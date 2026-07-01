Neues Kölner Maklermodell verbindet KI-gestützte Vermarktung mit Plattform für selbstständige Berater

homéa nimmt zum 1. Juli 2026 an einem gemeinsamen Standort im Kölner Gerling-Quartier den Betrieb auf.

– Daten- und KI-gestützte Immobilienvermarktung für Eigentümer und eine Plattform für selbstständige Immobilienberater unter einem Dach.

Mit homéa startet zum 1. Juli ein Immobilienunternehmen, das zwei Entwicklungen des Marktes zusammenführt: Eigentümer erwarten zunehmend datenbasierte Bewertungen und digitale Vermarktung, während viele selbstständige Immobilienberater in klassischen Franchise- und Maklerhausmodellen beim Wechsel ihre Kundenbeziehungen und Infrastruktur verlieren. homéa setzt an beiden Punkten an “ mit einem daten- und KI-gestützten Vermarktungsansatz für Eigentümer und einer Plattform, auf der Berater unter eigener Marke arbeiten und ihre Kontakte behalten. Den Betrieb nimmt das inhabergeführte Unternehmen an einem gemeinsamen Standort im Kölner Gerling-Quartier auf.

Der Kern des Modells ist die Datensouveränität der Berater: Anders als in vielen klassischen Franchise- und Maklerhausmodellen bleiben eigene Akquise, Kontakte und die selbst aufgebaute Pipeline Eigentum des Beraters. Über das Lizenzunternehmen homéa GmbH arbeiten selbstständige Immobilienberaterinnen und – berater unter ihrer eigenen Marke und nutzen zugleich gemeinsame Infrastruktur “ von Portal-Reichweite und CRM über Bewertungstools bis zu einer direkt angeschlossenen, eigenen KI-Agentur. Diese übernimmt Performance-Marketing und Lead-Generierung und ermöglicht schnellere Marktanalysen und eine präzisere Zielgruppenansprache, als ein einzelner Berater sie allein aufbauen könnte.

„Erfahrene Berater bringen Reichweite und Reputation in ein System ein – und stehen am Ende oft mit leeren Händen da, wenn sie es verlassen. Dieses Verhältnis kehren wir um.“ “ Aydin Ashrafi, geschäftsführender Gesellschafter der homéa GmbH

Für Eigentümer bündelt das operative Maklerunternehmen, die homéa Immobilien GmbH, Bewertung, Vermarktung und Begleitung in einem Prozess. Die Wertermittlung erfolgt daten- und KI-gestützt und triangulär auf amtlicher Grundlage: Erste Indikationen werden aus den amtlichen Bodenrichtwerten des Informationssystems BORIS-NRW und etablierten Bewertungsmodellen abgeleitet und vor Ort zu einer belastbaren Einschätzung verdichtet. Vermarktet wird auf Wunsch off-market “ über ein Netzwerk vorgemerkter, finanzierungsbereiter Kaufinteressenten im Raum Köln und Rheinland. Die Vergütung ist erfolgsbasiert; ein Vorab-Honorar fällt nicht an.

Hinter homéa stehen vier Gesellschafter mit zusammen über fünf Jahrzehnten Erfahrung im rheinländischen Immobilienmarkt. Geführt wird das Unternehmen von Erten Dörter, 17 Jahre Engel-&-Völkers-Lizenzpartner mit zahlreichen Standorten im Großraum Köln, und Aydin Ashrafi, der bundesweit zu den erfolgreichsten Beratern einer der größten deutschen Maklergruppen zählte und bei homéa den Vertriebsprozess verantwortet. Komplettiert wird der Gesellschafterkreis durch die Diplom-Volkswirtin und Unternehmensberaterin Mehtap Seleserpe sowie Hasan Yazgi, der über 15 Jahre als erfolgreicher Immobilienberater bei einem führenden Maklerunternehmen tätig war. Organisatorisch bündelt homéa zwei Gesellschaften: die homéa Immobilien GmbH als operatives Maklerunternehmen und die homéa GmbH als übergeordnetes Lizenzunternehmen.

„Wir verbinden die Erfahrung großer Maklerhäuser mit der Dynamik und Marktkenntnis eines lokalen Experten. Unser Anspruch ist dabei immer das bestmögliche Ergebnis – für Käufer wie für Verkäufer.“ “ Erten Dörter, geschäftsführender Gesellschafter der homéa GmbH

Mit dem gemeinsamen Standort im Gerling-Quartier erhält homéa eine physische Präsenz in einem der begehrtesten Quartiere der Kölner Innenstadt und positioniert sich als inhabergeführte, regional verwurzelte Alternative zu überregionalen Franchise- und Bankenmodellen “ für Eigentümer wie für selbstständige Immobilienberater.

Mehr unter https://homea.immobilien/

Quellen:

[1] Bodenrichtwerte: BORIS-NRW “ Bodenrichtwertinformationssystem für Nordrhein-Westfalen (amtlich). Bodenrichtwerte sind Durchschnittswerte und ersetzen keine individuelle Bewertung.

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Über homéa:

Unter der Marke homéa mit Sitz im Kölner Gerling-Quartier bündeln sich zwei Gesellschaften: Die homéa Immobilien GmbH ist das operative Maklerunternehmen und begleitet private Eigentümer beim Verkauf ihrer Immobilie “ von der daten- und KI-gestützten Bewertung auf amtlicher Grundlage über die professionelle Aufbereitung bis zur Begleitung zum Notartermin. Die homéa GmbH ist das übergeordnete Lizenzunternehmen und bietet selbstständigen Immobilienberatern eine Plattform, auf der sie unter eigener Marke arbeiten und gemeinsame Infrastruktur nutzen. Gegründet wurde homéa 2026 von vier Gesellschaftern mit zusammen über fünf Jahrzehnten Erfahrung im Rheinland. homéa ist ein eigenständiges Unternehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

homéa GmbH

Herr Erten Dörter

(Gerling-Quartier) Spiesergasse 20

50670 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 77713866

web ..: https://homea.immobilien/

email : info@homea.de

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Pressekontakt:

homéa GmbH

Herr Erten Dörter

(Gerling-Quartier) Spiesergasse 20

50670 Köln

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