Neu bei MARAMORE: Galerie mit beeindruckenden Winterbildern

Passend zur Jahreszeit hat MARAMORE jetzt auf einer Online-Galerie stimmungsvolle Wintermotive veröffentlicht, die Wohnraum, Büro oder Praxis zum Strahlen bringen.

Schneebedeckte Berge, glitzernde Eisflächen, stimmungsvolle Küstenlandschaften

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und mit ihr die Möglichkeit, die Schönheit des Winters in all ihren Facetten zu erleben. MARAMORE freut sich, die Eröffnung seiner neuen Online-Galerie mit Winterbildern anzukündigen, die sich ganz den atemberaubenden Winterbildern widmet. Diese exklusive Kollektion umfasst winterliche Landschaften, malerische Szenen am Meer und majestätische Leuchttürme, die das Herz eines jeden Kunstliebhabers höher schlagen lassen.

Die neue Galerie von MARAMORE bietet eine sorgfältige Auswahl an Kunstwerken, die den Zauber des Winters einfangen. Jedes Bild erzählt eine eigene Geschichte und lädt dazu ein, in eine Welt voller frostiger Schönheit und stiller Eleganz einzutauchen. Ob schneebedeckte Berge, glitzernde Eisflächen oder stimmungsvolle Küstenlandschaften – die Winterbilder sind nicht nur Dekoration, sondern auch Inspiration für jeden Raum.

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

Die Kunstwerke sind in verschiedenen Formaten erhältlich: von hochwertigem Druck auf Leinwand über edles Alu-Dibond bis hin zu Acryl-Varianten. Für diejenigen, die nach einer besonderen Geschenkidee suchen oder ihr Zuhause mit einem Hauch von winterlicher Magie bereichern möchten, bietet MARAMORE auch Poster und Tassen mit einzigartigen Motiven an. Und das Beste: Die Bilder sind auch im LED-Leuchtrahmen erhältlich, der eine warme und einladende Atmosphäre schafft und Wände in Wohnraum, Büro oder Praxis zum Strahlen bringt.

Fenster zu einer anderen Welt

„Wir sind begeistert, mit dieser neuen Galerie unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, die Schönheit des Winters auf so vielfältige Weise zu erleben“, sagt Ralph Kähne, Geschäftsführer von MARAMORE. „Unsere Winterbilder sind nicht nur Kunstwerke; sie sind Fenster zu einer anderen Welt – einer Welt voller Ruhe und Anmut“ und empfiehlt: „Stöbern Sie online durch unsere Kollektion und lassen Sie sich von der Magie des Winters verzaubern. Hier finden Sie bestimmt das perfekte Stück für Ihr Zuhause oder als Geschenk für Ihre Liebsten.“

Mehr Informationen unter https://maramore.de/winterbilder/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MARAMORE

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

Deutschland

fon ..: 033397-60519

fax ..: 033397-60529

web ..: https://maramore.de

email : info@maramore.de

MARAMORE ist ein stilprägender Vorreiter in der Welt des kreativen Interieur-Designs. Hervorgegangen aus der Leidenschaft für Kunst mit Funktionalität, hat sich das Unternehmen erfolgreich in der Branche etabliert. Die in Wandlitz bei Berlin ansässige Manufaktur fokussiert auf die Herstellung maritimer Bänke und Tische aus Epoxid und stellt Kunstwerke in beeindruckender Qualität her. Inspiriert von der Natur und schönen Landschaften, bietet MARAMORE stets Produkte an, die dem Heim- und Arbeitsumfeld einen Hauch von ästhetischer Schönheit verleihen.

