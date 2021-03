virtuelle Teamevents mit dem Deutschen Cocktailmeister 2021 – online-cocktailkurs.de

Glückliche, motivierte Mitarbeiter und effiziente Teamarbeit trotz remote work und Homeoffice – Dank virtueller Teamevents und online Cocktailkurs mit dem Deutschen Cocktailmeister 2012

Das Verweilen im pandemiebedingten Homeoffice oder auch remote work trüben die Effizienz und auch die Interaktivtät innerhalb des remote Teams. Eine Besserung verspricht der Deutsche Cocktailmeister 2021, Markus Kern, durch virtuelle Teamevents wie eine virtuelle Cocktail-Mix-Session oder auch ein online Cocktailkurs oder Tasting.

„Dies ist die ansteckungsfreie Alternative eines Incentives oder eines Teamevents.“ sagt der Kopf der selbsternannten Cocktailfreaks aus der Frankfurter IN-LIVE Cocktailschule.

„Klar, es gibt auch Tastings, Barquizes und Escape-Games – jedoch sitzen die Teilnehmer und Mitarbeiter hier wieder nur im Homeoffice und auf ihren Hintern.“

Mehr aktive Teilnahme, Kurzweiligkeit und Interaktivitäte verspricht der 39-Jährige Barkeeper, welcher sein Wissen seit 2007 spaßig und kurzweilig gerade in B2B und B2C vermittelt durch eine interaktive Cocktail-Mix-Session. Ganz virtuell.

„Die Teilnehmer mixen, rühren, schütteln und shaken den recht tristen Homeoffice-Alltag aus den Klamotten“ so Markus Kern. „Dadurch bleibt kein Teilnehmer mehr auf seinem Hintern sitzen, Langeweile ist gar kein Thema und somit sorgen wir mit virtuellem Spaß und köstlichen eigens kreierten Firmencocktails für glückliche, motivierte Mitarbeiter.“

Die Teilnehmer erleben hierbei mitreißende Stunden im TV-Format aus dem Streaming-Studio mit

Kameras aus unterschiedlichen Perspektiven in Full-HD und einem kameraaffinen Profi-Barkeeper,

welcher mit seiner Begeisterung für tolle Drinks und köstliche Cocktails anzustecken weiß.

Hierfür erhalten die Teilnehmer und Mitarbeiter vorab Päckchen mit hochwertigen Zutaten,

Premium-Spirituosen, Säften und Sirupen sowie Barequipment, wie hochwertige Boston-Shaker,

Jigger und Strainer, Muddler oder auch Barspoon.

Der Paketversand der Zutaten und des Barequipments erfolgt innerhalb Deutschlands und auch Europa. Hierfür greift das Team auf ausreichend Erfahrung zurück, um auch jedem

Teilnehmer und Mitarbeiter ein Paket nach Hause ins Homeoffice zu senden.

In 30-150 Minuten mixen, schütteln und rühren dann die Mitarbeiter unter Anleitung des Barkeepers eigens kreierte Cocktails – gerne auch in Firmenfarben oder auch alkoholfrei.

So sind virtuelle Teamevents nachhaltig, interaktiv und mitreißend.

Laut Markus Kern peppt man so auch virtuelle Events, Kongresse oder Konferenzen auf und sorgt zugleich mit Vitamin-Cocktails für einen Energieschub während des Webinars.

Die virtuellen Teamevents können über virtuelle Eventplattformen sowie Videokonferenztools

technisch realisiert werden. Hier passt sich das Team ganz an die Bedürfnisse der Kunden an.

Die Bar ist ja bekanntlich der kommunikativste Ort.

„So machen sich clevere Personaler und Teamleiter dies für virtuelle

Teamevents zu Nutze“ sagt der Barkeeper, welcher die remote Teamevents auch auf englisch hält.

Seit Juni 2020 haben über 4000 Teilnehmer mit Markus Kern und dem Team der IN-LIVE

Cocktailschule tolle Cocktails gemixt und die bunte Welt der Cocktails bei virtuellen Teamevents,

online Cocktailkursen kennen gelernt.

„Zudem setzen wir auch auf Employer Branding“ sagt Markus Kern.

„Mit individualisierten Shakern und Bartools durch Laserbranding wird das Firmenlogo und die

Message des Unternehmens immer im Fokus bleiben.“

Zudem achtet das Team rund um Markus Kern bei der Durchführung der virtuellen Teamevents beim online Cocktailkurs und virtuellem Tasting auch auf Einblendung des Logos, um somit das Employer Branding oder die CI bei virtuellen Kundenevents hervorzuheben.

Unter https://online-cocktailkurs.de bietet der Profi-Barkeeper und Deutscher Cocktailmeister 2012,

Markus Kern, auch eine Online-Terminvereinbarung für ein telefonisches Beratungsgespräch oder auch als Video-Call direkt aus dem Studio an.

Interessierte Kunden, Personalentscheider und Führungskräfte bekommen so schon einen Eindruck von der hohen Qualität der gebotenen Leistungen und erhalten ein individuelles Angebot für unvergessliche, virtuelle Teamevents.

Kein Wunder also, dass diese besondere und interaktive Form von virtuellen Teamevents so gut ankommt und schon viele Teams aus allen Bereichen der europäischen Wirtschaft mit Markus Kern köstliche Cocktails gemixt haben.

