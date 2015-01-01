  • Neu im bade:haus Norderney: Algenpower für ganzheitliches Wohlbefinden

    Eine innovative Ergänzung im Bereich ganzheitlicher Gesundheit bietet das bade:haus Norderney: Ab sofort sind dort „my Bodyguard“-Kapseln erhältlich.

    BildDas bade:haus Norderney erweitert sein Angebot um eine innovative Ergänzung im Bereich ganzheitlicher Gesundheit: Ab sofort sind die „my Bodyguard“-Kapseln vom Kieler Naturkosmetik-Hersteller „Oceanwell“ im Verkauf erhältlich. Damit wird das bewährte Thalasso-Konzept – die Kraft des Meeres für Körper und Geist – im bade:haus konsequent weitergedacht.

    Wo Naturkosmetik mit Algenwirkstoffen die Haut von außen sanft verwöhnt, ist die Zufuhr essenzieller Nährstoffe aus dem Meer auch von innen die ideale Ergänzung. Genau hier setzt „my Bodyguard“ an: Die Kapseln enthalten Pulver aus Blasentang (_Fucus vesiculosus_) aus der westlichen Ostsee mit natürlichem Jod. Jod trägt zur Erhaltung normaler Haut sowie zu einer normalen Schilddrüsenfunktion bei. Darüber hinaus liefert das neruer Prtoduktz wertvolle Antioxidantien wie Fucoidan, Polyphenole und Fucoxanthin sowie essentielle Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren.

    Ein besonderer Fokus liegt auf der Qualität und Nachhaltigkeit der Rohstoffe: Der verwendete Blasentang stammt aus nachhaltiger Wildernte. Einmal jährlich fahren drei bis vier Mitarbeiter vom Kieler Pharma-Hersteller „oceanBASIS“ in die Begtrup Bucht und ernten den Blasentang in Wathosen per Hand – in einer Wassertiefe von bis zu 80 Zentimetern. Der Erntezeitpunkt wird bewusst gewählt: Bevorzugt im Herbst, wenn die Wassertemperaturen moderater sind und die meisten Meeresorganismen ihre Wachstums- und Fortpflanzungsphasen bereits abgeschlossen haben. Gleichzeitig sind die Algen zu diesem Zeitpunkt weniger von Aufwuchs wie Seepocken betroffen, was die Qualität zusätzlich erhöht.

    Nach der Ernte werden die Algen schonend getrocknet, zu Pulver verarbeitet und in vegane Cellulosekapseln abgefüllt – ein Verfahren, das die wertvollen Inhaltsstoffe bestmöglich bewahrt.

    „Mit der Erweiterung unseres Sortiments um hochwertige Nahrungsergänzung gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung ganzheitlicher Gesundheitskonzepte – inspiriert von der Kraft des Meeres“, so heißt es aus dem bade:haus zu dem Thema.

    Wer ganzheitlich denkt und die natürlichen „my Bodyguard“-Kapseln mit hochwertiger Naturkosmetik und einer ausgewogenen, abwechslungsreichen Ernährung kombiniert, unterstützt sein Wohlbefinden – für Schönheit von außen und von innen.

    Verzehrempfehlung:
    Täglich zwei Kapseln mit einem Glas Wasser einnehmen. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.

    Die „my Bodyguard“-Kapseln sind ab sofort vor Ort im bade:haus Norderney oder online norderney.de/inselprodukte erhältlich.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Staatsbad Norderney GmbH
    Herr Uwe Schneider
    Am Kurplatz 3
    26548 Norderney
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