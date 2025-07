NatBridge Resources gibt strategische Neuausrichtung bekannt, um Nachfrage nach NatGold-Token zu decken und um Führungsposition auf diesem wachstumsstarken Markt einzunehmen

Burnaby, BC – 3. Juli 2025 / IRW-Press / NatBridge Resources Ltd. (NatBridge oder das Unternehmen) (CSE: NATB | OTC: NATBF | FWB: GI80), The Premier NatGold Miner, gab heute eine überarbeitete Unternehmensstrategie bekannt, die konzipiert wurde, um die globale Nachfrage nach NatGold-Token zu decken und eine Führungsposition auf diesem schnell wachsenden Markt einzunehmen. Der Schwerpunkt dieser strategischen Weiterentwicklung liegt auf dem Erwerb und der Weiterentwicklung technisch verifizierter Goldressourcen im Boden hinsichtlich einer potenziellen Tokenisierung innerhalb des zum Patent angemeldeten digitalen Goldabbau-Ökosystems unseres Partners NatGold Digital Ltd.

Die Einführung der neuen Website von NatBridge verdeutlicht diese strategische Neuausrichtung und bietet Investoren und Interessensvertretern einen klaren, umsetzbaren Überblick über das zweistufige Geschäftsmodell und die Führungsposition im Bereich digitales Gold. Wir bleiben zwar weiterhin ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, setzen jedoch auf diesen innovativen und einzigartigen Ansatz zur Monetarisierung von Goldressourcen.

Zweistufige Strategie für den sich schnell entwickelnden Markt

Die Geschäftsstrategie des Unternehmens ist in zwei unterschiedliche, jedoch einander ergänzende Phasen gegliedert:

Strategie von vorbörslichen Erwerben

Vor der öffentlichen Einführung des Tokenisierungs-Ökosystems von NatGold Digital durch unseren Partner NatGold Digital richtet NatBridge sein Hauptaugenmerk auf den Erwerb von Goldprojekten, die die strengen technischen, rechtlichen und AML-Zertifizierungsanforderungen von NatGold Digital erfüllen. Diese Ressourcen müssen als zertifizierte NatGold-Ressourcen qualifiziert sein, um für die Tokenisierung gemäß dem zum Patent angemeldeten Rahmen von NatGold infrage zu kommen.

Die neuesten Zahlen von NatGold Digital bestätigen die steigende Nachfrage – 9.108 NatGold-Token sind in 76 Ländern reserviert, was einem Bruttowert von 16,2 Millionen $ per 1. Juli 2025 entspricht – und NatBridge ist bestrebt, ein Portfolio an qualifizierten US-amerikanischen und kanadischen Gold-Assets aufzubauen, um nach der Genehmigung und dem Minting mindestens 500.000 NatGold-Token zu generieren. Diese vorbörsliche Marktstrategie würde sicherstellen, dass NatBridge weiterhin in der Lage ist, die globale Nachfrage zu decken.

Joint Venture-Strategie nach Markteinführung

NatBridge plant, sein Modell von einer reinen Erwerbsstrategie zu einer inklusiveren Joint-Venture-Struktur weiterzuentwickeln. Durch diesen Ansatz können Bergbauunternehmen mit qualifizierten Lagerstätten eine Partnerschaft mit NatBridge eingehen, um Zugang zur NatGold-Tokenisierungs-Warteschlange zu erhalten – eine Möglichkeit, die aufgrund der vertraglichen Beziehung von NatBridge zu NatGold Digital, der potenziell steigenden globalen Nachfrage und der möglicherweise beschränkten Tokenisierungskapazität anderenfalls mit Wartezeiten von bis zu fünf Jahren verbunden sein könnte.

Durch ein robustes Portfolio an genehmigten Ressourcen wird NatBridge seine Vorzugsrechte behalten. Diese einzigartige Positionierung würde NatBridge zu einer strategischen Brücke für Bergbauunternehmen machen – mit einem schnellen Einstieg in das NatGold-Ökosystem durch den vollständigen Verkauf von Assets oder kooperative Joint Ventures.

Der Schwerpunkt unserer überarbeiteten Strategie liegt auf Geschwindigkeit, Flexibilität und Zugang, sagte Steve Moses, President von NatBridge Resources Ltd. Wir vollziehen einen Paradigmenwechsel: die Möglichkeit, zertifiziertes Gold im Boden mittels Tokenisierung zu monetarisieren – ohne Förderung -, könnte den Goldmarkt, wie wir ihn kennen, revolutionieren. Da NatGold bereits eine vorbörsliche Nachfrage verzeichnet, befinden wir uns in einer günstigen Position für ein margenstarkes Wachstum – insbesondere angesichts der Tatsache, dass NatBridge 73 % der Brutto-Token erhält, die jedes Mal generiert werden, wenn wir eine Goldlagerstätte über das NatGold-Ökosystem tokenisieren.

Herr Moses sagte außerdem: Wir stehen an vorderster Front eines potenziell revolutionären Modells – ein Modell, das eine schnellere, nachhaltigere und profitablere Möglichkeit bieten könnte, den zeitlosen Wert von Gold zu erschließen. NatBridge möchte nicht nur ein wichtiger Käufer von qualifizierten Goldressourcen sein, sondern auch ein strategischer Partner für Bergbauunternehmen, die einen schnellen Weg zur Tokenisierung ohne traditionelle Entwicklungsverzögerungen oder jahrelange Wartelisten suchen. Wir haben zurzeit mehrere vielversprechende Erwerbsziele und ich freue mich darauf, bald Updates bereitzustellen.

Neue digitale Präsenz, die der Mission entspricht

Die kürzlich ins Leben gerufene Website www.natbridgeresources.com unterstreicht die Führungsrolle von NatBridge als erstklassiger Anbieter von qualifizierten Goldprojekten für eine Tokenisierung. Auf der Website werden die überarbeitete Strategie des Unternehmens dargestellt, sein erweitertes Mandat beschrieben und ein vertraulicher Bewerbungsprozess für Projektinhaber angeboten, die an Erwerbs- oder Partnerschaftsmöglichkeiten interessiert sind.

Da nun nachhaltige, nicht verwässernde Alternativen zu traditionellen Goldinvestitionen im globalen Fokus stehen, ist NatBridge Resources stolz darauf, eine Rolle beim Aufbau des Fundaments dieses Geldsystems der nächsten Generation zu spielen – ein System, das auf Wert und nicht auf Förderung basiert.

Über NatBridge Resources Ltd.

NatBridge Resources Ltd. (CSE: NATB) (OTC: NATBF) (FWB: GI8) ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das auch in den USA und Deutschland notiert ist und die Goldressourcenversorgung des revolutionären, zum Patent angemeldeten digitalen Goldabbau-Ökosystems von NatGold Digital Ltd. anführt. Dieser innovative Ansatz definiert neu, wie der Wert von Gold mittels Tokenisierung erfasst wird – indem die Förderung und die damit einhergehenden ökologischen, sozialen und finanziellen Kosten durch einen Blockchain-basierten, umweltfreundlichen digitalen Abbauprozess beseitigt werden. Der Schwerpunkt der Strategie von NatBridge liegt auf der Versorgungsseite des NatGold-Ökosystems. Durch den Erwerb von Goldressourcen, die gemäß den strengen Token-Zertifizierungsstandards von NatGold Digital als zertifizierte NatGold-Ressourcen qualifiziert sind, etabliert sich NatBridge als wichtiger Akteur in dieser Branche und agiert an der Schnittstelle von drei großen globalen Investitionstrends: Gold, nachhaltige Investitionen und die Tokenisierung realer Assets.

Im Namen des Boards

Stephen Moses, President & Direktor

NatBridge Resources Ltd.

Info@NatBridgeResources.com

+1 (778) 372-9723

Investor Relations

IR@NatBridgeResources.com

+1 (778) 372-9062

Die Canadian Securities Exchange (die CSE) und das Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden können. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf den Erwerb von NI 43-101-konformen Goldressourcen, die Fähigkeit, NatGold-Münzen digital zu schürfen, die Lebensfähigkeit des Tokenisierungs- und Monetarisierungs-Ökosystems von NatGold sowie Entwicklungspläne, Expansionspläne, Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen und Projektionen für die Zukunft. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die geplanten Betriebe von NatBridge Resources, den Erwerb und die Erschließung von Goldressourcen und deren Tokenisierung sowie den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, voraussichtlich, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden dürften, können, könnten, würden, sollen oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg von NatBridge Resources wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, der Erschließung und dem Betrieb der Projekte von NatBridge Resources, die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorations- und Erschließungsaktivitäten, die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen, Änderungen der Projektparameter im Zuge der Weiterentwicklung der Pläne, künftige Edelmetallpreise sowie jene Faktoren, die in den Abschnitten zu den Risikofaktoren unserer Geschäftstätigkeit in den vorgeschriebenen Wertpapierunterlagen von NatBridge Resources auf SEDAR+ aufgeführt sind. Obwohl NatBridge Resources versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Punkte zu kommentieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

