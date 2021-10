myriamed startet Online-Shop

Ziel der myriamed GmbH ist es, mit ihren humanen Modellsystemen Pharmafirmen bei der Entwicklung neuer Medikamente gegen schwerwiegende Erkrankungen zu unterstützen.

Um unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten, hat myriamed einen eigenen Online-Shop ins Leben gerufen. Der Shop bietet verschiedene humane iPSC-abgeleitete Zelltypen (myrCell) wie Kardiomyozyten, Skelettmuskelzellen und Stromazellen sowie verschiedene Gewebetypen (myrTissue) wie Herzgewebe, fibrotisches Gewebe oder Hirnorganoide. Darüber hinaus können Sie über den Shop unsere proprietären Gewebekulturplatten (myrPlates) zum Gießen und Kultivieren von Organoiden bestellen.

Klicken Sie hier, um den Shop zu besuchen:

http://bit.ly/myriamed_shop

Über die myriamed: Die myriamed GmbH verfügt über eine einzigartige Expertise in der Erforschung und Entwicklung von humanen, induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSC), einschließlich genomeditierter Linien. Diese Expertise umfasst auch die Kontrolle der Zelldifferenzierung in definierte Ziellinien und Gewebe (unter anderem publiziert in Tiburcy et al. 2017 und Long et al. 2018).

Das myriamed Produktportfolio entwickelt sich ständig weiter und basiert auf einem umfassenden IP-Portfolio. Dies erlaubt es der myriamed ihr Know-how und die damit verbundenen Produkte und Dienstleistungen der Pharmaindustrie anbieten zu können.

myriamed bietet Zugang zu folgendem Know-how:

o hochwertige humane iPSC-abgeleitete somatische Zellen (myrCell), die bei der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln verwendet werden.

o Macroscale Gewebe (myrTissue) aus den jeweiligen iPSC-Linien mit Eigenschaften von postnatalem Gewebe für fortgeschrittene Screenings und Validierung von Arzneimittelkandidaten.

o Ein stark parallelisierter, phänotypischer Screening-Service (myrScreen).

myriamed hat daher zwei Hauptarten von Aktivitäten:

Die Erzeugung von hochwertigem biologischem Material, welches die Erforschung neuer therapeutischer Ziele ermöglicht, und die Durchführung von maßgeschneiderten phänotypischen Screenings.

Um mit uns in Kontakt zu treten, besuchen Sie bitte:

http://bit.ly/myriamed_contact

myriamed – the drug development accelerator

Separating the pharmacological wheat from the chaff is the primary goal of myriamed. Our proprietary human cell and engineered tissue models allow for the simulation of health and disease in the dish. Our platform technologies find broad applications in early stages of drug discovery and refinement of the most promising therapeutic candidates.

The availability of human cell and tissue models is transforming preclinical drug development. Applications range from early stages of lead discovery to advanced individualized phenotypic screens to shape a promising therapeutic candidate. myriamed offers a broad portfolio of highly standardized services as well as custom-made solutions to accelerate drug development.

At myriamed we focus on heart and skeletal muscle as well as on neuronal organoids. Our myrCell and myrTissue platforms define wanted and unwanted drug effects in a unique human context. myrScreen combines our expertise in phenotypic drug screens and enables deep phenotyping of drug effects on healthy or diseased human heart and skeletal muscle as well as on neuronal organoids.



