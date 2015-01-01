  • Vogelzug erleben: Norderney baut Angebote aus

    10. bis 18. Oktober 2026: Die 18. Zugvogeltage an der Nordseeküste. Auch Norderney bietet ein Natur- und Infoangebot zum Vogelzug im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer.

    BildWenn im Herbst Millionen von Zugvögeln entlang der Küstenrouten unterwegs sind, rückt das Wattenmeer als Rast- und Nahrungsraum in den Fokus. Norderney greift diesen Zeitraum mit einem erweiterten Programm auf, das Naturbeobachtung und Wissensvermittlung miteinander verbindet. Im Mittelpunkt stehen Angebote, die Gäste wie Einheimische dabei unterstützen, den Vogelzug im Wattenmeer bewusster wahrzunehmen und einzuordnen – eingebettet in die Landschaft und Dynamik des Nationalparks und Weltnaturerbes.

    Das angekündigte Programm setzt auf Natur- und Informationsformate rund um den Vogelzug. Dabei geht es nicht nur um das Beobachten der Tiere, sondern auch um Hintergründe: Warum das Wattenmeer für Zugvögel so wichtig ist, welche Bedingungen sie auf ihren Routen vorfinden und wie sich die saisonalen Veränderungen im Küstenraum bemerkbar machen. Die Zugvogeltage bieten hierfür den Rahmen – Norderney erweitert sein Angebot gezielt in diesem Zeitraum.

    „Die Zugvogeltage sind für uns ein Anlass, Naturerlebnisse und Information im Wattenmeer stärker zusammenzubringen“, sagt Uwe Schneider von der Staatsbad Norderney GmbH. „Wir möchten Gäste dazu einladen, den Vogelzug bewusst zu erleben und gleichzeitig verständliche Orientierung zu bieten, was im Nationalpark und Weltnaturerbe gerade passiert.“

    Ganzjährig denken: Natur als fester Bestandteil des Veranstaltungsprogramms

    Die Insel positioniert sich mit einem Kalender, der sich über das gesamte Jahr erstreckt und unterschiedliche Interessen anspricht. Neben Sport- und Kulturformaten rücken Naturangebote als wiederkehrender Baustein stärker in den Mittelpunkt. Die Zugvogeltage 2026 sind dabei ein konkreter Zeitraum, in dem dieses Profil sichtbar wird: Wer im Oktober nach Norderney kommt, trifft auf zusätzliche Natur- und Informationsimpulse – und kann das Thema Vogelzug als Teil eines Inselaufenthalts erleben.

    In die Kommunikation lassen sich ergänzend bestehende Services einbinden, die Orientierung und Planung erleichtern. Dazu zählen die Touristinformation sowie der Gästeservice inklusive NorderneyCard. Sie unterstützen dabei, passende Angebote zu finden und den Aufenthalt strukturiert zu gestalten. Ebenso können Freizeit- und Gesundheitsformate als ergänzende Elemente eingebunden werden – etwa Wellness- und Gesundheitsveranstaltungen im Badehaus Norderney. So verbindet sich der Naturfokus im Oktober mit weiteren Bausteinen, die viele Gäste für ihre Reiseplanung berücksichtigen.

    Das Ziel ist ein Angebot, das über einzelne Anlässe hinaus trägt. Die Zugvogeltage zeigen exemplarisch, wie Naturthemen auf Norderney in ein breites Veranstaltungs- und Serviceangebot eingebettet sind.

    Weitere Informationen finden sich online hier.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Staatsbad Norderney GmbH
    Herr Uwe Schneider
    Am Kurplatz 3
    26548 Norderney
    Deutschland

    fon ..: 04932/891-196
    web ..: https://www.norderney.de/medienraum
    email : presse@norderney.de

    Die Staatsbad Norderney GmbH verantwortet zentrale touristische Aufgaben auf der ostfriesischen Insel Norderney. Dazu gehören die Entwicklung und Vermarktung von Angeboten für Gäste, die Organisation und Kommunikation eines Veranstaltungsprogramms sowie Serviceleistungen wie Touristinformation und Gästeservice inklusive NorderneyCard. Darüber hinaus gehören Freizeit- und Gesundheitsangebote, unter anderem im bade:haus Norderney, zum Leistungsspektrum.

    Pressekontakt:

    Staatsbad Norderney GmbH
    Herr Uwe Schneider
    Am Kurplatz 3
    26548 Norderney

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