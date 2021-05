Musiker befreit sich aus der Corona Krise

Musiker befreit sich aus der Corona Krise

Tiger Strauch vor der Krise:

Die meisten Musiker leiden seit geraumer Zeit unter den Folgen der Corona Krise. Auch der aus Penzberg stammende Berufsmusiker Tiger Strauch. 30 Jahre tourte er als Sänger und Schlagzeuger weltweit über den Globus. Dann auf einen Schlag wurden wegen der Corona Krise im März 2020 alle Auftritte abgesagt. Die Einnahmen sanken sofort gegen Null.

Nachdem alle Auftritte abgesagt wurden:

Tiger Strauch überlegte, wie er in der jetzigen Situation Menschen helfen kann, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu verzweifeln und vor allem sich selbst zu retten. Eins war klar: eine Lösung musste her.

Die Lösung:

Seine Stärke, nämlich Hallen zu füllen und zehntausende von Menschen zu begeistern, seine Band zu führen, Verträge mit den Veranstaltern auszuhandeln, sein Team/seine Firma erfolgreich zu führen… das müsste sich jetzt zu einer Geschäftsidee ausbauen lassen. T.S. sagt: „Musiker haben eine ganze Menge (zusätzlich zu ihrer Musik) zu geben. Gerade aufgrund ihrer eigenen Geschichte und Erfahrungen.

Tiger Strauch ist aufgefallen, dass sich in Krisen die meisten Menschen auf das konzentrieren, was sie eben genau nicht haben wollen, anstatt sich auf das zu besinnen, was sie schon erreicht haben, was sie können, welche Fähigkeiten sie haben.

„Gerade Musiker wie ich, die ihr ganzes Leben auf eigenen Füßen gestanden sind und sich durch jedes Tief gekämpft haben, haben sehr viel zu geben und zu vermitteln“, sagt Tiger Strauch.

Gerade auch im Punkt Motivation. Trotz aller Rückschläge „Sich weiterzuentwickeln und in der Krise zu wachsen“, lautet seine Devise.

Coaching für Frauen

So hat Tiger Strauch im Jahr 2020 ein spezielles Coaching für Frauen entwickelt, mit dem er Frauen hilft, Krisen und Spannungsfelder, mit denen Frauen täglich in der Familie und im Beruf konfrontiert werden, souverän zu meistern und sich die Anerkennung und den Respekt zu sichern, den Frauen sich wünschen.

Nach dem totalen finanziellen Crash hat T.S in wenigen Monaten ein neues erfolgreiches Geschäftsmodell aufgebaut. Und dies mit seinen bestehenden Fähigkeiten und Kenntnissen. „Das, was ich geschafft habe, ist für jedermann erlernbar“, sagt T.S.

Für diejenigen, die dieser Weg interessiert, bietet er aktuell einen kostenlosen Workshop an. Infos hierzu gibt es unter https://tiger-coaching.de

