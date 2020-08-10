Musikalische Teamevents & Musikworkshops, die verbinden – A Morgan Hammond Thing

Mit A Morgan Hammond Thing bietet Morgan Hammond Musikveranstaltungen an, die in kurzer Zeit Verbindung, Energie und echtes Miteinander schaffen – buchbar weltweit. Die Formate sind flexibel wählbar.

A Morgan Hammond Thing: Musikalische Teamevents, Musikworkshops und Musikveranstaltungen, die verbinden (buchbar weltweit). Mit A Morgan Hammond Thing bietet Morgan Hammond musikalische Teamevents, Musikworkshops und Musikveranstaltungen an, die in kurzer Zeit Verbindung, Energie und echtes Miteinander schaffen – buchbar weltweit. Die Formate sind flexibel wählbar: von 1,5 – 3 Stunden bis zu 3 Tagen, je nach Ziel und Anlass. Wenn Stimmen zusammenfinden, entsteht etwas, das größer ist als jede einzelne: Klang, Verbindung, Energie. Genau das begeistert mich – und ich bringe Teams und Chöre in kurzer Zeit zu einem Sound, der sich gut anfühlt und gut klingt. Ich helfe Menschen, wieder Vertrauen in ihre Musikalität zu gewinnen, auch wenn sie lange geglaubt haben, „nicht singen zu können“. Gemeinsam lassen wir alte Hemmungen los und erleben, wie stärkend, befreiend und glücklich Musik machen kann. Es gibt Momente, in denen ein Chor plötzlich „aufgeht“: Stimmen finden zueinander, der Klang wird warm und tragfähig – und in den Gesichtern erscheint dieses Leuchten, weil alle spüren: Wir gehören zusammen. Genau für diese Augenblicke arbeite ich. Wenn Vertrauen wächst, wird Musik wieder zur Kraftquelle – für Freude, Mut und Zusammenhalt. „Ich möchte, dass Menschen schmerzhafte Erfahrungen rund um Singen und Musikalität hinter sich lassen“, sagt Morgan Hammond. „Jede Stimme hat einen Platz – und daraus entsteht ein Teamgefühl, das man spürt.“ Ob als kreativer Impuls für Ihr Unternehmen, als besonderes Highlight für einen Teamtag oder als Workshop-Format für Ihre Gruppe – Adrienne und ihr Team gestalten ein Erlebnis, das lange nachwirkt und in lebhafter Erinnerung bleibt. Live-Musik auch buchbar – Gesang mit Piano und Saxophon. Weitere Informationen und Buchungsoptionen: A Morgan Hammond Thing (1,5 – 3 Stunden bis 3 Tage, weltweit buchbar). www.morgan-hammond.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

A Morgan Hammond Thing

Frau Adrienne Morgan Hammond

Plateniusstr. 24

42105 Wuppertal

Deutschland

fon ..: 0172/7528640

web ..: https://www.morgan-hammond.de

email : ask@morgan-hammond.net

A Morgan Hammond Thing- Ihr Unterhaltungsagentur (NRW) Adrienne Morgan Hammond gestaltet Teamevents und Gesangsworkshops, die verbinden, Mut machen und neue Energie freisetzen. Mit Feingefühl, Humor und musikalischer Erfahrung entsteht ein wertschätzender Raum zum Ausprobieren – ohne Leistungsdruck, mit viel Freude. Der Resultat? Ein gemeinsames Erlebnis, das lange nachwirkt. Deutschland- und weltweit buchbar. Flexibel Formaten für Firmen, Kirchengemeinden bzw. Schulen (Projektwochen) je nach Ziel und Anlass.

Pressekontakt:

OMERGY GmbH

Herr Hartmut Wehrmeyer

Sophienblatt 82 – 86

24114 Kiel

fon ..: 043167070100

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