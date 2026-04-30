Zwei Lehrer hinterfragen das Bildungssystem in Deutschland – neues Sachbuch“Wieso sind euch eure Kinder egal?“

Robin Kny und Dominik Lassisch berichten aus 16 Jahren Schulpraxis. Ihr Buch über das Bildungssystem in Deutschland stellt eine unbequeme Frage.

Konstanz, im Juli 2026. Mit dem Sachbuch „Wieso sind euch eure Kinder egal?“ haben die beiden Lehrer Dominik Lassisch und Robin Kny eine Bestandsaufnahme des deutschen Schulalltags veröffentlicht. Die Autoren stützen sich auf langjährige eigene Erfahrung im Klassenzimmer und beschreiben, wie das Bildungssystem in Deutschland vielerorts an seine Belastungsgrenze gelangt ist. Das Buch ist ab sofort über Amazon erhältlich. Es richtet sich an Eltern, Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, Schulleitungen und alle, die verstehen möchten, warum trotz guter Absichten so viele Kinder im System zurückbleiben. Die Verfasser verstehen ihre Veröffentlichung ausdrücklich nicht als neutrales Gutachten, sondern als Weckruf – formuliert aus der Innensicht zweier Pädagogen, die den Schulbetrieb täglich erleben.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung trifft einen wunden Punkt der gesellschaftlichen Debatte. Lehrkräftemangel, Unterrichtsausfall, zunehmende Bürokratie und sinkende Bildungsleistungen gehören inzwischen regelmäßig zur öffentlichen Diskussion. Hinzu kommen marode Gebäude, überfüllte Klassen, fehlende Förderkapazitäten und steigender Leistungsdruck. Statt Schuldige zu suchen, analysieren die beiden Autoren Strukturen, zeigen Zusammenhänge auf und fragen, weshalb sich viele Probleme an deutschen Schulen über Jahre hinweg verfestigt haben. Das Buch verbindet dabei persönliche Erfahrungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, gesetzlichen Rahmenbedingungen und aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Die Folgen der beschriebenen Entwicklung, so die Kernaussage, tragen nicht Ministerien oder Verwaltungen, sondern die Kinder selbst. Damit reiht sich das Werk in eine wachsende Zahl kritischer Stimmen ein – allerdings aus der seltenen Perspektive von Lehrkräften, die unmittelbar betroffen sind.

Inhaltlich gliedert sich das Sachbuch in mehrere Themenfelder, die den Schulalltag aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Im Fokus stehen unter anderem Lehrkräftemangel und Bürokratie, Gewalt an Schulen, Inklusion und Integration, Digitalisierung sowie die Zusammenarbeit zwischen Schule, Elternhaus und Politik. Behandelt werden zudem der frühe Verlust von Basiskompetenzen in der Grundschule und der wachsende Einfluss von Smartphones, Mobbing und psychischer Belastung auf den Lernalltag. Der bewusst provokante Titel soll zum Nachdenken anregen – inhaltlich setzt das Buch jedoch auf eine sachliche Auseinandersetzung und zeigt in einem eigenen Abschnitt konkrete Schritte auf, die kurzfristig umsetzbar wären. „Wir greifen weder Eltern noch Lehrkräfte an. Wir beschreiben ein System, das vielerorts an seine Grenzen gestoßen ist – und stellen die Frage, wann wir endlich anfangen, Kinder wirklich wichtig zu nehmen“, sagt Dominik Lassisch, Mitautor und Lehrer der Sekundarstufe.

Hinter dem Buch stehen zwei Autoren mit komplementären Perspektiven auf das Bildungswesen. Robin Kny ist Primarlehrer und begleitet täglich die ersten Schuljahre, die für die gesamte weitere Bildungsbiografie eines Kindes prägend sind. Er erlebt unmittelbar, wie früh sich Chancen entscheiden und wie folgenreich fehlende Grundlagen wirken. Dominik Lassisch unterrichtet in der Sekundarstufe an einer Gemeinschaftsschule mit Oberstufe, die im Rahmen des Deutschen Schulpreises 2025 zu den 15 besten Schulen Deutschlands zählte. Als Autor schreibt er über Schule, Verantwortung und die Bedingungen, unter denen Kinder heute lernen – sachlich, verständlich und bewusst klar. Beide kennen unterschiedliche Schulformen aus eigener Anschauung und teilen einen nüchternen Blick darauf, was Schule leisten kann und woran sie im Alltag häufig scheitert. Aus dieser Kombination von Grundschul- und Sekundarstufenperspektive bezieht das Buch seine Bandbreite.

Für die beiden Pädagogen ist die Veröffentlichung weniger Abschluss als Ausgangspunkt einer Diskussion. Sie verstehen ihr Werk als faktenbasierten Beitrag zu einer ehrlicheren Debatte über das Bildungssystem in Deutschland – eine Debatte, die aus ihrer Sicht zu oft an den eigentlich Betroffenen vorbeigeführt wird. Die zentrale Frage des Titels verschiebt sich dabei im Verlauf des Buches: Nicht mehr ob Kindern Aufmerksamkeit zukommt, sondern wann ernsthaft gehandelt wird, steht am Ende im Mittelpunkt. Die Autoren stehen für Interviews, Podcasts, Gastbeiträge und Vorträge zur Verfügung und möchten den Austausch mit Eltern, Lehrkräften und Bildungsverantwortlichen suchen. Sie stellen sich auf www.dominiklassisch.de sowie www.robinkny.de vor. Das Sachbuch „Wieso sind euch eure Kinder egal?“ ist ab sofort über Amazon erhältlich. Weiterführende Informationen, Hintergrundmaterial und Leseproben sind abrufbar unter www.wseeke.de

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Herr Robin Kny

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78462 Konstanz

Deutschland

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Dominik Lassisch und Robin Kny sind Lehrer und beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Bildungsfragen, Unterrichtspraxis und schulischer Entwicklung. Kny unterrichtet als Primarlehrer an einer Grundschule und begleitet die prägenden ersten Schuljahre; Lassisch unterrichtet in der Sekundarstufe an einer Gemeinschaftsschule mit Oberstufe, die im Rahmen des Deutschen Schulpreises 2025 zu den 15 besten Schulen Deutschlands zählte. Gemeinsam schreiben sie über Schule, Bildung und gesellschaftliche Verantwortung. Mit „Wieso sind euch eure Kinder egal?“ möchten sie einen faktenbasierten Beitrag zur aktuellen Bildungsdebatte leisten – es ist ihre erste gemeinsame Buchveröffentlichung.

Pressekontakt:

SEOfolgreich

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