Nach Deutschland ziehen während der Corona-Krise!?

Ein berufsbedingter Umzug aus dem Ausland stellt große Herausforderungen an die Fachkräfte, ihre Familien und den Relocation Service, der für einen reibungslosen Ablauf verantwortlich ist.

Für Menschen, die 2020 berufsbedingt nach Deutschland umziehen wollten oder denen das kurz vor der Corona-Krise gelungen ist, ist die Situation im Moment keine leichte. Familien, die noch vor dem Lock-Down eingereist sind, sehen sich komplett allein. Die Schulen sind zu, wichtige Behördengänge kaum möglich. Andere sitzen in ihrem Heimatland fest, haben aber einen Arbeitsvertrag und schon all ihr Hab und Gut nach Deutschland geschickt. Ankommen hier in Deutschland wird extrem schwierig und beschwerlich.

„Das sehen auch wir, als Relocation-Agentur“, meint die Unternehmerin und Inhaberin Carmen Sax von Relocation Service move-in (www.move-in.eu) aus Ettlingen. „Im Normalfall ziehen uns Firmen hinzu, die ihre Fachkräfte aus dem Ausland holen. Wir helfen dann bei der Arbeitserlaubnis, der Wohnungssuche, allen möglichen bürokratischen Hürden und auch der sozialen Integration der Neuankömmlinge. Im Moment hat sich das natürlich komplett verändert. Der Familie, die hier frisch angekommen ist, besorgen wir Lernmaterialien, schließlich können die Eltern ihre Kinder im Moment nicht für die Schule oder den Kindergarten anmelden. Für die, die noch im Ausland auf gepackten Koffern sitzen, machen wir Wohnungsbesichtigungen per WhatsApp. Außerdem beraten wir unsere Kunden intensiv und tagesaktuell, wie sie sich jetzt mit den Richtlinien in Deutschland verhalten müssen. Da stellen sich ganz praktische Fragen: darf ein junger Mann in eine WG ziehen, wenn er in Quarantäne muss? Gilt die Frist für Führerscheinumschreibungen noch, die Fahrschulen hatten schließlich zu?“

Weiterhin Carmen Sax: „Die Krise stellt uns als quasi ersten Freund in der Fremde und die, die neu in Deutschland ankommen wollen, vor eine ungewohnte und diffizile Situation, von der wir gerne berichten möchten.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Relocation Service move-in

Frau Carmen Sax

Mahlbergweg 1

76275 Ettlingen

Deutschland

fon ..: 07243 333941

web ..: http://www.move-in.eu

email : sax@move-in.info

Relocation Service move-in (www.move-in.eu) wurde 2001 in Ettlingen gegründet. Das Unternehmen mit drei festen und fünf freien Mitarbeiterinnen hat seitdem über 2000 Fachkräfte aus 52 Ländern bei den ersten Schritten in die Technologieregion Karlsruhe begleitet. Carmen Sax war 2015 als Umzugscoach in der zweiteiligen SWR-Fernsehproduktion „Auf gepackten Kisten“ im Einsatz, sowie im ARD Buffet.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Relocation Service move-in

Frau Carmen Sax

Mahlbergweg 1

76275 Ettlingen

fon ..: 07243 333941

web ..: http://www.move-in.eu

email : sax@move-in.info

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Almonty erhält neue Landklassifizierung für sein Konzessionsgebiet Valtreixal in Spanien Rollstuhl und Meer in Köln