Motorrad An- und Verkauf seit über 20 Jahren: „Meine Leidenschaft begann in frühen Kindesjahren“

Mit diesem Artikel möchte dir der Gründer und Geschäftsführer Motorradankauf Online helfen, dein Wunschmotorrad zum besten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

„Wir waren im Auto unterwegs und ich schaute aus dem Fenster. Ein Motorradfahrer begann uns zu überholen und ich winkte ihm. Er hat ganz cool gegrüßt. Ich war mächtig beeindruckt und wollte unbedingt auch ein Motorradfahrer werden.“ Eine Geschichte, die wohl viele Motorradfahrer nachvollziehen können, die Peter von motorradankauf-online hier sehr emotional beschreibt.

Neben vielen Tagen auf der Rennstrecke hat Peter seitdem sein Hobby zum Beruf gemacht: „Ich habe das große Glück, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte. Es macht mir unheimlichen Spaß Motorräder zu reparieren und mich mit der Technik zu beschäftigen.“ Aus diesem Grund lassen sich viele Tipps & Tricks zum Motorrad An- und Verkauf von ihm lernen. Einige davon möchte er in diesem Artikel zusammenfassen.

Eine Einführung in den Motorrad An- und Verkauf

Du hast dich entschieden, deine Motorradliebe ähnlich wie Peter zu leben und möchtest dir ein Motorrad zulegen. Das ist eine tolle Entscheidung! Doch wie gehst du am besten mit dem An- und Verkauf von Motorrädern um?

Der Motorrad An- und Verkauf kann eine herausfordernde Aufgabe sein, aber mit den richtigen Informationen kannst du ein erfolgreicher Käufer oder Verkäufer werden.

Bevor du loslegst, ist es wichtig, dass du die Grundlagen kennst. „Beim Kauf musst du vor allem auf den Zustand und die Reparaturen des Fahrzeugs achten und beim Verkauf solltest du dein Bike in die bestmögliche Verfassung bringen“, so Peter. Als Käufer muss auch er als erstes immer überprüfen, ob alle Papiere in Ordnung sind. Gerade Reparaturen und mögliches Tuning sollte immer detailliert eingetragen sein, um spätere Überraschungen zu vermeiden.

Der nächste Schritt ist die Suche nach dem richtigen Geschäftspartner. Als Käufer solltest du versuchen, mehr über den Händler oder Privatverkäufer herauszufinden und als Verkäufer solltest du recherchieren, welche Plattformen am besten für dein Bike geeignet sind. Bei https://motorradankauf-online.com/ setzt Peter auf Ehrlichkeit: „Wir schauen gerne bei potentiellen Verkäufern vorbei, um uns selbst ein Bild vom Motorrad zu machen. Das sollte jeder Käufer tun. So entwickelt man auch ein Gefühl für die Maschine. Das klingt womöglich komisch, aber ich finde, dass man irgendwie auch spürt, ob einem das Motorrad zusagt oder nicht. So ist es zumindest bei mir.“

Motorräder gewinnen immer mehr an Beliebtheit

Unterstreichen wir die Leidenschaft für Motorräder von Peter mit Fakten:

Google Trends, eine Plattform, die anhand der Suchanfragen in Google Aussagen über aktuelle und langfristige Trends ermöglicht, beweist ganz klar dass der private Kauf und Verkauf von Motorrädern über die letzten 10 Jahre spürbar angestiegen ist. Während 2012 nur ca. 60 Menschen nach den Worten „Motorrad verkaufen“ und „Motorrad kaufen“ monatlich gesucht haben, waren es 2022 bereits knapp 100.

Und auch die Statistik-Plattform „statista“ unterstreicht dies eindrucksvoll:

„Auch die Anzahl der Neuzulassungen von Motorrädern/Krafträdern in Deutschland nahm in 2022 zu. Insgesamt wurden über 223.000 Motorräder neu zugelassen. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 waren es knapp über 200.000.“

Dabei sind vor allem die folgenden 7 Marken sehr beliebt:

BMW

Kawasaki

Yamaha

Honda

KTM

Suzuki

Ducati

„Welche Maschine man bevorzugt, liegt ganz am Fahrer oder der Fahrerin: Einige Modelle und Marken spezialisieren sich mehr auf Touring, wieder andere mehr auf Rennmaschinen. Da kann man uns jederzeit gerne fragen, welche Modelle sich für das gewünschte Fahrgefühl besonders eignen.“

Welche Vorteile bietet der Kauf eines gebrauchten Motorrads?

Der Kauf eines gebrauchten Motorrads ist für viele eine großartige Möglichkeit, in die Welt des Motorradfahrens einzusteigen. Nicht nur, dass es billiger als der Kauf eines neuen Bikes ist, es bietet auch einige andere Vorteile. Hier sind meine Top-Gründe, warum du in Betracht ziehen solltest, dir ein gebrauchtes Motorrad zuzulegen.

1. Erster Vorteil: Günstiger Preis

Eins der größten Pluspunkte beim Kauf eines gebrauchten Motorrads ist natürlich sein niedriger Preis. Da neue Modelle oft sehr teuer sind, kannst du mit dem Kauf eines gebrauchten Bikes viel Geld sparen. Ein Grund für den günstigeren Preis ist, dass das Bike bereits „abgenutzt“ wurde und somit weniger wert ist als ein neues Modell. Das heißt jedoch nicht, dass die Leistung oder das Aussehen darunter gelitten haben. „Deshalb immer auch den Motor checken: Sind hier alle Teile noch ohne Verschleißerscheinungen?“, sagt Peter.

2. Zweiter Vorteil: Breite Auswahl an Modellen

Da es so viele verschiedene Arten von Motorrädern gibt, hast du die Möglichkeit, das perfekte Bike für deine Bedürfnisse zu finden. Gebrauchte Motorräder gibt es in allen Größen, Marken und Modellen – vom Cruiser über das Tourenbike bis hin zum sportlichen Rennmotorrad. Mit etwas Recherche findest du sicherlich das richtige Bike für dich!

3. Dritter Vorteil: Weniger Verlust bei Wertverfall

Egal ob man nun ein neues oder gebrauchtes Bike kauft: Der Wert des Fahrzeugs sinkt stets mit jeder Kilometerstrecke und jedem Jahr an Nutzungsdauer. Allerdings sinkt der Verlust bei einem gebrauchten Bike meistens nicht so stark wie bei neuen Modellen. Das bedeutet also, dass du deinen Verlust beim Verkaufen des Bikes später verringern kannst!

Fazit

Der Kauf eines gebrauchten Motorrads hat viele großartige Vorteile. Es ist wesentlich günstiger als der Kauf eines neuen Bikes, es gibt dir die Möglichkeit, aus vielen verschiedenen Modellen auszuwählen und du hast den Vorteil, deinen Wertverlust beim Verkaufen des Bikes zu minimieren. Also worauf wartest du noch? Fahre los und suche dir dein perfektes gebrauchtes Motorrad!

