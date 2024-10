Mustang Energy Corp. beginnt mit einer luftgestützten MobileMT-Untersuchung auf seinem Projekt Yellowstone

VANCOUVER, British Columbia, 30. Oktober 2024 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das Unternehmen oder Mustang) freut sich, den Beginn einer hubschraubergestützten Mobile Magneto Tellurics-(MobileMT)-Untersuchung auf dem Projekt Yellowstone im westlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan bekannt zu geben.

Die Untersuchung wird von Expert Geophysics mit Sitz in Aurora, Ontario, durchgeführt. Insgesamt werden etwa 500 Profilkilometer bei einem Linienabstand von 400 Metern zur Gewinnung von Magnetik- und Längstwellen-Daten (VLF) vermessen. Die Untersuchung wird im nördlichen Teil des Claim-Pakets des Projekts Yellowstone durchgeführt, wobei der Schwerpunkt auf Gebieten liegt, die bisher noch nicht mit tief eindringenden elektromagnetischen Untersuchungsmethoden erprobt wurden. Diese Untersuchung zielt darauf ab, Leiter in Tiefen von mehr als 1.000 Metern zu erkennen und eine detailliertere Auflösung dieser tieferen Strukturen zu liefern, die möglicherweise Uran beherbergen könnten. Die Übermittlung der Daten wird innerhalb von acht Wochen nach Abschluss der Untersuchung von Expert Geophysics erwartet. Die Daten werden dann im Hinblick auf die nachfolgenden Explorationsarbeiten ausgewertet werden.

Der Beginn der MobileMT-Untersuchung auf unserem Projekt Yellowstone ist ein wichtiger Schritt in der Explorationsstrategie von Mustang im Athabasca-Becken, sagte Nicholas Luksha, CEO von Mustang Energy Corp. Diese hochmoderne Technologie ermöglicht es uns, Einblicke in tief liegende geologische Strukturen zu gewinnen, und liefert uns wertvolle Daten, um potenziell uranreiche Zonen zu lokalisieren. Wir sind begeistert von der Zusammenarbeit mit Expert Geophysics, um unser Verständnis dieses vielversprechenden Gebiets zu vertiefen und auf dem Erbe der Uranproduktion in der Region aufzubauen.

Über das MobileMT-System

MobileMT ist die neueste Innovation im Bereich der luftgestützten Elektromagnetik und eine der fortschrittlichsten Generationen luftgestützter AFMAG-Technologien. Die MobileMT-Technologie nutzt natürlich vorkommende elektromagnetische Felder (die EM-Felder) im Frequenzbereich von 25 bis 20.000 Hz. Gewitter setzen Energie frei, die teilweise in EM-Felder umgewandelt wird, die sich durch den Zwischenraum zwischen Ionosphäre und Erde ausbreiten. Die EM-Felder und die durch diese EM-Felder im Untergrund induzierten Ströme werden in MobileMT verwendet, um Schwankungen des elektrischen Widerstands im Untergrund zu identifizieren.

Die MobileMT-Technologie ist das Ergebnis umfangreicher Erfahrung in der Entwicklung von Geräten und Signal-/Datenverarbeitungsalgorithmen für die Messung natürlicher EM-Felder. MobileMT kombiniert die neuesten Fortschritte in der Elektronik, im Design von luftgestützten Systemen und in ausgeklügelten Signalverarbeitungsverfahren. Die fortschrittliche Rauschverarbeitung sowohl auf elektronischer als auch auf Signalverarbeitungsebene gewährleistet eine hohe Datenqualität auch bei niedrigen natürlichen EM-Feldern.

Das MobileMT-Vermessungssystem kann tief liegende Strukturen, die mit Zufuhrsystemen in Verwerfungen für die Uranmineralisierung in Verbindung gebracht werden können, effektiv identifizieren und ist in der Lage, sowohl die im Grundgebirge befindlichen elektromagnetischen Leiter als auch die in Sandstein beherbergten Zonen mit anomalen Widerständen zu erkennen, die häufig mit Uranvorkommen im Athabasca-Becken in Zusammenhang stehen.

MobileMT ist in der Lage, Widerstandsunterschiede bis in Tiefen von über 1.000 Metern aufzulösen. Bemerkenswert ist, dass bei früheren MobileMT-Untersuchungen erfolgreich Leiter im Grundgebirge und Alterationszonen in den Sandsteinformationen bedeutender Uranlagerstätten im gesamten Athabasca-Becken identifiziert wurden.

Projekt Yellowstone

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Yellowstone besteht aus 7 aneinandergrenzenden Claims mit einer Gesamtfläche von 21.820 Hektar, die etwa 16 Kilometer von der ehemals produzierenden Mine Cluff Lake (über 62 Millionen Pfund produziertes Uran1) im westlichen Athabasca-Becken entfernt liegen.

Das Konzessionsgebiet umgibt die Außenseite der Carswell Impact Structure und grenzt an das Projekt West Cluff von Fission Uranium. Es wird angenommen, dass die Carswell Impact Structure mit einem Meteoriteneinschlag von etwa 18 Kilometern Durchmesser zusammenhängt, der das Grundgebirge freilegte, das die Sandsteinformationen des Athabasca-Beckens unterlagert und eine hochgradige Uranmineralisierung beherbergt, einschließlich der Mine Cluff Lake.

Mehrere bekannte Leiter durchziehen das Konzessionsgebiet. Eine historische Bohrung (SYL-1) auf den südlichen Claims stieß auf eine Alteration, verfehlte jedoch das anvisierte leitfähige Ziel.2

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77302/MEC_103024_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Das Projekt Yellowstone von Mustang Energy Corp. im westlichen Athabasca-Becken, Saskatchewan

Qualifizierende Stellungnahme:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lynde Guillaume, P.Geo., Technical Advisor von Mustang Energy und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Frau Guillaume ist eine qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Das Vorzeigekonzessionsgebiet von Mustang, Ford Lake, erstreckt sich über 7.743 ha im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 2.901 ha im Gebiet Wollaston erstrecken. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone auch sein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton weiter ausgebaut.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

Zu Hd.: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Tel: (604) 838-0184

Weder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, glaubt oder geht davon aus oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse könnten, sollten, würden oder eintreten, zu erkennen. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf das zukünftige Potenzial der Mineralkonzessionen im Besitz des Unternehmens, die erfolgreiche Aufnahme und Durchführung der MobileMT-Untersuchung und die zeitgerechte Vorlage der Ergebnisse der MobileMT-Untersuchung. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Exploration seiner Konzessionsgebiete angesichts der verschiedenen ökologischen und wirtschaftlichen Faktoren jenseits seiner Kontrolle fortzusetzen und die MobileMT-Untersuchung wie geplant durchzuführen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

1 Wie zuvor in der Pressemeldung von Orano Canada Inc. vom 11. Mai 2023 angegeben, die unter folgendem Link verfügbar ist: www.orano.group/canada/en/news-resources/news/2023/may/cluff-lake-project-concludes-mining-life-cycle.

2SMAD# 74K05-0140, Drill hole SYL-1, Sylia Lake Project 1998, Cogema Resources Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version.

