Neu und Hochaktuell: „Die intellektuelle Selbstzerstörung“ von Franziska Sittig und Noam Petri

Zwei Studenten berichten uns in ihrem brandaktuellen Buch von Radikalisierung, Extremismus, Antisemitismus und Linksislamismus – und all das mitten in unseren Zentren der Wissenschaft.

Radikalisierung, Mitläufertum, Extremismus, Antisemitismus und Linksislamismus an Universitäten und im akademischen Umfeld – mit diesen Themen beschäftigt sich ein wichtiges, brandaktuelles und frisch beim ibidem-Verlag erschienenes Buch.

Franziska Alexandra Sittig und Noam Petri berichten uns von dem beunruhigenden Aufstieg einer radikalen antiwestlichen Koalition in den Zentren der Wissenschaft, wo islamistische und linksradikale Ideologien aufeinandertreffen. Was als studentische Randbewegung begann, hat mittlerweile die Elite akademischer Institutionen durchdrungen und diktiert auf subtile Weise die Narrative in Politik und Medien.

Anhand sorgfältig beleuchteter Fallbeispiele aus den USA und Deutschland decken Sittig und Petri die Zusammenhänge von ideologischem Extremismus, institutionellem Verrat und dem Anstieg antisemitischer Gewalt auf. Sie weisen auf erschreckende Parallelen zu historischen Fällen von akademischer Nähe zu Totalitarismus hin und zeigen, wie Universitäten Islamismus und radikales linkes Gedankengut legitimieren helfen.

Dieses Buch ist ein Weckruf. Es zeigt, dass sich der westliche Wissenschaftsbetrieb an einem Wendepunkt hin zu aktivistischer Radikalisierung befindet. Es ist ein dringender Appell, das kulturelle und intellektuelle Erbe der Aufklärung vor ideologischer Subversion zu schützen.

Das Buch stellt Band 3 der Buchreihe „Klartext. Schriften zu Politik und Gesellschaft“ dar.

https://www.ibidem.eu/Fachgebiete/Gesellschaft-Politik/Die-intellektuelle-Selbstzerstoerung.html

Eine englischsprachige Ausgabe des Buchs wird Anfang November 2025 erscheinen.

Zu den Autoren:

Franziska Alexandra Sittig schloss im Herbst 2024 ihr Masterstudium in Internationalen Beziehungen/Europapolitik an der Columbia University in New York City ab, in dem sie sich auf Terrorismus und Islamismus spezialisierte. Sie veröffentlicht regelmäßig Beiträge für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und schrieb außerdem für die Zeit, Jüdische Allgemeine, Focus Money, Cicero sowie das US-amerikanische City Journal. Darüber hinaus trat sie in den Nachrichtensendungen CBS News, ABC News, Fox News und anderen auf. Im Jahr 2016 wurde sie mit dem Zeit-Nachwuchspreis ausgezeichnet.

Noam Petri studiert Medizin an der Charité Berlin und ist Vizepräsident der Jüdischen Studentenvereinigung Deutschland. Für sein einjähriges Engagement wurde er 2021 mit dem Frankfurter Bürgerpreis für Ehrenamt ausgezeichnet und 2022 für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat ihn als „Alleskönner“ bezeichnet.

