Nach Brandanschlag in Berlin: Aktion für den Hamburger Mitternachtsbus

„Gemeinsam Wärme schenken“ – Kunden und Mitarbeiter von Nordwærme unterstützen Obdachlose

Hamburg – Nach den Brandanschlägen auf Kältebusse in Berlin ist das Entsetzen in der Obdachlosenhilfe groß, denn in der kalten Jahreszeit sind obdachlose Menschen besonders auf Hilfe angewiesen. „Hier möchten wir nun ein Zeichen setzen und gerade jetzt den Mitternachtsbus der Diakonie Hamburg unterstützen“, so David Burckhardt, Mitgründer des Handwerks-Startups Nordwærme.

Der Hamburger Mitternachtsbus der Diakonie ist seit Jahren eine zentrale Anlaufstelle für Menschen ohne festen Wohnsitz – ehrenamtliche Helfer besuchen abends und nachts obdachlose Menschen, bringen heiße Getränke, Schlafsäcke, warme Kleidung und vor allem: Anteilnahme.

Um das zu unterstützen startet ein Hamburger Handwerks-Startup nun eine besondere Aktion: „Gemeinsam Wärme schenken“. Gemeinsam mit dem Team und Kunden von Nordwærme Fußbodenheizungen soll damit konkrete Hilfe geleistet werden. „Damit bestellen unsere Hamburger Kunden nicht nur Wärme für ihr eigenes Zuhause, sondern auch für diejenigen, die kein Zuhause mehr haben.“, sagt David Burckhardt, GF Nordwærme.

Konkret läuft das ganze so ab: für jede Fußbodenheizung mit Steuerung, die Nordwærme im Januar und Februar in Hamburg einbaut, spendet das Handwerks-Startup 300 Euro an den Mitternachtsbus der Diakonie. „Mit jeder dieser Spenden können wir jeweils sieben Thermo-Schlafsäcke für Menschen in Not kaufen, wenn sie am meisten benötigt werden“, sagt Malte Habscheidt, Pressesprecher der Diakonie Hamburg. Die Schlafsäcke und Wärmeausrüstung sollen dann im Februar mit dem Mitternachsbus verteilt werden.

„Wir sind stolz darauf, eine so starke Hamburger Institution unterstützen zu können“, sagt David Burckhardt, Geschäftsführer von Nordwærme Fußbodenheizungen. „Wir hoffen, dass sehr viel zusammenkommt. Wärme gehört geteilt – das zeigen unsere Kunden mit jeder Fußbodenheizung, die wir einfräsen.“

Der Mitternachtsbus ist 365 Tage im Jahr unterwegs – jeden Abend fährt er zu den Schlafplätzen obdachloser Menschen. Ehrenamtliche bringen heiße Getränke, Brot, warme Decken und Kleidung. Vor allem aber bringen sie menschliche Wärme und Anteilnahme.

Wer diese Arbeit direkt unterstützen möchte, kann dies auch auf der Website der Diakonie tun:

Das Hamburger Handwerks-Startup Nordwærme baut Fußbodenheizungen in Bestandsgebäuden nachträglich ein. Dabei wird eine innovative Frästechnik genutzt, die ein gesamtes Einfamilienhaus bereits binnen weniger Tage mit einer kompletten Fußbodenheizung ausstattet – und das zu deutlich geringeren Kosten als herkömmliche Systeme. Damit leistet Nordwærme mit seinen 18 Mitarbeitern in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein einen Beitrag zur Wärmewende.

