NetPlans lädt zur IT-Hausmesse am 25. Mai nach Karlsruhe

Über 40 Fachvorträge von IT-Größen wie Microsoft, Veeam oder ELO Office

– IT-Systemhaus NetPlans lädt zur traditionellen Hausmesse

– Start: 25. Mai 2023 ab 8.30 Uhr

Nach drei Jahren Corona-Pause ist die „NetPlans Hausmesse“ zurück: Das IT- Systemhaus NetPlans GmbH mit Hauptsitz in Ettlingen lädt am 25. Mai 2023 nach Karlsruhe zum Re-Start seiner traditionellen Hausmesse. Das Format besteht seit 2010 und hat sich zu einer festen Größe in der deutschen Szene der Business-IT entwickelt. Der Anlass für das Re-Opening könnte nicht besser gewählt sein: In diesem Jahr feiert NetPlans sein 25-jähriges Unternehmensjubiläum.

Geballte Fachexpertise mit Microsoft, ELO Office uvm.

Im „GenoHotel Karlsruhe“ dreht sich am 25. Mai 2023 von 8.30 bis 18 Uhr einen ganzen Tag lang alles um Lösungen, Trends und Innovationen aus der IT-Welt. Auf die Besucherinnen und Besucher warten viele Gelegenheiten zum fachlichen Austausch und persönlichen Netzwerken – sowie mehr als 40 Fachvorträge in sechs Locations und ein Messebereich mit 20 Ständen führender IT-Hersteller. Unter anderem referieren Expertinnen und Experten der „Platin-Partner“ Rubrik, Sophos und Barracuda, aber auch Vertreterinnen und Vertreter von IT-Global-Playern wie Microsoft oder ELO Office.

Die Anmeldung ist kostenlos. Alle Details zum Programm und zur Anmeldung gibt es hier: https://www.netplans.de/anmeldung-hausmesse-2023

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BETTERTRUST für NetPlans GmbH

Herr Lukas Knochel

Luisenstraße 40

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 (0)30 / 340 60 10 89

web ..: https://www.bettertrust.com/

email : l.knochel@bettertrust.de

Über NetPlans:

Mit seinen Ursprüngen als klassisches IT-Systemhaus unterstützt NetPlans mittelständische Unternehmen bei der digitalen Transformation und sorgt mit professionellen Services für perfekt funktionierende IT-Infrastrukturen.

Das 1998 gegründete Unternehmen ist ein global agierender Managed Service Provider, der sich auf innovative Cloud-Lösungen spezialisiert hat. NetPlans ist Vorreiter beim Einsatz von Cloud-Technologien und verfügt über tiefes Know-how bei der Implementierung der eigenen ISO-zertifizierten und zukunftssicheren Business Cloud mit Standort in Deutschland.

Einen Schwerpunkt der Arbeit stellt zudem eine intelligente IT-Security gegen interne und externe Bedrohungen der IT-Infrastruktur dar. NetPlans ist auch beim Zukunftsthema Internet of Things (IoT) führend und unterstützt Industrieunternehmen beim Aufbau von digitalisierten, sicheren Prozessketten. Mittlerweile verfügt das Unternehmen über ein bundesweites Niederlassungsnetz sowie einen Standort in der Schweiz und beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Pressekontakt:

BETTERTRUST für NetPlans GmbH

Herr Lukas Knochel

Luisenstraße 40

10117 Berlin

fon ..: +49 (0)30 / 340 60 10 89

web ..: https://www.bettertrust.com/

email : l.knochel@bettertrust.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Luftfracht.Global erleichtert Transporte nach Tadschikistan