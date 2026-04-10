  • Morgen 17 Uhr: Goldinvest.de Live-Webinar mit Formation Metals (CSE: FOMO)

    Goldinvest spricht mit CEO Deepak Varshney über eines der derzeit spannendsten Explorationsprojekte im kanadischen Goldsektor. Stellen SIe Ihre Fragen direkt an den Unternehmenslenker!

    BildLiebe Leserinnen und Leser,

    morgen ist es so weit: Am Freitag, den 29. Mai, von 17 bis 18 Uhr begrüßen wir Deepak Varshney, CEO von Formation Metals (CSE: FOMO), zu einem exklusiven Live-Webinar auf unserem GOLDINVEST YouTube-Kanal. Unser Redakteur Björn Junker spricht mit ihm über eines der derzeit spannendsten Explorationsprojekte im kanadischen Goldsektor.

    Warum Sie morgen dabei sein sollten

    Formation Metals steckt mit seinem Vorzeigeprojekt N2 in Québec mitten in einem vollständig finanzierten 75.000-Meter-Bohrprogramm. Das Unternehmen verfügt über rund 30,7 Millionen kanadische Dollar an Arbeitskapital bei null Schulden, und die bisherigen Bohrergebnisse haben die Erwartungen übertroffen. Mit einer für Q3 2026 anvisierten NI 43-101-konformen Erstressourcenschätzung steht ein potenzieller Katalysator unmittelbar bevor.

    Hier geht’s zum Live-Webinar – Erinnerung aktivieren

    Das erwartet Sie im Gespräch:

    Einordnung der aktuellen Bohrergebnisse und des Open-Pit-Potenzials der A-Zone
    Stand des Explorationsprogramms und die nächsten Schritte
    Ausblick auf die geplante Erstressourcenschätzung
    Ihre Fragen live im Chat – direkt an den CEO

    Egal, ob Sie Formation Metals schon länger verfolgen oder das Unternehmen gerade erst auf den Radar bekommen haben: Nutzen Sie die Gelegenheit, dem CEO direkt Ihre Fragen zu stellen.

    Hier geht’s zum Live-Webinar – Erinnerung aktivieren

    Die Teilnahme ist kostenlos und für alle offen. Aktivieren Sie am besten gleich die Erinnerung, damit Sie den Start nicht verpassen. Wer morgen keine Zeit hat: Die Aufzeichnung bleibt im Anschluss auf unserem Kanal verfügbar.

    Wir freuen uns auf Sie!

    Beste Grüße
    Ihr GOLDINVEST-Team

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    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GOLDINVEST Consulting GmbH
    Herr Björn Junker
    Rothenbaumchaussee 185
    20149 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: +49 (0)40 – 44 195195
    web ..: http://www.goldinvest.de
    email : redaktion@goldinvest.de

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