Nachhaltigkeit und Kompetenz seit 100 Jahren – Zach Elektroanlagen feiert Jubiläum

Die Zach Elektroanlagen GmbH & Co. KG feiert vom 4. bis 7. Mai 2023 ihr 100-jähriges Firmenjubiläum

An gleich vier Tagen wird die lange Tradition des Unternehmens mit einer zweitägigen Hausmesse, einem Wein- und Weißbierfest und einem Tag der offenen Tür gebührend gefeiert. Besucher können modernste Technik erleben und spannende Einblicke hinter die Kulissen erhalten.

Mit 10 Jahrzehnten profunder Expertise und Erfahrung hat sich das Unternehmen zum führenden Komplettanbieter der Region für Elektro-Anlagen aller Art und zum Projektexperten im Prozessanlagenbau entwickelt.

Der Familienbetrieb, der seit 1921 im Chiemgau verwurzelt ist, verbindet Tradition und Innovation auf vorbildliche Weise. Zach bietet maßgeschneiderte technische Lösungen in den Zukunftsbereichen Energie- und Umwelttechnik (Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung).

Der Schwerpunkt der Dienstleistungen liegt auf den Themenfeldern Elektrotechnik Energietechnik (Blockheizkraftwerke und Notstromaggregate), Automatisierungstechnik sowie Anlagenbau (Maschinentechnik und Edelstahlrohrleitungsbau). Ein erfahrenes Spezialisten-Team steht den Kunden engagiert und höchst service-orientiert bei der Planung, Konstruktion, Ausführung und Dokumentation professionell zur Seite.

Das Unternehmen zeichnet sich durch ein eigenes Qualitätsmanagement aus, untermauert durch anerkannte Zertifizierungen. Zudem wurde die Leistung von Zach mit dem Deutschen Unternehmerpreis Elektrohandwerk 2022 gewürdigt.

„Unser Credo ist es, ein kompetenter, erfahrener und verlässlicher Partner für Kommunen und Unternehmen zu sein.“ erläutert Tobias Zach, der den Betrieb zusammen mit seinen Geschwistern Verena und Raphael leitet. Senior Otto Zach ist kürzlich aus der Geschäftsleitung zurückgetreten, steht den Kindern aber als Berater noch unterstützend zur Seite, ebenso wie seine Ehefrau Marianne Zach.

Das Unternehmen beschäftigt aktuell 144 Mitarbeiter. Fairness, Aufrichtigkeit, Disziplin und Nachhaltigkeit lauten die Firmenwerte. Entsprechenden Wert legt das Management auf eine ausgewogene Balance zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen Zielen und deren konsequente Umsetzung.

Zach genießt nicht nur eine erstklassige fachliche Reputation, sondern ist zudem für seine positive Arbeitsatmosphäre und das harmonische Betriebsklima bekannt. Diese Qualität spiegelt sich eindrucksvoll in der Loyalität der Mitarbeiter wider. Von 144 Mitarbeitern sind aktuell 22 seit über 20 Jahren im Unternehmen tätig, 6 Mitarbeiter sogar schon seit über 30 Jahren und ein Mitarbeiter ist seit über 40 Jahren dabei.

Darüber hinaus ist das Unternehmen für sein langjähriges Engagement für soziale Belange geschätzt: „Wir sind davon überzeugt, dass es wichtig ist, in der Region einen positiven Beitrag zu leisten, damit die Gemeinschaft, in der das Unternehmen tätig ist, gedeiht und sich weiterentwickelt.“ erläutert Raphael Zach, Geschäftsführer für die Unternehmensbereiche Personal, Marketing, Innovationen und Unternehmensentwicklung. So wurde in den letzten Jahren auf große Weihnachtsgeschenke für Kunden verzichtet und stattdessen Spenden an gemeinnützige Organisationen geleistet.

Im Jahr 2021 wurden die drei Feuerwehren der Gemeinde sowie Caritas international bedacht. Im Jahr 2022 wurden je die Wasserwacht Tacherting, der Trachtenverein in Peterskirchen und die Blaskapelle Emertsham sowie Caritas international unterstützt. Zach möchte auch in schwierigen Zeiten ein Zeichen setzen und dazu beitragen, dass wichtige gesellschaftliche Einrichtungen und Organisationen gefördert werden.

Ein weiterer wichtiger Teil des sozialen Engagements von Zach ist u.a. die ehrenamtliche Tätigkeit in Schulen und Bildungseinrichtungen. Hierbei geht es insbesondere darum, Kindern und Jugendlichen den Wert des Wassers und dessen Bedeutung für unser Leben und unsere Umwelt näherzubringen. „Wir sind der Überzeugung, dass es wichtig ist, das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines sorgfältigen Umgangs mit Wasser zu schärfen und die nächsten Generationen für dieses Thema zu sensibilisieren.“ erklärt Raphael Zach.

Im Rahmen der 4-tägigen Festivitäten engagieren sich auch die Ortsvereine gemeinsam am Tag der offenen Tür und stellen ihre vielfältigen Aktivitäten vor. Die Feuerwehr Emertsham nutzt die Gelegenheit, um mit einem Stand auf Personalwerbung zu setzen und interessierte Besucher zu informieren. Ein buntes Programm erwartet die Gäste und sorgt für einen abwechslungsreichen Tag.

JUBILÄUMS-PROGRAMM

100 Jahre Zach Elektroanlagen

Zach lädt seine Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner und Mitarbeiter herzlich zum Geburtstagsfest 100 Jahre Zach Elektroanlagen ein! Egal ob groß oder klein, es gibt für jeden spannende Informationen, sei es zur Unternehmenshistorie oder zu innovativen Zukunftstechniken. Die jüngste Generation darf sich über zahlreiche kreative Angebote freuen – von der Hüpfburg bis hin zur Bastelecke.

FÜR KUNDEN, LIEFERANTEN UND GESCHÄFTSPARTNER

Donnerstag, 04.05.2023, 09:00 Uhr – 16.30 Uhr

Hausmesse für Fachbesucher

Moderne Technologien, spannende Fachvorträge zu innovativen Lösungen und ein inspirierender Austausch mit Branchenexperten erwarten die Besucher der Hausmesse. Eine besondere Möglichkeit, brandneue Produkte hautnah zu erleben und von der Expertise der Fachleute zu profitieren.

Freitag, 05.05.2023, 09:00 Uhr – 13.00 Uhr

Hausmesse für Fachbesucher:

Besucher erfahren erster Hand, wie innovative Lösungen dazu beitragen können, Geschäftsprozesse zu optimieren und komplexe Ziele zu erreichen. Mit Beratung durch erfahrene Experten und der Chance, sich mit anderen Unternehmen auszutauschen und das individuelle Netzwerk zu erweitern.

FÜR ALLE BESUCHER

Freitag, 05.05.2023, 20.00 Uhr

Einlass (ab 16 Jahren mit Ausweiskontrolle): 19:00 Uhr

Wein- und Weißbierfest mit dem Postamt Trio

Ab 19 Uhr öffnen sich die Tore für alle, die 16 Jahre und älter sind, um gemeinsam das 100-jährige Jubiläum des Unternehmens gebührend zu feiern. Ein unvergesslicher Abend mit mitreißender Musik, erfrischenden Getränken sowie voller Freude und Erinnerungen!

Sonntag, 07.05.2023, 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Tag der offenen Tür

Besucher haben die Möglichkeit, hautnah zu erleben, was sich hinter den Kulissen verbirgt und in die faszinierende Welt der Technik einzutauchen. Dabei können sie nicht nur Fragen stellen, sondern auch verschiedene Geräte und Anwendungen in Aktion sehen. Ziel ist es, den Wert der Technik näher zu bringen und zu zeigen, wie sie im Alltag helfen kann.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zach Elektroanlagen GmbH & Co.KG

Herr Raphael Zach

Kolpingweg 2

83342 Emertsham

Deutschland

fon ..: +49 8622 9881-0

web ..: http://www.zach-elektroanlagen.de

email : info@zach-elektroanlagen.de

Das Unternehmen entstand 1921 bereits kurze Zeit nachdem begonnen wurde die Elektrizität zu nutzen und hat sich seitdem stetig weiterentwickelt. Inzwischen liegt der Schwerpunkt der Zach Elektroanlagen GmbH & Co. KG nicht mehr in der Elektroinstallation, sondern in komplexen Themenfeldern in denen sie als kompetenter Partner mit jahrelanger Erfahrung auftritt.

Um den selbst gesetzten hohen Qualitätsstandards gerecht zu werden, verfügt die Zach Elektroanlagen GmbH & Co. KG sowohl über ein eigenes Qualitätsmanagement mit anerkannten Zertifizierungen als auch über viele andere nachgewiesene Qualifizierungen.

Die Zach Elektroanlagen unterstützt in der Region soziale Projekte wie Jugendabteilungen der Sportvereine oder die freiwillige Feuerwehr mit Spenden und der Übernahme der elektrotechnischen Ausstattung bei Veranstaltungen, um einen Beitrag für den Erhalt der Region zu leisten und ihrer selbst auferlegten gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden.

Pressekontakt:

DOORS OPEN

Frau Judith Berkemeyer

Bahnhofstraße 43

82340 Feldafing

fon ..: + 49 157 – 71 73 35 91

web ..: https://www.doorsopen.de

email : presse@doorsopen.de

