Die Nachfrage nach qualifizierten Schiffsärzten (all genders) steigt weiter weil:

o Globaler Tourismus- und Kreuzfahrtboom: Mehr Kreuzfahrtschiffe, längere Routen und wachsende Nachfrage nach Urlaubsreisen erhöhen den Bedarf an ärztlicher Absicherung an Bord.

o Alternde Bevölkerung der Reisenden: Ältere Passagiere benötigen tendenziell mehr medizinische Betreuung und Präventionsangebote.

o Zunehmende Gesundheits- und Sicherheitsstandards: Strengere internationale Vorschriften und Compliance-Anforderungen erhöhen den Bedarf an qualifizierten medizinischen Fachkräften an Bord.

o Komplexere medizinische Bedürfnisse: Zunehmende Schiffsverpflegung, Notfallmedizin, Telemedizin- integrationsfähige Systeme und spezialisierte Versorgung (Herz/Kreislauf, Notfallmanagement, Geriatrie) erfordern hochqualifiziertes Personal.

o Erweiterte Bordinfrastruktur: Mehr medizinische Einrichtungen (voll ausgestattete Kliniken, Operationssäle, Diagnostik) ermöglichen umfangreichere Behandlungen vor Ort.

o Offshore- und Expeditionscharter: Zunehmende Einsätze auf Offshore-Plattformen und Expeditionsreisen erfordern spezialisierte Ärzte mit breiter Notfallkompetenz.

o Reisetoleranz bei Gesundheitsproblemen: Passagiere erwarten schnelle, zuverlässige medizinische Versorgung ohne lange Unterbrechungen der Reise.

o Notfall- und Krisenmanagement: Effektives Krisenmanagement, Pandemie-Management und Seuchenschutz erhöhen den Bedarf an erfahrenen Schiffsärzten.

o Digitalisierung und Telemedizin: Ärztliche Fachkräfte mit Kenntnissen in Telemedizin und digitaler Gesundheitsversorgung werden wichtiger, um entfernte Standorte effizient zu unterstützen.

o Nachwuchs- und Fachkräftemangel: Allgemein knappe Verfügbarkeit von qualifizierten Ärzten erhöht den Wettbewerb um Top-Kräfte, steigert aber auch die Attraktivität der Schiffsarztätigkeit als sinnvolle Karriereoption.

Ihre Vorteile im Überblick

o Eine einmalige Gebühr von EUR 395 (steuerlich absetzbar) für die Teilnahme am jährlichen internationalen Meeting für Schiffsärzte (Schiffsarztkurs) sowie die Eintragung ins Verzeichnis für Anfragen der Reedereien.

o An folgende Reedereien könnten wir Sie ggf. vermitteln: Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, Cunard, AIDA Cruises (Deutschland), Costa Cruises (Italien), P&O Cruises (UK), P&O Cruises Australia, Seabourn, Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Silversea (luxuriös), Azamara, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises, MSC Cruises (eine eigenständige Marke, Teil der MSC Group), Disney Cruise Line (eigene, unabhängige Marke), Hapag-Lloyd Cruises (Deutschland, hochwertig/möwe Expeditionen), Viking Ocean Cruises (Teil der Viking-Gruppe; eigenständige Marke),

o KEIN Abonnement – lebenslange Aufnahme ins Verzeichnis.

o Regelmäßige, internationale Angebote über Einsätze als Schiffsarzt auf Kreuzfahrtschiffen via Newsletter und WhatsApp-Gruppe.

o Bevorzugte Einsätze bei Premium-Reedereien und/oder Expeditionen.

o Einladung zum jährlichen, internationalen Schiffsarzt-Meeting.

o Vorteilspreise bei ausgewählten Kreuzfahrten und Ärztefortbildungen.

o Mögliches Upgrade-Potential bei bestimmten Einsätzen.

o Networking mit Reedereien und anderen Schiffsärzten.

Was Sie erwartet

o Transparente Konditionen mit einer einmaligen Teilnahmegebühr.

o Sichtbarkeit und Verfügbarkeit im Verzeichnis für Reedereien weltweit.

o Exklusive Angebote und Informationen zu Einsätzen, Fortbildungen und Sonderaktionen.

o Langfristige, professionelle Vernetzung im globalen Schiffsärzteteam.

Für weitere Informationen und zur Registrierung kontaktieren Sie uns bitte unter:

Ärztefortbildungen GmbH

Paulsbergstr. 11

28832 Achim

Fon +49 (0) 4202. 955 14 35

Fax +49 (0) 4202. 955 14 37

mail(at)aerztefortbildungen.de

Über uns

Das Schiffsarzt-Verzeichnis www.ship.doctor ist eine Dienstleistung der Ärztefortbildungen GmbH und verbindet qualifizierte Ärzte mit Einsatzmöglichkeiten auf zivilen Schiffen – Kreuzfahrt- und Offshore-Einheiten. Ziel ist es, eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen, die hohe medizinische Versorgung an Bord gewährleistet und Ärzten attraktive, regelmäßige Möglichkeiten für Schiffsarzteinsätzen bietet.

