Natürlich bauen: Wie Holz zum Baustoff der Zukunft wird

Holz als Baustoff ist von Natur aus zukunftsfähig, klimafreundlich und nachwachsend. Living Haus zeigt, wie Baufamilien damit heute ihre Zukunft bauen.

Holz ist längst mehr als ein Trend im Hausbau. Der nachwachsende Rohstoff bindet CO?, sorgt für ein angenehmes Wohnklima und passt perfekt zu den steigenden Anforderungen an Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Für Living Haus ist Holz deshalb der Baustoff der Zukunft – und schon heute die Grundlage für moderne Fertighäuser, mit denen Baufamilien nachhaltig bauen und gleichzeitig ihren individuellen Wohntraum verwirklichen können.

„Holz ist für uns weit mehr als ein Baustoff. Es ist die Basis dafür, dass unsere Baufamilien ein Zuhause bekommen, das zu ihrem Leben von morgen passt: ökologisch, energieeffizient und wertbeständig“, sagt Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus.

Klimafreundlich bauen mit Holz

Der Bausektor steht unter Druck, seine CO?-Emissionen deutlich zu senken. Der Holzfertigbau leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Nicht nur weil der Rohstoff nachwächst und dabei CO? speichert oder am Ende seines Lebenszyklus wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden kann, sondern auch durch den hohen Vorfertigungsgrad in der Produktion. Darüber hinaus bieten kurze Bauzeiten auf der Baustelle und ein präzise planbares Energiemanagement Baufamilien eine attraktive Kombination aus Klimaschutz, Kostensicherheit und Wohnkomfort.

„Unsere Häuser sind so konzipiert, dass sie die Vorteile des Holzbaus voll ausspielen“, erklärt Hofmann. „In der Kombination mit moderner Haustechnik entstehen nachhaltige Häuser, die langfristig niedrige Energieverbräuche ermöglichen – und damit auch die laufenden Kosten im Blick behalten.“

QNG im Blick: Nachhaltigkeit messbar machen

Mit dem Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) hat der Gesetzgeber einen Rahmen geschaffen, der Nachhaltigkeit beim Bauen konkret und vergleichbar macht. Für viele Baufamilien ist QNG auch der Schlüssel zu attraktiven Förderprogrammen.

Living Haus orientiert sich bei der Planung und Ausführung seiner Hauskonzepte an den Anforderungen der QNG-Standards. Im Fokus stehen unter anderem:

* der verantwortungsvolle Einsatz von ressourcenschonenden Baustoffen

* hochwertige Wärmedämmung und energieeffiziente Haustechnik

* ein gesundes Raumklima und hohe Wohnqualität über den gesamten Lebenszyklus des Hauses

„Nachhaltigkeit hört für uns nicht an der Grundstücksgrenze auf“, so Hofmann weiter. „Wir denken vom ersten Entwurf über die Ausführung bis zur Nutzung und möglichen späteren Umnutzung. QNG gibt dafür einen klaren Rahmen – und wir helfen unseren Baufamilien dabei, diesen Rahmen zu nutzen.“

IKon: Nachhaltigkeit mit System

Mit dem Nachhaltigkeitskonzept IKon macht Living Haus diese Anforderungen für Baufamilien ganz konkret. Unter IKon bündelt das Unternehmen alle Bausteine für ein zukunftsfähiges Zuhause: von der klimafreundlichen Holzfertigbauweise über eine effiziente Gebäudehülle und moderne Haustechnik bis hin zu Lösungen für Eigenstromnutzung und ein gesundes Raumklima. So entsteht ein durchdachtes Gesamtpaket, mit dem Baufamilien ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren und ihre laufenden Kosten dauerhaft im Blick behalten können.

Unterstützung für Baufamilien – von der Idee bis zum Einzug

Nachhaltig zu bauen bedeutet für viele Baufamilien auch, zahlreiche Entscheidungen treffen zu müssen: von der Energieversorgung über die Materialauswahl bis hin zur Innenausstattung. Living Haus begleitet Baufamilien auf diesem Weg mit klar strukturierten Angeboten und Services.

„Unser Anspruch ist es, Nachhaltigkeit im Alltag der Baufamilien erlebbar zu machen, damit sie sich in ihrer Zukunft rundum wohlfühlen können. Ganz nach unserem Motto: Leb dich Haus“, fasst Hofmann zusammen.

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Living Fertighaus GmbH

Frau Andrea Lang

Am Distelrasen 2

36381 Schlüchtern

Deutschland

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Leb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket und einer durchgehenden, praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt: von der Haus- und Finanzierungsberatung über die Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zu-hause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität „made in Germany“, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.

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