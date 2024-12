MySong.Studio komponiert Vereinshymnen mit KI: Erfolgreiche Premiere beim SV Westerholt

Frankfurter Startup nutzt künstliche Intelligenz für personalisierte Vereinshymnen – Gründer kehrt musikalisch zu seinen sportlichen Wurzeln zurück

Frankfurt am Main/Herten, 17.12.2024 – Das Startup MySong.Studio, bekannt für KI-gestützte personalisierte Lieder zu besonderen Anlässen, erweitert sein Portfolio um einen neuen Geschäftsbereich: maßgeschneiderte Vereinshymnen. Die erste Hymne „Stahl und Herz“, komponiert für den traditionsreichen SV 14/19 Westerholt Abt. Schwerathletik, ist seit Dezember 2024 auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

„Als wir die Chance hatten, ein eigenes Lied nach unserem Geschmack zu bekommen, konnten wir natürlich nicht nein sagen.“, so Sebastian Klemm, 2. Vorsitzender des SV 14/19 Westerholt Abt. Schwerathletik. „Unsere Wünsche, was Textinhalte, Genre etc. angeht, wurden vollumfänglich berücksichtigt und die „Hymne“ gefällt uns super. Mittlerweile läuft sie beim Training auf und ab und ist auch schon bei vielen unserer Mitgliedern in den eigenen Playlisten. Wir sind super zufrieden!“

Einzigartige Kombination aus KI und klassischer Musikproduktion

Die Besonderheit: „Stahl und Herz“ vereint innovative KI-Technologie mit klassischer Musikproduktion und ist über Spotify, Apple Music, YouTube Music und andere Streaming-Dienste verfügbar

Wladislaw Mitzel, Gründer von MySong.Studio, verbindet mit diesem Projekt Vergangenheit und Zukunft: „Als ehemaliger Leistungssportler des SV Westerholt war es mir eine Herzensangelegenheit, meinem Heimatverein diese besondere Form der Anerkennung zu schenken.“

Innovation in der Musikproduktion

MySong.Studio verbindet künstliche Intelligenz mit klassischer Musikproduktion, um einzigartige und persönliche Musikstücke zu schaffen. „Wir nutzen KI-Technologie als kreatives Werkzeug“, erklärt Mitzel. „Melodien und Themen werden zunächst KI-gestützt erstellt und anschließend in der Digital Audio Workstation professionell verfeinert. Der Text, das Herzstück jeder Vereinshymne, wird dabei weitestgehend von Menschen entwickelt – denn nur so können wir echte Gefühle und Erfahrungen authentisch transportieren.“

Diese innovative Herangehensweise ermöglicht beeindruckende Geschwindigkeit bei höchster Qualität: In der Regel liefert MySong.studio innerhalb von drei Werktagen, oft sogar schneller. Als besonderes Feature bietet MySong.studio die Veröffentlichung der komponierten Lieder auf allen gängigen Streaming-Plattformen an. „Vereinshymnen bekommen damit eine völlig neue Reichweite“, so Mitzel. „Sie sind nicht mehr nur bei Veranstaltungen zu hören, sondern können von Fans, Mitgliedern und Interessierten jederzeit und überall gestreamt werden.“ Diese Verfügbarkeit bietet neue Möglichkeiten für die Vereinskommunikation, insbesondere in sozialen Medien und bei der Nachwuchsgewinnung.

Persönliche Verbindung trifft Innovation

Für Mitzel, selbst ehemaliger Leistungssportler des SV Westerholt, war die Komposition der Vereinshymne eine Herzensangelegenheit. Der SV Westerholt, bekannt für seine erfolgreiche Jugendarbeit und zahlreiche nationale wie internationale Erfolge, bot die perfekte Bühne für die erste Vereinshymne aus dem Hause MySong.Studio.

Attraktive Konditionen für Vereine

Vereinshymnen sind bereits ab 99 Euro erhältlich. Besonders interessant: Durch Co-Marketing-Modelle können Vereine ihre Hymne sogar kostenneutral erhalten. „Vereine können unseren Online-Song-Konfigurator nutzen oder uns direkt kontaktieren“, erläutert Mitzel. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird MySong.Studio auf der Vereinswebsite, bei Veranstaltungen und in den sozialen Medien eingebunden.

Quick Facts:

– Produktionszeit: durchschnittlich 3 Werktage

– Preis: ab 99 Euro

– Verfügbarkeit: Alle gängigen Streaming-Plattformen

– Nächste Live-Performance: 11. Januar 2025 beim Heimwettkampf des SV Westerholt

Über MySong.studio

MySong.Studio kreiert seit November 2024 KI-gestützte, personalisierte Lieder für besondere Momente des Lebens. Von Hochzeiten über Geburtstage bis hin zu Vereinshymnen verwandelt das Startup persönliche Geschichten in einzigartige Musikstücke, die professionell produziert und auf allen gängigen Streaming-Plattformen veröffentlicht werden.

Über den SV Westerholt

Die Abteilung Schwerathletik des SV 14/19 Westerholt zählt zu den erfolgreichsten Sportvereinen in Herten. Mit zahlreichen Titeln auf nationaler und internationaler Ebene und einer vorbildlichen Jugendarbeit prägt der Verein die Sportlandschaft der Region seit Jahrzehnten.

Für Interviews, O-Töne oder weitere Informationen steht Ihnen Wladislaw Mitzel gerne zur Verfügung. Erleben Sie „Stahl und Herz“ auch in seiner natürlichen Umgebung beim nächsten Heimwettkampf des SV Westerholt am 11. Januar 2025.

Links & Ressourcen

– Songpage von „Stahl und Herz“, der Vereinshymne des SV 12/19 Westerholt Abt. Schwerathletik : [https://mysong.studio/de/songs/stahl-und-herz]

– Mehr Informationen im MySong.Studio Blog: [https://mysong.studio/de/vereinshymne-sv-westerholt ]

– Das angefügte Coverart darf kostenfrei für Pressezwecke genutzt werden.

SV 14/19 Westerholt Abt. Schwerathletik in den sozialen Medien:

– Facebook: https://www.facebook.com/SVW.Schwerathletik/

– Instagram: https://www.instagram.com/svwesterholt/

