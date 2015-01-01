QNG? Auf jeden Fall!

Living Haus macht nachhaltiges Bauen mit QNG-Zertifizierung, Zuhause-Darlehen und smarter Förderung leichter denn je.

Nachhaltig bauen, Förderung voll ausschöpfen und trotzdem entspannt bleiben: Living Haus bündelt ab sofort seine QNG-Kompetenz mit einem attraktiven Finanzierungsangebot. Mit dem attraktiven Zuhause-Darlehen – bis zu 250.000 Euro zu einem Zinssatz von bis zu 0,5 Prozentpunkten unter dem Marktzins bei 10 Jahren Zinsbindung – und der Kombination aus staatlicher Förderung, QNG-Zertifizierung und Landesprogrammen erhalten Baufamilien ein Rundum-Paket für ihre Hausfinanzierung.

QNG als Booster für die Finanzierung

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) ist längst mehr als ein Nice-to-have. Wer auf ein QNG-fähiges Haus setzt, kann von zusätzlichen staatlichen Vorteilen profitieren – etwa über spezielle Förderprodukte und besonders zinsgünstige Kredite, z. B. mit aktuell gesunkenen KfW-Zinsen. Living Haus unterstützt Interessenten dabei, diese Vorteile konsequent zu nutzen und in ihre Gesamtfinanzierung einzubauen. „Wir sehen, dass viele Familien nachhaltig bauen wollen, aber beim Thema Kosten und Förderung schnell den Mut verlieren. Genau da kommen wir ins Spiel“, kommentiert Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus. „Wir sorgen dafür, dass unsere Baufamilien mit einem förderfähigen Haus, QNG-Perspektive und einer clever kombinierten Finanzierung maximal profitieren – finanziell und fürs gute Gewissen.“

Zuhause-Darlehen: Zinsvorteil plus Planungssicherheit

Mit dem Zuhause-Darlehen hebt Living Haus die Kombination aus klassischer Baufinanzierung und Fördermitteln auf ein exklusives Niveau:

* Bis zu 250.000 Euro Darlehenssumme

* Bis zu 0,5 Prozentpunkte unter dem aktuellen Marktzins

* 10 Jahre Zinsbindung für hohe Planungssicherheit

* Ideal kombinierbar mit staatlichen Förderprogrammen und QNG-Förderung

So entsteht ein Finanzierungsmix, der monatlich spürbar entlasten kann – gerade in Zeiten, in denen Zinsen und Baukosten besonders fordern.

Landesförderungen: Extra-Chancen nutzen

Neben den bundesweiten Programmen spielen Landesförderungen eine immer wichtigere Rolle. Viele Bundesländer bieten zusätzliche Darlehen, Zuschüsse oder Zinsvergünstigungen, die sich mit anderen Förderbausteinen kombinieren lassen.

Living Haus hat sich hier gezielt aufgestellt:

* Spezialisten für Landesförderprogramme prüfen, welche Angebote im jeweiligen Bundesland passen.

* Die Finanzierungsexperten entwickeln ein individuelles Finanzierungskonzept, das Fördermittel, QNG-Förderung, Zuhause-Darlehen und gegebenenfalls weitere Bausteine optimal verzahnt.

* Bauherren bekommen so eine Finanzierung, die nicht nur tragfähig, sondern auch förderseitig ausgereizt ist.

„Unser Anspruch ist klar: Wir wollen für jede Baufamilie die finanziell beste und zugleich nachhaltige Lösung finden“, erklärt Peter Hofmann. „Dazu gehört, alle relevanten Landesprogramme im Blick zu haben und sie aktiv in die Beratung einzubauen – nicht erst auf Nachfrage.“

Zahlreiche QNG-Zertifikate in der Pipeline

Dass der Ansatz funktioniert, zeigt die Praxis: Zahlreiche Haus-Projekte befinden sich bei Living Haus bereits im QNG-Zertifizierungsprozess. Die Abläufe sind eingespielt, die Anforderungen bekannt – ein Plus für alle, die auf Nummer sicher gehen wollen. „QNG ist bei uns kein Nischenthema für ein kleine Fachcommunity, sondern der Schlüssel, um nachhaltiges Bauen bezahlbar zu machen“, so Hofmann weiter. „Wir nehmen unsere Baufamilien an die Hand – vom förderfähigen Haus über die QNG-Richtlinien bis hin zur maßgeschneiderten Finanzierung. Am Ende sollen sie sagen: Das war ja viel einfacher, als wir gedacht hätten.“

Weitere Informationen zu Finanzierung, Förderung und QNG unter:

livinghaus.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Living Fertighaus GmbH

Andrea Lang

Am Distelrasen 2

36381 Schlüchtern

Deutschland

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email : presse@livinghaus.de

Leb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket und einer durchgehenden, praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt: von der Haus- und Finanzierungsberatung über die Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität „made in Germany“, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.

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Am Distelrasen 2

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