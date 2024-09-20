  • Neu: erstes, internationales Schiffsarztverzeichnis (all genders) in 9 Sprachen

    Unter WWW.SHIP.DOCTOR, startet das neue Schiffsarzt-Verzeichnis. Registrieren Sie sich jetzt und arbeiten Sie auf Kreuzfahrtschiffen oder Offshore-Anlagen

    BildNEU: Das erste, internationale Schiffsarztverzeichnis in 9 Sprachen: WWW.SHIP.DOCTOR
    Die Nachfrage nach qualifizierten Schiffsärzten (all genders) steigt weiter weil:
    o Globaler Tourismus- und Kreuzfahrtboom: Mehr Kreuzfahrtschiffe, längere Routen und wachsende Nachfrage nach Urlaubsreisen erhöhen den Bedarf an ärztlicher Absicherung an Bord.
    o Alternde Bevölkerung der Reisenden: Ältere Passagiere benötigen tendenziell mehr medizinische Betreuung und Präventionsangebote.
    o Zunehmende Gesundheits- und Sicherheitsstandards: Strengere internationale Vorschriften und Compliance-Anforderungen erhöhen den Bedarf an qualifizierten medizinischen Fachkräften an Bord.
    o Komplexere medizinische Bedürfnisse: Zunehmende Schiffsverpflegung, Notfallmedizin, Telemedizin- integrationsfähige Systeme und spezialisierte Versorgung (Herz/Kreislauf, Notfallmanagement, Geriatrie) erfordern hochqualifiziertes Personal.
    o Erweiterte Bordinfrastruktur: Mehr medizinische Einrichtungen (voll ausgestattete Kliniken, Operationssäle, Diagnostik) ermöglichen umfangreichere Behandlungen vor Ort.
    o Offshore- und Expeditionscharter: Zunehmende Einsätze auf Offshore-Plattformen und Expeditionsreisen erfordern spezialisierte Ärzte mit breiter Notfallkompetenz.
    o Reisetoleranz bei Gesundheitsproblemen: Passagiere erwarten schnelle, zuverlässige medizinische Versorgung ohne lange Unterbrechungen der Reise.
    o Notfall- und Krisenmanagement: Effektives Krisenmanagement, Pandemie-Management und Seuchenschutz erhöhen den Bedarf an erfahrenen Schiffsärzten.
    o Digitalisierung und Telemedizin: Ärztliche Fachkräfte mit Kenntnissen in Telemedizin und digitaler Gesundheitsversorgung werden wichtiger, um entfernte Standorte effizient zu unterstützen.
    o Nachwuchs- und Fachkräftemangel: Allgemein knappe Verfügbarkeit von qualifizierten Ärzten erhöht den Wettbewerb um Top-Kräfte, steigert aber auch die Attraktivität der Schiffsarztätigkeit als sinnvolle Karriereoption.

    Unter www.ship.doctor startet das neue Schiffsarzt-Verzeichnis: Registrieren Sie sich jetzt und arbeiten Sie auf Kreuzfahrtschiffen oder Offshore-Anlagen
    Wir freuen uns, die Einführung des Schiffsarzt-Verzeichnisses bekannt zu geben. Registrieren Sie sich als Schiffsarzt und finden Sie Einsätze auf zivilen Schiffen – einschließlich Kreuzfahrtschiffen und Offshore-Anlagen.
    Ihre Vorteile im Überblick
    o Eine einmalige Gebühr von EUR 395 (steuerlich absetzbar) für die Teilnahme am jährlichen internationalen Meeting für Schiffsärzte (Schiffsarztkurs) sowie die Eintragung ins Verzeichnis für Anfragen der Reedereien.
    o An folgende Reedereien könnten wir Sie ggf. vermitteln: Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, Cunard, AIDA Cruises (Deutschland), Costa Cruises (Italien), P&O Cruises (UK), P&O Cruises Australia, Seabourn, Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Silversea (luxuriös), Azamara, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises, MSC Cruises (eine eigenständige Marke, Teil der MSC Group), Disney Cruise Line (eigene, unabhängige Marke), Hapag-Lloyd Cruises (Deutschland, hochwertig/möwe Expeditionen), Viking Ocean Cruises (Teil der Viking-Gruppe; eigenständige Marke),
    o KEIN Abonnement – lebenslange Aufnahme ins Verzeichnis.
    o Regelmäßige, internationale Angebote über Einsätze als Schiffsarzt auf Kreuzfahrtschiffen via Newsletter und WhatsApp-Gruppe.
    o Bevorzugte Einsätze bei Premium-Reedereien und/oder Expeditionen.
    o Einladung zum jährlichen, internationalen Schiffsarzt-Meeting.
    o Vorteilspreise bei ausgewählten Kreuzfahrten und Ärztefortbildungen.
    o Mögliches Upgrade-Potential bei bestimmten Einsätzen.
    o Networking mit Reedereien und anderen Schiffsärzten.
    Was Sie erwartet
    o Transparente Konditionen mit einer einmaligen Teilnahmegebühr.
    o Sichtbarkeit und Verfügbarkeit im Verzeichnis für Reedereien weltweit.
    o Exklusive Angebote und Informationen zu Einsätzen, Fortbildungen und Sonderaktionen.
    o Langfristige, professionelle Vernetzung im globalen Schiffsärzteteam.
    Für weitere Informationen und zur Registrierung kontaktieren Sie uns bitte unter:

    Ärztefortbildungen GmbH
    Paulsbergstr. 11
    28832 Achim

    Fon +49 (0) 4202. 955 14 35
    Fax +49 (0) 4202. 955 14 37
    mail(at)aerztefortbildungen.de
    Über uns
    Das Schiffsarzt-Verzeichnis www.ship.doctor ist eine Dienstleistung der Ärztefortbildungen GmbH und verbindet qualifizierte Ärzte mit Einsatzmöglichkeiten auf zivilen Schiffen – Kreuzfahrt- und Offshore-Einheiten. Ziel ist es, eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen, die hohe medizinische Versorgung an Bord gewährleistet und Ärzten attraktive, regelmäßige Möglichkeiten für Schiffsarzteinsätzen bietet.
    ________________________________________
    505 Wörter
    4.668 Zeichen mit Leerzeichen

    Abdruck honorarfrei

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Ärztefortbildungen.de
    Herr Norman Faltus
    Paulsbergstr. 11
    28832 Achim
    Deutschland

    fon ..: 042029551435
    fax ..: 04202916510
    web ..: https://www.aerztefortbildungen.de/mobile-corona-teststationen.html
    email : Mail@aerztefortbildungen.de

    Ärztefortbildungen hat sich auf hochwertige und tiefgängige Fortbildungen für Mediziner in exotischen Reisezielen spezialisiert. Reisemedizin Weiterbildungen, Fachkunden, Tropenmedizin, Hygieneschulungen u.v.m. Zudem ist Ärztefortbildungen auf Fort- und Weiterbildungn für Arztpraxen spezialisiert. Zudem führt die Gesellschaft regelmäßig Schiffsarztkurse durch, und vermittel an renommierte Reedereien Schiffsärzte.

    Pressekontakt:

    Ärztefortbildungen.de
    Herr Norman Faltus
    Paulsbergstr. 11
    28832 Achim

    fon ..: 042029551435
    web ..: https://www.aerztefortbildungen.de
    email : mail@aerztefortbildungen.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Fortbildungen für Krankenhausärzte und Pflegefachkräfte (all genders)
      Die international renommierte Ärztefortbildungen GmbH bietet weltweit Fortbildungen für niedergelassene Ärzte, Krankenhausärzte und Pflegefachkräfte an....

    2. Internationales Box-Spektakel in Baden bei Wien
      Am 20. September 2024 verwandelt sich die Halle B in Baden zum Schauplatz eines hochkarätigen Box-Events....

    3. Internationales Tanzfestival „Me Ya Be“ in Kinshasa (DRKongo)
      In der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, fand dieses Jahr zum 11. Mal das Internationale "Me Ya Be" Tanz-Festival statt. (von Dieter Topp)...

    4. Ein internationales Kulturprojekt ging zu Ende und lebt weiter
      ... Gedanken zum Abschluss von BUNKER's CREATE TO CONNECT -> CREATE TO IMPACT im Alten Kraftwerk, der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ... von Dieter Topp...

    5. Internationales George Enescu Festival – Jubiläumsausgabe 2021
      Ein Juwel der klassischen Musik trotzt der Pandemie in Bukarest ... Die Jubiläumsausgabe 25 findet statt ......

    6. Navco erhält internationales Markenzeichen für antimikrobielle Hautschutzlinie
      Internationales Markenzeichen für NAVCO BIOACTIVE® vollständig registriert Vancouver, British Columbia – (17. September 2024) / IRW-Press / Navco Pharmaceuticals Inc. (TSXV: NAV) (Navco oder das Unternehmen) teilt mit, dass das...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.