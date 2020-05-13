  • mute-labs startet Leasing-Modell – ein Schritt Richtung Demokratisierung des modernen Arbeitsplatzes

    Seit September 2025 ist das Leasing in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Frankreich verfügbar – und macht Budgetfreigaben einfacher sowie den Zugang zu Fokus-Räumen breiter.

    BildBerlin, 30. Oktober 2025. mute-labs, Anbieter von designstarken, schallgedämmten Telefon- und Meetingboxen, führt ein Leasing-Modell ein. Damit lassen sich mute-labs Telefonboxen planbar in fairen Raten finanzieren – flexibel in der Laufzeit und ohne Restwertzahlung am Ende. Das Angebot ist seit September 2025 in ausgewählten Ländern live, weitere Länder folgen Anfang 2026.

    mute-labs will Fokusarbeit für jedes Team zugänglich machen, unabhängig von Unternehmensgröße oder Budget. Die Optimierung der Produktkosten bei hochwertiger Qualität war bereits einer der ersten Schritte dahin. Jetzt folgt der nächste:

    Leasing senkt die Einstiegshürde, schafft Preissicherheit über die Laufzeit und passt zu Beschaffungsprozessen moderner Unternehmen. Wie gewohnt übernimmt mute-labs Lieferung und Aufbau. Ganz unkompliziert, aus einer Hand.

    „Mit unserem neuen Leasing-Modell machen wir mute-labs Telefonboxen für noch mehr Menschen und Organisationen zugänglich. Dieser Schritt unterstreicht unseren Anspruch, den modernen Arbeitsplatz zu demokratisieren – damit jede Organisation, unabhängig von Größe, finanzieller Situation oder Standort, ruhige und produktive Orte zum Arbeiten schaffen kann.“ – Leah von Maltzan, Head of Marketing

    Erste Kunden berichten, dass Leasing die Budgetfreigabe in Finance- und Accounting-Teams spürbar erleichtert und sich bilanzseitig attraktiv darstellt. Darüber hinaus erschließt das Modell neues Potenzial bei Interessenten, die bisher nicht kaufen konnten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    mute-labs GmbH
    Yvonne Bartmer
    Torstraße 164a
    10115 Berlin
    Deutschland

    fon ..: +49 (30) 397 119 96
    web ..: https://www.mute-labs.com/
    email : yvonne.bartmer@mute-labs.com

    mute-labs hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz zu steigern, indem es hochwertige, designorientierte Telefonboxen anbietet, die für jedes Büro erschwinglich sind, unabhängig von Größe und Budget. Entstanden aus der Frustration über die typische laute und ablenkende Büroumgebung, wurde das Unternehmen von Conradin Castell gegründet, der drei Hauptursachen für überhöhte Preise identifizierte – multiple Aufschläge durch indirekte Vertriebskanäle, ineffiziente Sonderanfertigungen und übermäßige Individualisierung – und sich zum Ziel setzte, eine schlanke, standardisierte Produktlinie aufzubauen, die direkt an Endverbraucher verkauft wird. mute-labs verbindet Funktionalität, Verantwortung und Zugänglichkeit, um Menschen zu helfen, besser zu arbeiten.

