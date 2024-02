Neotech Metals leitet Oberflächenexplorationsprogramm auf dem Konzessionsgebiet Thor in Nevada ein

Vancouver, British Columbia, 6. Februar 2024 / IRW-Press / – Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen), ein Mineralexplorationsunternehmen, freut sich, die Aufnahme eines umfassenden Oberflächenexplorationsprogramms auf seinem Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Thor (das Projekt Thor) bekannt zu geben. Das Projekt befindet sich in der östlichen Wüstenregion Mojave in Nevada (ein erstklassiges Rechtsgebiet), die für ihr vielversprechendes Potenzial für die Auffindung einer Mineralisierung mit schweren Seltenerdmetallen bekannt ist, die für die High-Tech-Industrie und den Bereich grüne Energie unerlässlich sind.

Historische Explorationsarbeiten auf dem Projekt Thor lieferten überzeugende Hinweise auf das Vorkommen einer Mineralisierung mit schweren Seltenerdmetallen entlang der primären REE-Mineralisierungszone, die als Trend Lopez1 bekannt ist. Diese Zone erstreckt sich über 2.500 Meter und war ein Schwerpunkt der früheren Explorationen.

Neotech beauftragte die Firma Anomalous Exploration Corp. mit der Durchführung eines umfassenden Explorationsprogramms und hat am 31. Januar die erste Phase eingeleitet. Das Programm beginnt zunächst mit Probenahmen und Kartierungen, womit die auf dem Konzessionsgebiet dokumentierte historische Mineralisierung bestätigt und die primären Ziele für das bevorstehende oberflächennahe Bohrprogramms definiert werden sollen.

Die Explorationsaktivitäten werden Folgendes umfassen:

– Ausführliche Probenahmen und Kartierungen von Gesteinsausbissen;

– Verifizierung früherer mineralisierter Zonen; und

– Regionale Bodenprobenahmen zur Entdeckung weiterer höffiger Gebiete.

Darüber hinaus ist geplant, im weiteren Verlauf des Programms geophysikalische Flugmessungen zu absolvieren, um die Ermittlung und Auswahl von Bohrzielen zu verbessern.

Reagan Glazier, CEO von Neotech Metals Corp., äußerte sich begeistert: Wir freuen uns immens, die nächsten Schritte zur Weiterentwicklung des vielversprechenden Projekts Thor zu gehen. Es ist toll, dass wir unsere Tätigkeiten in dem günstigen Rechtsgebiet von Nevada absolvieren können. Unser engagiertes Explorationsteam sammelt und analysiert sorgfältig alle relevanten Daten, um ein effektives Programm zu entwickeln, mit dem neue Explorationsziele erprobt und entdeckt werden können.

1 Technischer Bericht mit dem Titel Thor Ree Project Update in Clark County, Nevada vom 8. Oktober 2010.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Herrn Ike Osmani, P.Geo., einem Berater des Unternehmens, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt. Herr Osmani stützt sich auf die historischen Mineralisierungen und andere technische Informationen, die in der Pressemitteilung im technischen Bericht von Hogge et al. (2010) über das Konzessionsgebiet Thor enthalten sind.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Reagan Glazier, Chief Executive Officer

E-Mail: info@neotechmetals.com

Telefon: +1 403-815-6663

Über Neotech Metals Corp.

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Regionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, und hält sämtliche Anteile an seinem Seltenerdmetall-Konzessionsgebiet TREO, das 90 km nordöstlich von Prince George, British Columbia, entfernt liegt. Außerdem hat es Optionen auf das Nickel-Kobalt-Konzessionsgebiet EBB in British Columbia, Kanada, und 22 Bergbauclaims, die das REE-Konzessionsgebiet Thor umfassen, ein Konzessionsgebiet im frühen Explorationsstadium in der östlichen Mojave-Wüste, rund 119 km südlich von Las Vegas.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen zu den Konzessionsgebieten des Unternehmens, einschließlich in Bezug auf zukünftige Explorationspläne bei diesen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und den Zugang zu wichtigen Beratern und Mitarbeitern, um die geplanten Arbeitsinitiativen zu absolvieren. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Neotech Metals Corp.

Charn Deol

220-333 Terminal Avenue

V6A 4C1 Vancouver, BC

Kanada

email : charnee@gmail.com

Pressekontakt:

Neotech Metals Corp.

Charn Deol

220-333 Terminal Avenue

V6A 4C1 Vancouver, BC

email : charnee@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Eilt: Durchbruch in der Krebsforschung – Hautkrebs vollständig geheilt. Neuer 312% Hot Stock nach 3.296% mit BioNTech ($BNTX), 10.996% mit Pfizer ($PFE), 31.205% mit Amgen ($AMG) und 134.452% mit Biogen ($BIIB) Neue Streaming-Plattform SigmArt.net bringt weltweite Kultur- und Entertainment-Highlights ins Wohnzimmer