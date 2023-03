Nachhaltig Reisen gibt ein gutes Gefühl.

Mit ActiVales einen nachhaltigen Urlaub buchen und bewusst entschleunigen, denn unser Planet ist unser Zuhause. Alternativlos. Jetzt und in Zukunft.

Unter den Aspekt der Klimaverträglichkeit nehmen nachhaltige Reisen, Slow Travel und Erholung einen wachsenden Stellenwert in der heutigen Gesellschaft ein. Diese Themen werden den Tourismus der Zukunft sinnvoll prägen. Einer Statista Prognose zufolge soll das Marktvolumen für ökologisches Reisen von 170 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf rund 314 Milliarden Euro bis in das Jahr 2027 steigen.

Urlaub wird bewusster gestaltet. Mehr Achtsamkeit, weniger Stress. Der Gast sucht den etwas anderen Urlaub: nachhaltig und aktiv, sowie an den eigenen Bedürfnissen orientiert. Nachhaltige Gestaltung von Reisen wird zunehmend zum wichtigsten Entscheidungskriterium bei der Auswahl einer Urlaubsreise.

Das ActiVales Urlaubsportal bietet eine entspannte individuellere Art der Urlaubsbuchung. Bei ActiVales werden Urlaubswünsche und Bedürfnisse einfach mit natürlicher Sprache eingegeben. Eine übersichtliche Anzahl an Empfehlungen – vom Hotel, der Region bis hin zu den Aktivitäten – werden dem Gast angeboten. Der Gast muss nicht vorher überlegen, WO will ich hin, sondern WAS erwarte ich vom Urlaub. Der wissenschaftlich untermauerte SMART-Index gibt hierbei wichtige Informationen zur Nachhaltigkeit und dem Wohlbefinden

.

Durch die Verknüpfung von Destinationen, Unterkünften, Dienstleistungen und Mobilitätsanbietern entsteht für Beteiligten wertorientierter Urlaub.

Wie schön ist es, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Alle Angebote, die auf dem ActiVales-Urlaubsportal zu finden sind, sind nachhaltig, ohne dass man als Gast das Gefühl hat, auf irgendetwas verzichten zu müssen. Im Gegenteil: es eröffnet neue Perspektiven. Saisonal & regionale Spezialitäten in der Küche, tiefe Entspannung und wirkliches Wohlbefinden in intakter Natur und im Einklang mit unserer Umwelt

Über ActiVales

ActiVales ist ein völlig neuartiges Urlaubsportal für den bewussten Gast von Heute, entwickelt von Tourismus-Visionären aus Bayern und Tirol.

Die Firma ActiVales mit den Gründern Christiane Klotz, Burkhard Klotz und Karsten Schulmann haben gemeinsam ihre Vision von bedürfnisorientierter Urlaubsbuchung in Verbindung mit nachhaltigem Tourismus realisiert.

Das digitale Travel Start-Up wurde im Jahr 2021 in Tirol und Bayern mit dem Ziel eine einzigartige Ökoplattform für nachhaltige Reisen mit mehr Wohlbefinden zu entwickeln, gegründet. Die Bedürfnisse der Gäste sind zentraler Ausgangspunkt. Der wissenschaftlich untermauerte SMART-Index bietet hierbei essenzielle Informationen. Die natürlichsprachliche Eingabe erleichtert die Suche nach dem individuellen Urlaub.

Durch die Vernetzung von Destinationen, Unterkünften, Dienstleistungen und Mobilitätsanbietern entsteht ein einzigartiges Urlaubserlebnis.

Für die Entwicklung des SMART-Index wurde ActiVales vom österreichischen Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, sowie der Europäischen Union ausgezeichnet.



