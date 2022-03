Nachhaltiger Vermittlerbetrieb

Die LVM Versicherungsagentur Galrao nimmt an der BVK Initiative „Nachhaltiger Vermittlerbetrieb“ teil.

In Zeiten stetigen Wandels gehört es zum Alltag über sein Handel und Veränderung nachzudenken. Wir haben nur einen Planeten und wir benötigen ihn zum Leben – nicht er uns.

Bereits seit 2013 existiert die LVM Versicherungsagentur im Herzen von der freien Hansestadt Bremen direkt an der Schlachte. Das Motto „Mit handhabbaren Schritten zum Erfolg“ war bereits in der Vergangenheit im Leitbild verankert.

„Wir glauben, dass gerade die kleinen Veränderung in der Gesamtheit einen riesen Unterschied machen. So haben wir z.B. durch Digitalisierung knapp 30.000 Blatt Papier pro Jahr eingespart.“ Der Agenturinhaber John Pierre Galrao rechnet so hoch: „Wenn jede Versicherungsagentur derartig viel Papier einsparen kann, ist das schnell ein Stapel der bis zum Mond reichen würde.“

Aber zu den Sternen möchte hier niemand greifen. Mit bodenständigen Veränderungen arbeitet die Versicherungsagentur an der Weser, an vielen kleinen Veränderungen, die jeder nachmachen kann.

„Nachhaltigkeit darf kein Alleinstellungsmerkmal sein. Wir müssen alle etwas bewegen, damit unsere nächsten Generationen nicht unter unseren Entscheidungen leiden müssen.“ – regt der junge Vater zum nachdenken an.

„Jede andere LVM Versicherungsagentur, jeder Mitbewerber und jeder interessierte Betrieb ist bei uns herzlich eingeladen unser Konzept zu erleben. Wir freuen uns über einen regen Austausch und viele erfolgreiche Ideen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LVM Versicherungsagentur Galrao

Herr John Pierre Galrao

Martinistr. 24

28195 Bremen

Deutschland

fon ..: 042133004880

fax ..: 042133004889

web ..: https://galrao.lvm.de

email : info@galrao.lvm.de

Ihre Versicherung in Bremen und Umland:

Seit 2013 sind wir für Sie für alle Fragen rund um das Thema Versicherung und Finanzen in Bremen und umzu da und setzten gleichzeitig auf unsere moderne Videoberatung für unsere überregionalen Kunden.

Aktuell vertrauen uns knapp 5.500 Kunden und 3.600 Bremer Ihre Versicherungen und Vorsorge an, denen wir dafür sehr dankbar sind.

Unsere Kunden schätzen uns wegen unserer persönliche Betreuung und schnellen Schadenbearbeitung, weil wir Schäden im Bereich der Haftpflicht-, Hausrat-, Wohngebäude- und Kfz-Versicherung meistens innerhalb weniger Stunden erstatten.

Die ganzheitliche Beratung loben unsere Kunden sehr, denn mit unserer Beratungssoftware zeigen den Weg durch den Versicherungsdschungel.

Pressekontakt:

LVM Versicherungsagentur Galrao

Herr John Pierre Galrao

Martinistr. 24

28195 Bremen

fon ..: 042133004880

web ..: https://galrao.lvm.de

email : info@galrao.lvm.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Politische Bildung Mainz „Wie wollen wir leben?“