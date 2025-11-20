Mutamorphosis®: Neues Kartenspiel trainiert Mut im Alltag – Schritt für Schritt aus der Komfortzone

Neu erschienen: „Mutamorphosis“ verbindet spielerische Leichtigkeit mit tiefer Selbstreflexion – ein Kartenspiel, das Mut macht, bewegt und die persönliche Entwicklung nachhaltig fördert.

* Konzept: 50 Karten verbinden spielerische Leichtigkeit mit tiefgehender Selbstreflexion.

* Besonderheit: Jeder bestimmt selbst, welchen Weg er geht – und in welchem Tempo.

* Wirkung: Experten bestätigen positiven Einfluss auf die persönliche Weiterentwicklung.

Rechtzeitig zum Vorweihnachtsgeschäft kommt eine innovative Spielidee auf den Markt: „Mutamorphosis“ verbindet Elemente aus Brett- und Kartenspiel mit Persönlichkeitsentwicklung und macht Mut auf spielerische Weise erfahrbar – für echte Veränderungen im Alltag.

Das Spielkonzept ist einfach, aber tiefgründig. Spielende begeben sich allein oder zu zweit auf eine Reise durch verschiedene liebevoll illustrierte Landschaften. 50 Karten dienen als Türöffner zu mutigen Entscheidungen, wobei der Schwierigkeitsgrad mit der Zeit steigt. Die Aufgaben fordern die Spielenden heraus, regen zum Nachdenken an und bewirken im besten Fall eine Veränderung. „Viele Menschen folgen aus Gewohnheit immer demselben ausgetretenen Pfad, obwohl sie sich nach neuen Abenteuern sehnen“, sagt Anja Jefremow, Ideengeberin und Autorin des Spiels. „Das Unbekannte macht oft Angst. Was aber, wenn uns nur der Mut fehlt, eine neue Richtung einzuschlagen?“

Bei diesem Spiel geht es nicht (nur) darum, das Ziel zu erreichen, sondern vor allem um die persönliche Entwicklung: Routinen hinterfragen, Chancen entdecken und Handlungsspielräume erweitern. „Mutamorphosis“ soll dazu inspirieren, sich Schritt für Schritt aus der vermeintlichen Komfortzone herauszuwagen und neue Wege zu erkunden, um das eigene Leben aktiv(er) und glücklich(er) zu gestalten.

Auch Experten sind von dem Konzept überzeugt: Prof. Dr. Stephan Buchhester, Inhaber und Leiter Diagnostik am Institut für Verhaltensökonomie in der Nähe von Leipzig, betont: „Spiele, die zur Selbstreflexion anregen, beeinflussen die persönliche Entwicklung positiv. Mutamorphosis verbindet auf eindrucksvolle Weise Spaß und Tiefgang.“

Das Spiel ist ab dem 20.11.2025 zunächst exklusiv über die Website www.mutamorphosis.de erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Octopus Communications

Frau Anja Jefremow

Hasengartenstraße 30b

65189 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: 01775513215

web ..: https://www.octopus-communications.de/

email : presse@octopus-communications.de

Anja Jefremow ist studierte Medienwirtin (FH) und war fast 20 Jahre lang als Kommunikatorin in zwei internationalen Konzernen tätig, bevor sie 2023 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Unter dem Label Octopus Communications verbindet sie strategische Kommunikationsberatung mit kreativem Selfpublishing, um Komplexes verständlich zu machen und Menschen zu inspirieren. Ihr erstes Spiel „Mutamorphosis“ zeigt, dass manchmal nur ein bisschen Mut nötig ist, um aus Ideen Wirklichkeit werden zu lassen.

