Netzbetreiber E.DIS engagiert sich für Kitas in Brandenburg: Führungskräfte im Arbeitseinsatz in Hoppegarten

Netzbetreiber engagiert sich im Landkreis Märkisch-Oderland. Soziales Engagement von E.DIS, Stromnetze und die Energiewende unter www.e-dis.de.

Hoppegarten. Einer guten Tradition folgend engagiert sich der Energiedienstleister E.DIS auch im Jahr 2023 wieder auf vielfältiger Art und Weise. So sind zahlreiche Arbeitseinsätze von Führungskräften im gesamten Netzgebiet der E.DIS vorgesehen – wie beispielsweise in der Kita „Schatztruhe“ in Hoppegarten. Mehrere Führungskräfte aus der E.DIS-Gruppe trafen sich am 17. August in der Kita „Schatztruhe“ in Hoppegarten zu einem Arbeitseinsatz für das soziales Engagement. Die Elektrofachspezialisten, Techniker, Kaufleute und Marketingexperten des Netzbetreibers waren in praktischer Arbeitskleidung erschienen. Sie hatten Werkzeuge im Gepäck, die nicht zu ihrer eigentlichen Aufgabe, der sicheren und umweltschonenden Energieversorgung, passen. Denn: Es stand die Aktion „Führungskräfte packen an“ in Hoppegarten in ihrem Terminkalender. Wer mehr über die soziale Verantwortung des Netzbetreibers und über Netzsicherheit wissen möchte, klickt auf www.e-dis.de.

Dieses soziale Engagement im Rahmen der Aktion hat eine gewisse Tradition in der E.DIS-Gruppe. Es geht dabei um die Unterstützung des Netzbetreibers für soziale Einrichtungen. Das Besondere an dieser Aktion ist, dass nicht ein bestimmter Geldbetrag auf das Konto des Begünstigten beziehungsweise der Einrichtung überwiesen wird, sondern: die beteiligten Führungskräfte von E.DIS dringend benötigte Arbeiten selbst erledigen. So standen am Kitagebäude in der Kaulsdorfer Straße vor allem Verschönerungsarbeiten im Vordergrund. Dabei hat insbesondere die Terrasse einen neuen Anstrich erhalten. Weitere Informationen über die soziale Verantwortung von E.DIS sowie Stromnetze, Gasnetze und erneuerbare Energien gibt es unter:

https://www.maz-online.de/lokales/oberhavel/mitstreiter-der-edis-malern-raeume-in-fuerstenbergs-kita-kleine-strolche-2CIACUVWHNFQVLVXXGXU23U67I.html

E.DIS unterstützt im Rahmen des sozialen Engagements soziale, kulturelle und sportliche Einrichtungen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. „Die E.DIS-Gruppe ist in der Region tief verwurzelt und möchte dies mit Arbeitseinsätzen, wie hier in einer Hoppegartener Kita geschehen, deutlich machen. Gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, heißt für unsere Führungskräfte auch ganz praktisch selbst vor Ort mit anzupacken“, so E.DIS-Kommunalreferent Lars Müller. Im Anschluss an die Arbeitseinsätze trafen sich die Führungskräfte des Netzbetreibers zu internen Arbeitsbesprechungen, in denen über aktuelle Aufgaben der E.DIS-Gruppe diskutiert wurden. Derzeit stehen Fragen zur weiteren Einbindung regenerativer Energieerzeugung in das E.DIS-Netz sowie die Anforderungen des demografischen Wandels ganz oben auf der Agenda. Wer sich für Stromnetze, Gasnetze von E.DIS und erneuerbare Energien interessiert, informiert sich unter www.e-dis.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

E.DIS AG

Herr Danilo Fox

Langewahler Straße 60

15517 Fürstenwalde/Spree

Deutschland

fon ..: 03361-70-0

fax ..: 03361-70-31 36

web ..: http://www.e-dis.de

email : Danilo.Fox@e-dis.de

Die E.DIS AG mit ihrer Tochter E.DIS Netz GmbH ist einer der größten regionalen Energienetzbetreiber Deutschlands und betreibt in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf einer Fläche von 35.500 Quadratkilometern ein rund 79.000 Kilometer langes Stromleitungsnetz. Hinzu kommt im östlichen Landesteil Mecklenburg-Vorpommerns und im Norden Brandenburgs auf einer Fläche von 9.770 Quadratkilometern ein ca. 4.700 Kilometerlanges Gasleitungsnetz.

In Fürstenwalde/Spree, Demmin und Potsdam befinden sich die drei großen Standorte des Unternehmens mit den wesentlichen zentralen Funktionen. Darüber hinaus arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von über 40 Standorten aus für eine zuverlässige Energieversorgung von Privat- und Gewerbekunden, Industrieunternehmen und Kommunen in der Region. Mit ca. 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einschließlich rund 150 Auszubildenden ist die E.DIS-Gruppe einer der größten Arbeitgeber in den neuen Ländern, kommunale Anteilseigner sind mit rund einem Drittel an E.DIS beteiligt.



Pressekontakt:

E.DIS AG

Herr Danilo Fox

Langewahler Straße 60

15517 Fürstenwalde/Spree

fon ..: 03361-70-0

web ..: http://www.e-dis.de

email : Danilo.Fox@e-dis.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Reliq Health Technologies, Inc. unterzeichnet einen neuen Vertrag mit einer Klinik für Atemtherapie in Texas zur Aufnahme von 10.000 neuen Patienten Einspeisezusage für ersten Solarpark, Kapazität um über 50% vergrößert auf 80 MW