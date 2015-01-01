Nachhaltige Verpackung im Wandel: Messe.TV berichtet zur Fachpack 2025

Nachhaltigkeit, Automatisierung, Materialwandel: Messe.TV berichtet zur Fachpack 2025 mit zwölf Beiträgen u. a. zu Green Harbor, Palm, Beckhoff. Jetzt exklusiv auf Messe.TV verfolgen.

Die Fachpack in Nürnberg gehört zu den bedeutendsten Branchentreffen der europäischen Verpackungsindustrie. Messe.TV begleitet die Fachmesse 2025 mit einem redaktionellen Schwerpunkt zu nachhaltiger Verpackung, automatisierter Verarbeitung und prozessualer Weiterentwicklung.

Die Beiträge erscheinen ab sofort exklusiv auf www.messe.tv – mit Interviews, Hintergründen und Impulsen von Branchengrößen wie Green Harbor, Raja Deutschland, Papierfabrik Palm, Beckhoff Automation und weiteren.

Weg von Einweg – hin zu kreislauffähigen Systemen

Nachhaltigkeit ist kein Zusatzthema mehr, sondern Grundlage technologischer Entscheidungen. Auf der Fachpack 2025 zeigt sich, wie Unternehmen auf den steigenden Druck durch Regulatorik, Materialkosten und Klimaziele reagieren: mit recyclingfähigen Lösungen, neuen Verbundstoffen, papierbasierten Alternativen und integrierten Digitalisierungskonzepten.

Messe.TV zeigt in seinen Beiträgen, welche Innovationen wirklich belastbar sind – und wo Herausforderungen bleiben. Dabei geht es um mehr als Verpackung selbst: Auch Logistik, Sensorik, Steuerungstechnik und Materialkreisläufe werden zunehmend vernetzt gedacht.

Alle Beiträge zur Fachpack 2025 auf Messe.TV: https://www.messe.tv/2025/fachpack

Nürnberg als Knotenpunkt der Verpackungsbranche

Die Fachpack findet am Messezentrum Nürnberg statt – einem Standort, der sich seit Jahren als zentrale Plattform für Verpackung, Technik und Prozesse etabliert hat.

Durch seine Lage im Süden Deutschlands ist Nürnberg logistisch günstig gelegen und gut angebunden an Cluster aus Maschinenbau, Papierindustrie, Lebensmittelverarbeitung und Recyclingtechnik. Für viele Unternehmen ist die Fachpack nicht nur ein Messetermin, sondern ein Fixpunkt im jährlichen Branchendialog.

Messe.TV Beiträge zu Messen in Nürnberg: https://www.messe.tv/messen-nuernberg

Redaktionelle Beiträge zur Fachpack mit klarer thematischer Linie

Messe.TV berichtet zur Fachpack 2025 in einer eigenen Serie mit zwölf Beiträgen. Die Auswahl der Gesprächspartner orientiert sich an inhaltlicher Relevanz – nicht an Werbebuchungen. Unter anderem spricht Messe.TV mit Unternehmen wie Green Harbor, Rondo Ganahl, Papierfabrik Palm, Raja Deutschland, activaTec, PCA Roboter und Verpackungstechnik sowie Beckhoff Automation.

Die Berichterstattung folgt dabei einer redaktionellen Logik: Welche Lösungen sind skalierbar? Was hat Potenzial? Und wie lassen sich nachhaltige Verpackungslösungen sinnvoll automatisieren?

Messe.TV focus – vertiefte Einblicke statt Überblick

Im Rahmen der Fachpack 2025 erscheint die Berichterstattung erstmals im Format Messe.TV focus. Die Serie umfasst insgesamt zwölf redaktionelle Videobeiträge, die gezielt auf Entwicklungen im Bereich nachhaltiger Verpackung und automatisierter Verarbeitung eingehen.

Ziel ist es, über die Darstellung einzelner Innovationen hinaus auch strukturelle Entwicklungen sichtbar zu machen – entlang konkreter Praxisbeispiele, Einschätzungen aus dem Markt und dokumentierter Trends.

