„SHEROES – Faszination Frauenhandball“: Das Buch zur Heim-WM

Am 26.11. startet die Handball-WM der Frauen in Deutschland: Eine Sportart voller Herz und Träume! Das Buch „SHEROES- Faszination Frauenhandball“ feiert diese und gibt reichlich Tipps & Tricks.

Stars und Stories – und jede Menge Tipps & Tricks auf über 300 Seiten.

Wenn am 26. November die Handball-WM der Frauen in Deutschland beginnt, richtet sich der Blick auf eine Sportart, die mehr verdient als nur ein Nischendasein. Beim Frauenhandball geht es um ganz viel Herz, um große Träume – und um Frauen, die sie Wirklichkeit werden lassen. Genau das zeigt „SHEROES – Faszination Frauenhandball: Mit Tipps & Tricks wie du selbst zur Heldin wirst“.

Das Buch, das den Frauenhandball in all seiner Vielfalt ins Rampenlicht rückt, erscheint pünktlich zur Heim-WM – und beleuchtet die Sportart aus einer Perspektive, die bisher gefehlt hat. Es vereint Reportagen und Porträts, Interviews und Ratgeber – informativ, inspirierend und intensiv.

Die Handball-Zukunft wird weiblicher

Nationalspielerinnen wie Emily Vogel (geb. Bölk), Katharina Filter, Xenia Smits, Alina Grijseels, Antje Döll und Viola Leuchter gewähren spannende Einblicke in ihr Leben als Leistungssportlerinnen, die weit weniger Geld verdienen als ihre männlichen Pendants, aber keinen Deut weniger schuften. Internationale Stars wie Estelle Nze Minko oder Estavana Polman steuern Erfahrungen, Gedanken und praktische Tipps bei. Funktionäre wie Bundestrainer Markus Gaugisch sprechen über Nachwuchsförderung, Sichtbarkeit, Entwicklung – und über eine Handball-Zukunft, die weiblicher werden muss. Und weiblicher wird.

Der Scheinwerfer wird auch gerichtet auf Themen wie Beachhandball, der angeführt von Lucie Marie Kretzschmar um eine olympische Zukunft kämpft. Es geht um die Schiedsrichter-Pionierinnen Maike Merz und Tanja Kuttler, die Lust auf ein Leben an der Pfeife versprühen.

Private Einblicke und persönliche Interviews

An anderer Stelle nimmt Deutschlands bekannteste Handballinfluencerin Josefine Schneiders die Leserinnen und Leser beim Thema Social Media mitten rein in das brisante Spannungsfeld aus Relevanz, Reichweite und Realität. Und neben Superstars wie Weltmeister Dominik Klein, der mit seiner Frau Isabell Klein in einem sehr persönlichen Interview über das Thema Gleichberechtigung spricht, kommt natürlich auch die Handball-Basis nicht zu kurz.

Neben vielen persönlichen Einblicken und Insights steckt das Buch voller Praxiswissen:

* Wie lassen sich Schule und (Leistungs-)Sport vereinen?

* Was hilft gegen Nervosität vor Spielen? Welche Routinen geben Sicherheit

* Wie passen Familie, Schwangerschaft und Handball zusammen?

* Was ist die perfekte Ernährung? Welche Beauty-Tricks gibt es?

Das Ergebnis monatelanger Recherchen ist ein Ratgeber und Lesebuch zugleich – mit Geschichten, die bewegen, und Erkenntnissen, die weiterhelfen. SHEROES ist Mutmacher, Handbuch und Liebeserklärung – ein Standardwerk für alle, die den Frauenhandball lieben oder gerade erst entdecken.

Technische Daten

Titel: SHEROES – Faszination Frauenhandball: Mit Tipps & Tricks wie du selbst zur Heldin wirst

ISBN: 978-3-9825935-4-8

Autoren: Christoph Stukenbrock und Moritz Löhr

Verlag: valuemedia

Layout und Satz: Jonas Schattschneider und Selina Köhler

Lektorat, Korrektorat: Daniel Duhr

Druck und Bindung: Grafisches Centrum Cuno GmbH & Co. KG

Material: Softcover

Seitenzahl: 316 Seiten

Format: 13,7cm x 21cm

