
Morgen 17 Uhr: Goldinvest.de Live-Webinar mit Formation Metals (CSE: FOMO)
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Morgen 17 Uhr: Goldinvest.de Live-Webinar mit Formation Metals (CSE: FOMO)
- Newcore Gold schließt eine Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 15 Millionen Dollar ab
- Miata erweitert goldhaltiges System im Distriktmaßstab bei Sela Creek in Suriname, einschließlich 11 m mit 3,35 g/t Au innerhalb von 25,1 m mit 1,71 g/t Au im Jons Trend
- Der Goldpreis – Gewinnmitnahmen, Zinssorgen, Geldpolitik
- Viele Menschen sprechen nie mit Ärzt:innen über ihr Gewicht
- Rockstone News – Homerun Resources Silica-Motor beschleunigt: Aufbau einer mehrphasigen Aufbereitungsplattform in Brasilien
- POLARIS Laboratories tritt dem Dow Coolant Care Network als Prüfdienstleister für DOWFROST-Wärmeträgerflüssigkeiten bei
- Forge Resources erzielt wichtigen Meilenstein durch Fertigstellung der Kerninfrastruktur auf La Estrella
- Einschreiben, durchstarten, gewinnen: Semestergebühren fürs Onlinestudium sichern
- ZenaTech steigt mit ZenaWorx, einer drohnenbasierten Software zur digitalen 3D-Baufortschrittsüberwachung, in den Markt für die Errichtung von KI-Rechenzentren ein
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.