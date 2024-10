Nano One beruft den Branchenveteranen Anthony Tse zum neuen Chairman des Board of Directors – Paul Matysek tritt planmäßig zurück

1. Oktober 2024, Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (Nano One oder das Unternehmen), ein Cleantech-Unternehmen mit einem patentierten Verfahren für die kostengünstige Produktion von Kathodenaktivmaterial (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien mit geringen Treibhausgasemissionen, freut sich, bekannt zu geben, dass Herr Anthony Tse zum Chairman des Board of Directors berufen wurde.

Herr Tse ist der Nachfolger von Paul Matysek, dem Gründungs-Chairman von Nano One, der im Rahmen eines geplanten Wechsels zurücktritt und eine Beratungsrolle zur Unterstützung des neuen Chairman und des Boards übernimmt. Herr Matysek fühlt sich geehrt, dass er das Wachstum und die Führung von Nano One mehr als ein Jahrzehnt lang geleitet hat.

CEO Dan Blondal sagte: Im Namen von Nano One und unseren Aktionären möchte ich Paul für seine beispielhafte Führungsstärke, sein Engagement und seine Dienste für Nano One im Laufe der vergangenen zehn Jahre danken. Wir freuen uns darauf, dass Paul uns weiterhin als Berater zur Seite stehen wird und wünschen ihm das Beste für seine zukünftigen Unternehmungen.

Als Chairman wird Herr Tse gemeinsam mit anderen Board-Mitgliedern die Führung von Nano One beaufsichtigen und eine aktive Rolle bei der Beratung des Führungsteams des Unternehmens in den Bereichen Strategie, Unternehmensfinanzen und Geschäftsentwicklung spielen.

Herr Tse sagte: Mit dem anhaltenden globalen Wachstum in den Bereichen Elektrofahrzeuge (EV) und Energiespeicherung drängt die Branche nun darauf, diversifiziertere regionale Lieferketten aufzubauen. Nach dem Aufbau von Produktionskapazitäten für EV und Batterien außerhalb von Nordasien liegt der Fokus inzwischen auf dem Ausbau des Batteriematerialiensektors, um diese regionalen Batterie-Wertschöpfungsketten zu unterstützen. Ich habe Nano One über den Großteil eines Jahrzehnts verfolgt und bin beeindruckt, wie das Team seine Technologie entwickelt und ausgereift hat und wie es jetzt eine beträchtliche operative Präsenz für die Produktion von Kathodenaktivmaterial etabliert hat.

Ich bin begeistert, Mitglied des Boards zu werden und mit dem Management in einer Phase zusammenzuarbeiten, die meiner Meinung nach die nächste Phase des schnellen Wachstums in diesem Bereich darstellt. Nano One ist mit seiner Technologie nicht nur gut aufgestellt, um den Ausbau der dringend erforderlichen Kapazitäten für Kathodenaktivmaterialien weltweit zu unterstützen, sondern wird dies auch auf eine weitaus effizientere und nachhaltigere Weise tun. Darüber hinaus wird Nano One in der Lage sein, von seiner starken Positionierung im Bereich Lithiumeisenphosphat-(LFP)-Kathoden zu profitieren – eine Chemie, die nicht nur ein starkes Wachstum im Bereich der Elektrofahrzeuge, sondern weltweit auch einen beschleunigten Anstieg der Nachfrage im Bereich der Energiespeicherung verzeichnet. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Nano One bei der Umsetzung seiner weiteren Strategie und bin bestrebt, meine Board- und Führungserfahrung in Wachstumsunternehmen der Batterien-Wertschöpfungskette einzubringen.

Herr Matysek sagte: Ich bin zuversichtlich, dass Nano One gut für die Zukunft aufgestellt ist und dass Anthony für diese nächste Phase des Unternehmens die richtige Wahl ist. Er hat in seiner gesamten Karriere einen profunden strategischen Weitblick, ein solides finanzielles Urteilsvermögen, wohl durchdachte Führungsstärke und langfristige Wertschöpfung unter Beweis gestellt. Anthony bietet dem Board eine einzigartige Perspektive, die Nano One dabei unterstützen wird, weiterhin dauerhafte Werte zu schaffen und positive Auswirkungen auf seine Mitarbeiter, Aktionäre und Angestellten zu haben.

Wir freuen uns außerordentlich, Anthony im Team begrüßen zu dürfen, sagte Dan Blondal, CEO von Nano One. Er ist eine bewährte und erfahrene Führungskraft im Bereich Lithium-Ionen-Batteriematerialien und hat Galaxy Resources von einem Junior-Bergbauunternehmen zu Allkem geformt, dem weltweit fünftgrößten Lithiumproduzenten mit einem Unternehmenswert von mehr als 6 Milliarden AUD. Er gilt als Vordenker der Branche und bringt enormes Wissen über Strategie, Entwicklung und Unternehmensfinanzen mit und ist außerordentlich vertraut mit dem asiatischen Batterien-Ökosystem, was von unschätzbarem Wert sein wird, wenn wir die Art und Weise, wie die Welt Kathodenmaterialien herstellt, verändern und unsere globale Wachstumsstrategie umsetzen.

Über Anthony Tse

Herr Anthony Tse verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in privaten und börsennotierten Unternehmen in zahlreichen wachstumsstarken Technologiebranchen und über 15 Jahre Erfahrung im Bereich Energiewende – insbesondere in den Bereichen Elektrofahrzeuge und Energiespeicherung und in der Lithiumbatterien-Wertschöpfungskette. Er war überwiegend in leitenden Positionen tätig, mit Schwerpunkt auf Strategie und Entwicklung, M&A und Unternehmensfinanzierung auf internationaler Ebene. Er hat Unternehmen und Betriebe auf vier Kontinenten geführt, unter anderem im Großraum China und in Asien, in Australien sowie in Nord- und Südamerika.

Er war Geschäftsführer und CEO von Galaxy Resources, wo er mehr als zehn Jahre lang Board-Mitglied war und ein weltweites Portfolio von Lithiumminen und Projektentwicklungen in Australien, China, Argentinien und Kanada leitete. Im Laufe seiner Tätigkeit entwickelte er das Unternehmen von einem Junior-Bergbauerschließungsunternehmen zu einem der fünf größten Lithiumproduzenten weltweit im Zuge der Gründung von Allkem und einer Fusion mit Orocobre im Jahr 2021. Das kombinierte Unternehmen erreichte einen Börsenwert von mehr als 6 Milliarden AUD. Allkem fusionierte vor kurzem mit Livent, was zur Gründung von Arcadium führte.

Er ist derzeit Board-Director von Li-Cycle Corp. (NYSE: LICY), einem führenden Akteur im Bereich Batterien-Recycling und Ressourcen-Rückgewinnung in Nordamerika und Europa, und von Li-Metal (CSE: LIM), einem Entwickler von Lithium-Metall- und Lithium-Metall-Anodentechnologien für Lithium-Festkörperbatterien der nächsten Generation, sowie von Minviro, einem weltweit führenden Unternehmen der Bereiche Nachhaltigkeitsmessung, -berichterstattung und Lebenszyklusbewertung mit einem primären Fokus auf der Batterien-Wertschöpfungskette.

Darüber hinaus ist er strategischer Berater von Sicona Battery Technologies, einem Entwickler von Silizium-Verbundmaterialien für fortschrittliche Anodentechnologien für Lithiumbatterien, sowie von Novalith Technologies, einem Entwickler von Lithiumextraktionstechnologien.

Neben seinen Rollen in der Branche hatte Anthony auch Positionen bei führenden institutionellen Investoren inne. Er ist Senior Advisor bei EMR Capital, einem globalen Private-Equity-Unternehmen für Rohstoffe, und war früher Operating Partner der Global Private Equity Group von Franklin Templeton (NYSE: BEN), einer weltweit agierenden Vermögensverwaltungsgesellschaft.

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Cleantech-Unternehmen, das die Art und Weise, wie Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien weltweit hergestellt werden, verändert. Die Anwendungen umfassen Elektrofahrzeuge, stationäre Energiespeichersysteme (ESS) und Unterhaltungselektronik.

Das patentierte One-Pot-Verfahren des Unternehmens verringert die Kosten, die Kohlenstoffintensität (geringere Treibhausgasemissionen), den ökologischen Fußabdruck sowie die Abhängigkeit von problematischen Lieferketten.

Die Skalierbarkeit ist belegt und wird in der LFP-(Lithiumeisenphosphat)-Pilotproduktionsanlage von Nano One in Québec nachgewiesen – der einzigen Anlage und Expertise dieser Art außerhalb Asiens. Strategische Kooperationen und Partnerschaften mit internationalen Unternehmen wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen eine globale Wachstumsstrategie durch Technologielizenzierung und Joint Ventures.

Nano One hat Finanzierungen von der kanadischen Regierung, der US-Regierung und der Regierung von British Columbia erhalten. Das Unternehmen nutzt seine umfassende Branchenexpertise und plant die Lizenzierung und den Einsatz von Designpaketen für sauberere Kathodenherstellungsanlagen, um weltweit wettbewerbsfähige und schneller auf den Markt kommende Lösungen für Batteriematerialien anzubieten.

Weitere Informationen finden Sie unter nanoOne.ca.

