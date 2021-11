Neu aufgestellt: Das Heimatmuseum Göhren

Vier Museen unter Dach der Museumsgesellschaft Mönchgut-Granitz vereint

In Rügens Museumslandschaft tut sich was! Nachdem es in den letzten Jahren recht still um die beliebten Mönchguter Museen geworden war, überrascht die Redaktion des RügenInsider-Blogs von Ostseeappartements Rügen (OAR) ihre Leser mit erfreulichen Nachrichten.

Unter dem Dach der neu gegründeten Museumsgesellschaft Mönchgut-Granitz (MMG) haben sich gleich vier Rügener Museen vereint: Das Heimatmuseum und das Rookhus in Göhren, das Schulmuseum in Middelhagen und das Seefahrerhaus in Sellin.

Wie Jörn Kleinhardt, Geschäftsführer der MMG, dieser Tage im Gespräch mit OAR verriet, hat man zur kommenden Saison einiges vor:

„Wir sind gerade dabei, das Heimatmuseum Göhren, das 1963 von der unvergessenen Ruth Bahls ins Leben gerufen wurde, von Grund auf zu erneuern und auszubauen.

Unser um 1850 gebautes denkmalgeschütztes Fachwerkhaus hat wunderschöne neue Räume und ein modernes Licht- und Heizungskonzept erhalten, in dem die vielen einzigartigen Exponate und natürlich speziell auch unsere wertvollen Mönchguter Trachten einen würdigen Platz finden.

Gleichzeitig arbeiten wir daran, unser Museum noch familiengerechter und vor allem auch interaktiver zu gestalten. Nicht zuletzt dank einer großzügigen Förderung vom Bundesland Mecklenburg-Vorpommern haben wir da Einiges vor – unsere Besucher können sich auf jeden Fall schon mal freuen!“

Angedacht ist, jeweils im Wechsel mit dem Seefahrerhaus Sellin entsprechende Sonderausstellungen zu präsentieren. Gerade die Selliner haben ja diesbezüglich bereits seit einiger Zeit mit der Ausstellung des legendären „Blauzahn-Schatzes“ ein echtes As im Ärmel. Auch für Vorträge und kleinere Seminare eignen sich die Räumlichkeiten beider Museen.

Die neu gestaltete Internetseite www.ruegen-museen.de gibt einen ersten Vorgeschmack über den einheitlichen Auftritt der vier Museumsstandorte der MMG und über deren jeweiligen musealen Angebote.

Weitere Fotos und mehr Infos zum Nachlesen unter http://oar2.de/Qq

