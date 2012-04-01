„Werde Kinderkurdirektor:in für 12 Monate auf Norderney“

Norderney sucht den nächsten KIKU! Seit 2011 vertreten Kinderkurdirektor:innen die Inselkinder. Jetzt startet nun die Suche nach einem Neuen für das 14. Amtsjahr.

Die einzige Insel, auf der auch die Kinder das Sagen haben! Seit 2011 wird auf Norderney jedes Jahr ein ganz besonderes Inselkind gewählt: die Kinderkurdirektorin oder der Kinderkurdirektor – kurz: KIKU genannt. In diesem Sommer beginnt bereits das 14. Amtsjahr dieser einzigartigen Kindervertretung. Fiete ist der 13. KIKU von Norderney – und nun wirdsein:e Nachfolger:in gesucht!

Seit nunmehr 15 Jahren gestalten die Kinderkurdirektor:innen aktiv das Inselleben für junge Gäste und Einheimische mit – mit tollen Ideen, viel Herz und echter Mitbestimmung. Ausgestattet mit eigenem Büro und eigenem Budget bringen die jungen Amtsinhaber:innen Kreativität und Fantasie ein, um die besten Veranstaltungen für Kinder auf die Beine zu stellen.

Ein Jahr voller Highlights – mach mit!

Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren können sich jetzt für das KIKU-Amt bewerben. Auf das neue Inselkind wartet ein unvergessliches Jahr mit vielen tollen Erlebnissen:

* Abenteuer, Action und jede Menge Spaß

* Coole Events, die du selbst mitplanst und mit uns gemeinsam umsetzt

* Neue Freund:innen aus ganz Deutschland und von der Insel

* Große Bühne: Fotoshootings, Interviews und echte Promi-Momente!

Und das Beste: Neben einem Taschengeld gibt’s auch ein eigenes Budget für seine ganz persönlichen Ideen und Projekte. Damit gestaltest du selbst aktiv das Freizeitangebot für Kinder auf Norderney mit!

Hier stellt sich der amtierende Kinderkurdirektor Fiete vor:

„He, ich bin Fiete, der aktuell amtierende Kinderkurdirektor. Ich bin zehn Jahre alt und gehe aktuell in die vierte Klasse. Meine Hobbies sind Tennis, Turnen, Feuerwehr. Ich interessiere mich für das Bademuseum und die Geschichte Norderneys rund um den 2. Weltkrieg.“

Fiete hat zu Beginn seiner Amtszeit eine Liste mit Veranstaltungsideen angefertigt, die er während seiner einjährigen Periode bis Sommer 2026 umgesetzt hat bzw. noch umsetzen wird. Diese richten sich sowohl an die Norderneyer Inselkinder als auch an die zahlreichen Gastkinder. Sein Ziel ist es, dass die Kinder miteinander in Kontakt treten und Freundschaften schließen.

Jetzt freut sich die Staatsbad Norderney GmbH darauf, dass sich viele interessierte Kinder für die 14. Amtszeit 2026/27 bewerben!

„Du hast tolle Ideen, bist gern mittendrin und willst auf Norderney richtig was bewegen? Dann bewirb dich jetzt für dieses besondere Ehrenamt“, so die Staatsbad Norderney.

Mitmachen können alle Kinder zwischen 9 und 12 Jahren. Weitere Infos und Bewerbung unter: norderney.de/familien Bewerbungsschluss ist Mittwoch, 27. Mai 2026. Die Staatsbad Norderney GmbH freut sich auf die Bewerbungen – und auf die/den 14. Kinderkurdirektor:in von Norderney!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Staatsbad Norderney GmbH

Herr Uwe Schneider

Am Kurplatz 3

26548 Norderney

Deutschland

fon ..: 04932/891196

web ..: https://www.norderney.de/medienraum

email : presse@norderney.de

Die Staatsbad Norderney GmbH verantwortet zentrale touristische Aufgaben auf Norderney. Dazu gehören die Entwicklung und Vermarktung von Angeboten für Gäste, die Organisation und Kommunikation eines Veranstaltungsprogramms sowie Serviceleistungen wie Touristinformation und Gästeservice inklusive NorderneyCard. Darüber hinaus gehören Freizeit- und Gesundheitsangebote, unter anderem im Badehaus Norderney, zum Leistungsspektrum.

Pressekontakt:

Staatsbad Norderney GmbH

Herr Uwe Schneider

Am Kurplatz 3

26548 Norderney

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