Mühlenberger Segel-Club gewinnt den 3. Spieltag der 1. Segel-Bundesliga in Kiel

Segel-Club Ville siegt in der 2. Segel-Bundesliga – Entscheidung im Schlussrennen. In beiden Gesamtwertungen gibt es einen Führungswechsel: Norddeutscher Regatta Verein und Verein Seglerhaus am Wannse

Kiel/Düsseldorf, 12.07.2026 – Sonne, leichter Wind und faire Bedingungen: Die Kieler Innenförde hat sich beim 3. Spieltag der Deutschen Segel-Bundesliga von ihrer besten Seite gezeigt. Die jeweils 18 Clubs beider Ligen absolvierten 16 Wettfahrten je Team. Den Spieltag gewannen der Mühlenberger Segel-Club in der 1. Liga und der Segel-Club Ville in der 2. Liga. In beiden Gesamtwertungen steht nach drei Spieltagen eine neue Nummer eins.

Leichtwind heißt nicht: einfach

Auf sechs baugleichen J/70 pro Wettfahrt liegen die Felder ohnehin eng beieinander – wenige Meter genügen, um die Reihenfolge zu drehen. Bei schwachem Wind gilt das umso mehr. Dann entscheiden Details über die Platzierung: Druckfelder früh erkennen, sauber trimmen, ruhig im Boot bleiben.

An Land bot das Hotel Kieler Yacht-Club den Rahmen – Regattabüro und Teams an einem Ort, vom Steg bis zur Startlinie nur wenige Minuten. Die Seglerinnen und Segler schätzen diesen Austragungsort ebenso wie die Gastfreundschaft der Stadt Kiel. Besonders gefreut hat sich die Deutsche Segel-Liga e.V. als Ausrichter über das Engagement von Gerwin Stöcken, Bürgermeister der Landeshauptstadt Kiel: Er besuchte den Spieltag und nahm an der Siegerehrung teil.

1. Segel-Bundesliga: Mühlenberger Segel-Club setzt sich klar durch

Der Mühlenberger Segel-Club gewann den Spieltag mit 33 Punkten – gewertet wird die Summe aller Wettfahrtplatzierungen, die niedrigste Punktzahl gewinnt. Acht Laufsiege gingen an die Hamburger, mehr als an jedes andere Team im Feld. Beim vorangegangenen Spieltag hatte der Club noch Rang 16 belegt; in der Gesamtwertung verbessert er sich nun von Rang neun auf Rang fünf. Zweiter wurde der Norddeutsche Regatta Verein (38 Punkte) vor dem Münchner Yacht-Club (45 Punkte), der sich bei Punktgleichheit dank der besseren Einzelplatzierungen gegen den Joersfelder Segel-Club durchsetzte.

„Ein mega großer Erfolg für uns – wir sind richtig glücklich. Wir haben dieses Jahr mehr Junioren ins Team geholt, zwei von ihnen sind komplett neu in der Saison; dass es dann gleich so gut läuft, begeistert uns. Perfekte Bedingungen in Kiel, besser geht es nicht – wir hatten das Boot gut im Griff und waren schnell.“

Till Krüger, Steuermann, Mühlenberger Segel-Club – Sieger 3. Spieltag, 1. Segel-Bundesliga

2. Segel-Bundesliga: Segel-Club Ville dreht das Ergebnis im Schlussrennen

Vor der letzten Wettfahrt lag der Flensburger Segel-Club noch einen Punkt vor dem Segel-Club Ville. Mit einem Laufsieg im Schlussrennen drehte Ville das Ergebnis und gewann den Spieltag mit 35 Punkten vor Flensburg (38 Punkte) und dem Konstanzer Yacht Club (42 Punkte). Neun Laufsiege gingen an Ville – mehr als an jedes andere Team der 2. Liga. Beim Saisonauftakt hatte der Club noch Rang 14 belegt; in Kiel folgte nun der erste Spieltagssieg der Saison.

„Wir sind wirklich komplett happy. Wir sind schon so lange dabei und haben zum ersten Mal einen Spieltag gewonnen. Damit sind auch die Aufstiegsplätze wieder in realistischer Reichweite. Es war ein fantastisches Event mit allerbesten Bedingungen. Ich bin echt stolz auf mein junges Team.“

Dirk Strelow, Teammanager des Bundesliga-Teams und Skipper in Kiel, Segel-Club Ville – Sieger 3. Spieltag, 2. Segel-Bundesliga

Gesamtwertung: neue Führende in beiden Ligen

Für die Saisonwertung zählt nicht die Punktzahl eines Spieltags, sondern dessen Platzierung: Der Spieltagssieger erhält einen Punkt, Rang 2 zwei Punkte und so weiter bis Rang 18 mit 18 Punkten. Wer am Saisonende die wenigsten Punkte gesammelt hat, liegt vorn (Low-Point-System).

In der 1. Liga übernimmt der Norddeutsche Regatta Verein mit 9 Punkten die Tabellenspitze. Punktgleich dahinter liegt der bisherige Spitzenreiter Joersfelder Segel-Club; den Ausschlag geben die besseren Einzelplatzierungen des NRV. Rang drei belegt der Münchner Yacht-Club (17 Punkte). Mit Kiel ist in der 1. Liga Halbzeit erreicht – drei von sechs Spieltagen sind gesegelt.

In der 2. Liga führt der Verein Seglerhaus am Wannsee (13 Punkte) vor dem Konstanzer Yacht Club (14 Punkte) und dem Lübecker Yacht-Club (16 Punkte), der die Tabelle bis Kiel angeführt hatte. Für die 2. Liga stehen noch zwei von fünf Spieltagen aus.

Ergebnisse im Überblick (Top 3)

Spieltagswertung 1. Segel-Bundesliga: 1. Mühlenberger Segel-Club (33 Punkte), 2. Norddeutscher Regatta Verein (38), 3. Münchner Yacht-Club (45).

Spieltagswertung 2. Segel-Bundesliga: 1. Segel-Club Ville (35 Punkte), 2. Flensburger Segel-Club (38), 3. Konstanzer Yacht Club (42).

Gesamtwertung 1. Segel-Bundesliga nach drei von sechs Spieltagen: 1. Norddeutscher Regatta Verein (9 Punkte), 2. Joersfelder Segel-Club (9), 3. Münchner Yacht-Club (17).

Gesamtwertung 2. Segel-Bundesliga nach drei von fünf Spieltagen: 1. Verein Seglerhaus am Wannsee (13 Punkte), 2. Konstanzer Yacht Club (14), 3. Lübecker Yacht-Club (16).

Ausblick: 4. Spieltag auf der Hamburger Alster – Einzelevent der 1. Liga

Weiter geht es vom 31. Juli bis 2. August 2026 mit dem 4. Spieltag auf der Hamburger Alster. Er ist als Einzelevent ausschließlich für die 1. Segel-Bundesliga angesetzt; durchführender Verein ist der Norddeutsche Regatta Verein – für den neuen Tabellenführer wird der Spieltag damit zum Heimspiel. Die 2. Segel-Bundesliga setzt ihre Saison erst beim 5. Spieltag vom 18. bis 20. September 2026 auf dem Berliner Wannsee fort.

Weiterführende Links

Komplette Ergebnisübersicht 1. und 2. Liga (Spieltags- und Saisonwertung):

https://www.tractrac.com/event-page/event_20260710_SpieltagKi/3567

Spieltagsinfos der Deutschen Segel-Bundesliga:

https://deutsche-segelbundesliga.de/dsbl-event/3-spieltag-2026/

Pressebilder 3. Spieltag zur redaktionellen Nutzung:

https://konzeptwerft.smugmug.com/Deutsche-Segel-Bundesliga/2026/03-Spieltag-Kiel-Hotel-Kieler-Yacht-Club/PRESSE-c-DSBL/Presse-vorab

Alle Bilder zum 3. Spieltag:

https://konzeptwerft.smugmug.com/Deutsche-Segel-Bundesliga/2026/03-Spieltag-Kiel-Hotel-Kieler-Yacht-Club/DSBL-CLUBS-c-DSBL

Bildnachweis: © DSBL / SailTracks

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Über die Deutsche Segel-Liga e.V.

Die Deutsche Segel-Bundesliga wurde 2013 gemeinsam mit 17 Segelvereinen gegründet. Veranstalter der Liga ist der Deutsche Segler-Verband (DSV), Ausrichter ist die Deutsche Segel-Liga e.V., die für die operative Organisation und Durchführung der Spieltage verantwortlich zeichnet. In der 1. Segel-Bundesliga und der 2. Segel-Bundesliga treten jeweils 18 Clubs gegeneinander an. Jeder der 36 Vereine nominiert einen Kader von bis zu 20 Seglerinnen und Seglern, von denen vier pro Verein und pro Regatta starten. 48 Flights auf baugleichen Booten (J/70) – 16 Wettfahrten je Team – entscheiden an jedem Spieltag, also jedem Regatta-Wochenende, über die Punktzahl für die Tabelle. Am Ende der Saison darf sich der Sieger der 1. Bundesliga „Deutscher Meister der Segelvereine“ nennen und erhält die Meisterschale. Die Vereine der 1. Segel-Bundesliga haben sechs Events, die der 2. Segel-Bundesliga fünf Events. Bei der Qualifikation für die 2. Bundesliga, dem DSL-Pokal, werden vier Liga-Startplätze neu ausgesegelt.

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Der Deutsche Segel-Liga e.V. wurde im März 2014 in Hamburg gegründet und ist außerordentliches Mitglied im Deutschen Segler-Verband (DSV). Als Dachverband vereint er alle 36 Segelvereine der 1. und 2. Liga und vertritt deren Interessen gegenüber dem DSV.

Der DSL e.V. ist vom DSV mit der eigenverantwortlichen Durchführung des Ligabetriebs betraut und beauftragt die DSBL GmbH mit der Gesamtorganisation. Mit drei von fünf Stimmen im Liga-Komitee ist der Verein das zentrale Steuerungselement.

Gesegelt wird auf einheitlichen J/70-Kielbooten im Fleet-Race-Modus. Der jährlich ermittelte Sieger trägt den Titel „Deutscher Meister der Segelvereine“. Zudem ist der DSL e.V. Partner und Schirmherr der Deutschen Junioren Segel-Liga (DJSL).

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