Eisfrei auf Knopfdruck: Startup macht Fußbodenheizung für Gehwege & Auffahrten
Schippen war gestern: mit Freiflächen-Heizungen lässt sich das Risiko von Stürzen und Haftung entspannt und klimafreundlich minimieren.
Bundesliga-Standard für zu Hause
Während Deutschland im Schnee versinkt, stehen viele vor der täglichen „Schippen-Schicht“. Das Startup Nordwærme macht Schluss damit und bringt das Warme-Wege-Wunder direkt vor die Haustür. Was Fans aus der Bundesliga kennen – wo Rasenheizungen für frostfreie Spiele sorgen – wird nun zum Heiz-Heimvorteil für private und gewerbliche Immobilien. So bleibt die Auffahrt eisfrei, während der Nachbar noch die Schaufel schwingt.
Skandinavien als Vorbild für Sicherheit
Was hierzulande noch als Geheimtipp gilt, ist im Norden Europas längst Alltag: „In Metropolen wie Helsinki, Oslo oder Stockholm werden öffentliche Gehwege seit Jahren mit Freiflächen-Heizungen enteist“, erklärt David Burckhardt, Mitgründer von Nordwærme. Die Städte senken so massiv die Kosten für die mechanische Schneeräumung und vermeiden teure Behandlungskosten durch Glatteis-Stürze.
Umweltbilanz
Die Umweltbilanz ist viel besser, als viele denken: „Eine Außen-Fußbodenheizung läuft nur auf geringer Temperatur – das Ziel ist eine Bodentemperatur oberhalb von 3°C“, so Burckhardt weiter. Eine gute Regelung startet nur an wenigen Tagen im Jahr, wenn Bodenfrost und Bodenfeuchtigkeit gleichzeitig zusammenkommen. Bleibt der Boden frostfrei oder ist der Boden trocken, ruht die Freiflächen-Heizung nur als Sicherheitswächter, um im Eisfall schnell einspringen zu können. In Kombination mit Photovoltaik oder Wärmepumpe kann die Schnee- und Eisräumung so mit Sonnen- oder Windenergie erledigt werden. Und: Die Freiflächenheizung ermöglicht den kompletten Verzicht auf aggressives Streusalz, welches das Grundwasser belastet – und sichert Immobilienbesitzer trotzdem gut gegen die hohen Haftungsrisiken, die von plötzlichen Blitzeis ausgehen.
Die Technik
Je nach Fläche variieren die Methoden: Für kleine Areale reicht Elektro-Technik; ab 100 qm lohnt ein Wasser-Glykol-System – dies ist das System, das auch in Fußballstadien angewandt wird – aber meist einen aufwendigen Wärmetauscher an der Heizungsanlage braucht. „Wenn schon ein festes Zement-Fundament besteht wie in einer Auto-Waschanlage, überdachten Stallungen oder einem Zement-Fundament auf Terassen oder Zuwegen, können wir die Fußbodenheizung auch einfach einfräsen“, so Burckhardt weiter.
Über Nordwærme Fußbodenheizungen
Das norddeutsche Startup ist Spezialist für das nachrüsten von Fußbodenheizungen im Bestand. Durch das innovative Fräsverfahren rüstet das Team Wohnhäuser und Außenflächen in kürzester Zeit nach – sauber, effizient und rund 50 % kostengünstiger als herkömmliche Methoden. So wird Wohnraum in kürzester Zeit energie-Effizient
Eisfrei auf Knopfdruck: Startup macht Fußbodenheizung für Gehwege & Auffahrten
