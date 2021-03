Neu! Erfolgsanleitung zur digitalen Transformation & Kompetenzentwicklung von Nils Stamm, CDO Deutsche Telekom

Nils Stamm, Chief Digital Officer, Deutsche Telekom teilt sein Wissen zur digitalen Kompetenzentwicklung mit einer Management-Anleitung zur Digitalen Kompetenzentwicklung

Neu erschienen im Hanser Verlag, bei Amazon sowie im Buchhandel erhältlich, „Digitale Transformation für Organisationen und Mitarbeiter- eine Management Anleitung“ von Nils Stamm, Chief Digital Officer Deutsche Telekom. Mit spannenden Einblicken in die digitale Transformation der Deutsche Telekom, erklärt Nils Stamm in seinem vorab erschienen Kapitel aus dem Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung, warum wir erst am Anfang der digitalen Revolution stehen und wie die Transformation von Unternehmen gelingen kann.

„Durch schnellen Wandel werden in den Unternehmen aktuell zahlreiche Digitalisierungsprojekte angestoßen. Die Zeit ist reif, dass wir endlich wirklich voneinander lernen. In meinem Kapitel im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung gebe ich daher Anregungen und Anleitungen für all diejenigen, die Digitalisierungsprojekte meistern wollen. Dabei ist es besonders wichtig, alle Mitarbeiter*innen auf dem Weg der digitalen Transformation mitzunehmen.“ so Nils Stamm, Chief Digital Officer, Deutsche Telekom

„Nils Stamm bringt mit seiner Expertise, seiner jahrelangen praktischen Erfahrung in Digitalisierungsprojekten und seinem Einblick in die Prozesse kundenorientierter Unternehmen, einen besonderen Blickwinkel für die digitale Kompetenzentwicklung in unser Handbuch mit ein, von dem nicht nur Großunternehmen, sondern auch viele mittelständische Unternehmen profitieren können.“, so Philipp Ramin, Herausgeber des Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung und CEO vom Innovationszentrum für Industrie 4.0.

Im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung erfahren Leser, wie führende Unternehmen unterschiedlichster Branchen, Pionierprojekte umgesetzt haben. Die Beiträge aus der Wissenschaft stellen zentrale, konzeptionelle Grundlagen dar und geben gleichzeitig einen Ausblick, was die Zukunft des Lernens und der Kompetenzentwicklung bringen kann.

Im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung, das den Anspruch eines Standardwerks für die zeitgemäße, beruflichen Weiterbildung hat, schreiben neben Nils Stamm mehr als 40 weitere Expertinnen und Experten aus Unternehmen und Organisationen wie Airbus Defence and Space, Deutsche Telekom, IBM, Robert Bosch GmbH, Siemens, Fujitsu, Infineon Technologies, Continental, Bundesbank, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Volksbank Mittweida, Deutscher Volkshochschulverband, Bayerischer Volkhochschulverband, Acatech, STAT-UP STATISTICAL CONSULTING & DATA SCIENCE, BOLD Enterprise Business-, Organizational- & Leadership, Bertelsmann Stiftung, Innovationszentrum für Industrie 4.0, MÜNCHNER KREIS e.V., LMU, Technische Hochschule Deggendorf, Universität Bamberg, FH Aachen, Maschinenfabrik Reinhausen, Fachhochschule Aachen, Universität Regensburg, Bundesinstitut für Berufsbildung, mmb Institut – Gesellschaft für Medien- und Kompetenzforschung, Zentral-Fachausschuss Berufsbildung Druck und Medien.

„Digitale Transformation für Organisationen und Mitarbeiter- eine Management Anleitung“

Nils Stamm, Chief Digital Officer, Deutsche Telekom

ISBN 978-3-446-46985-3

Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

Über das Innovationszentrum Industrie 4.0 GmbH & Co. KG

Mit über 150.000 Lernenden, mehr als 50 Themengebieten und Lerninhalten in 8 Sprachen und in

14 Ländern weltweit, ist das Innovationszentrum für Industrie 4.0 der führende internationale Edutech Anbieter für die digitale Transformation und Industrie 4.0. Das Team des Innovationszentrums entwickelt für Unternehmen in Branchen wie Automotive, Banking, Telekommunikation oder dem Maschinenbau, individuelle Qualifizierungslösungen. Dazu gehören zielgruppenspezifische Weiterbildungscurricula, Lernstrategien für lebenslanges Lernen sowie AR/VR ¬Lösungen, E-Learnings und komplette digitale Online¬Lernsysteme für alle Mitarbeitergruppen und Führungskräfte. Hinter dem Innovationszentrum für Industrie 4.0 steht ein interdisziplinäres und internationales Expertenteam für den Kompetenzaufbau im digitalen Zeitalter. Diese Struktur erlaubt einen ganzheitlichen Digitalisierungsblick. Nicht allein Technologie steht im Mittelpunkt, sondern ebenso Fragestellungen der Organisation, der Prozesse, des Geschäftsmodells sowie der Unternehmenskultur und Führung.

Über Deutsche Telekom

Die Telekom Deutschland bietet ihren Privat- und Geschäftskunden alles aus einer Hand. Das operative Segment Deutschland umfasst sämtliche Aktivitäten des Festnetz- und Mobilfunk-Geschäfts in Deutschland. Darüber hinaus erbringt es Telekommunikationsvorleistungen für andere Konzern-Segmente und Wettbewerber. Die Anstrengungen der Telekom für den Netzausbau in Deutschland lohnen sich. In Deutschland sind sie weiterhin souveräner Marktführer, sowohl bei den Festnetz- als auch bei den Mobilfunk-Umsätzen. Die Basis für unseren Erfolg sind ihre leistungsfähigen Netze. Sie begeistern ihre Kunden mit einer ausgezeichneten Netzqualität sowie einem breiten Produkt-Portfolio und exzellentem Service. Für ihr konvergentes Produkt „MagentaEINS“, die Kombination von Festnetz, Mobilfunk und TV, haben sich bereits mehr als 4,7 Millionen Kunden entschieden.

Über den Hanser Verlag

Der Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG (Hanser Verlag) ist eines der wenigen mittelständischen Verlagsunternehmen im deutschsprachigen Raum, die sich noch im Besitz der Gründerfamilie befinden. Hanser, das sind mehrere, verschiedenartige Verlage: ein renommierter Literatur- und Kinderbuchverlag und ein bedeutender industrienaher Fachverlag. Das Profil geht auf das verlegerische Credo von Carl Hanser zurück. Als er seinen Verlag 1928 gründete, waren es von Anfang an zwei unternehmerische Zielsetzungen: ein literarischer Verlag mit hohem Anspruch und ein technischer Fachverlag mit industriellem Praxisbezug. Der Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG erhielt das undotierte Gütesiegel des Deutschen Verlagspreises 2020.

