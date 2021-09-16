NEYWORK – Tiny Workspaces auf Norderney mit Tourismuspreis „Goldene Leuchtfeuer“ ausgezeichnet

Große Freude: NEYWORK – Tiny Workspaces wurde beim NordseeTourismusTag 2026 in Leer mit dem Tourismuspreis „Goldenes Leuchtfeuer“ für Innovation, Nachhaltigkeit und Regionalität ausgezeichnet.

Große Freude beim Staatsbad Norderney: Das Projekt „NEYWORK – Tiny Workspaces“ wurde im Rahmen des NordseeTourismusTag 2026 in Leer mit dem renommierten Tourismuspreis „Goldene Leuchtfeuer“ausgezeichnet. Mit dem Jurypreis würdigt die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) jährlich herausragende Projekte, die Innovation, Nachhaltigkeit und regionale Verbundenheit im Tourismus vorbildlich miteinander verbinden.

Mit NEYWORK – Tiny Workspaces hat das Staatsbad Norderney ein neues, innovatives Angebot geschaffen, das modernes Arbeiten, Austausch und Erholung auf besondere Weise vereint. Der rund sechs Quadratmeter große Rückzugsort im Kurpark – zentral gelegen vor dem historischen Ensemble aus Conversationshaus, bade:haus Norderney und Bazargebäude – bietet Raum für konzentriertes Arbeiten, vertrauliche Gespräche, kreative Workshops oder digitale Meetings.

Ausgestattet mit hochwertigen Materialien, Echtholzparkett, Panorama-Eckfenster, ergonomischem Arbeitsplatz, stabiler WLAN-Verbindung, LED-Monitor mit Kamera, Whiteboard, induktiver Smartphone-Ladestation sowie Heiz- und Klimasystem schafft NEYWORK eine produktive und zugleich inspirierende Arbeitsatmosphäre mitten im Inselleben.

Das Angebot richtet sich an digitale Nomaden, Selbstständige, Kreative, kleine Teams sowie Unternehmen, die ihren Kunden, Partnern oder Gästen ein außergewöhnliches Umfeld bieten möchten. NEYWORK ist montags bis sonntags zwischen 9 und 18 Uhr tageweise nutzbar und kann unter norderney.de/neywork gebucht werden.

Die Jury überzeugte vor allem das innovative Konzept, das neue Formen des mobilen Arbeitens mit einem nachhaltigen Tourismusansatz verbindet und damit ein besonderes Besuchererlebnis schafft.

„Die Auszeichnung ist für uns eine große Anerkennung und zugleich Ansporn“, erklärt Geschäftsführer und Kurdirektor Wilhelm Loth. „Mit NEYWORK – Tiny Workspaces schaffen wir innovative Arbeitsorte, die neue Formen des mobilen Arbeitens mit einem nachhaltigen Tourismusansatz verbinden. Unser Ziel ist es, Norderney als zukunftsfähigen Lebens- und Arbeitsraum weiterzuentwickeln – im Einklang mit Natur, Wirtschaft und Gesellschaft.“

Auch Olivia Meiners-Hagen, Abteilungsleitung Liegenschaften/Infrastrukturen, betont: „Wir sind unglaublich stolz auf diese Auszeichnung. Sie ist eine Anerkennung für das Engagement und die Leidenschaft, mit der dieses neue Angebot für unsere Gäste entwickelt wurde.“

Das Projekt wurde von der LEADER-Region Wattenmeer-Achter im Weltnaturerbe mit Mitteln des ELER gefördert. Mit der Förderung werden Zusammenarbeit und Projekte zur nachhaltigen Entwicklung unterstützt, um die zukunftsfähige Weiterentwicklung der Region unter Berücksichtigung regionaler Interessen voranzubringen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Staatsbad Norderney GmbH

Herr Uwe Schneider

Am Kurplatz 3

26548 Norderney

Deutschland

fon ..: 04932/891-196

web ..: https://www.norderney.de/medienraum

email : presse@norderney.de

Die Staatsbad Norderney GmbH verantwortet zentrale touristische Aufgaben auf Norderney. Dazu gehören die Entwicklung und Vermarktung von Angeboten für Gäste, die Organisation und Kommunikation eines Veranstaltungsprogramms sowie Serviceleistungen wie Touristinformation und Gästeservice inklusive NorderneyCard. Darüber hinaus gehören Freizeit- und Gesundheitsangebote, unter anderem im Badehaus Norderney, zum Leistungsspektrum.

Pressekontakt:

Staatsbad Norderney GmbH

Herr Uwe Schneider

Am Kurplatz 3

26548 Norderney

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