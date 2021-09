Neubeginn Für Vier Pfoten – Eine wahre Tiergeschichte

Nica Gerberg teilt in „Neubeginn Für Vier Pfoten“ die Geschichte ihres adoptierten Tierschutzhunds.

Ein Hund war seit ihrer Kindheit ein Traum der Autorin, doch ihre Eltern gaben ihr stattdessen einen Kanarienvogel und nach einem Umzug durfte sie sich um Katzen kümmern. Das war jedoch alles kein Ersatz. Die Jahre vergingen jedoch, ohne das sich der Traum je erfüllte – bis sich die Lebenssituation der Autorin schlagartig veränderte! Durch ihre Heirat konnte sie ihre Arbeitszeit reduzieren. Sie hatte nun endlich die erforderliche Zeit und auch den Raum, um sich ausreichend um einen Hund und seine Bedürfnisse kümmern zu können. Ihr Mann war ebenso

von der Idee, einen Hund zu adoptieren, begeistert. Als sie die hübsche Mischlingshündin Luna aus dem Tierheim bei sich aufnahmen, taten sie das aus voller Überzeugung und mit viel Optimismus. Die anfängliche Euphorie verflog als sie feststellten, wie viel schwieriger sich das Leben mit ihrem neuen Haustier gestaltete. Auch für Luna stellte sich das Leben bei ihren neuen Besitzern als neuerliche Herausforderung dar. Doch anstatt zu kapitulieren, nahm das Paar die Aufgabe an und wurde mit viel Liebe und Dankbarkeit belohnt.

Obwohl die Namen in dem Buch „Neubeginn Für Vier Pfoten“ von Nica Gerberg verändert wurden, handelt es sich bei der Geschichte um wahre Begebenheiten. Die im Jahr 1974 geborene Autorin, die hier unter einem Pseudonym schreibt, hatte schon immer ein großes Herz für Hunde. Ihre Freizeit verbringt sie mit dem Schreiben von bisher nicht veröffentlichten Geschichten und Gedichten. Diese Biografie jedoch durfte nicht in der Schublade verbleiben. Die Autorin ist verheiratet und lebt mit Mann und Hund auf dem Land in Schleswig-Holstein. Um die Hundeseele besser verstehen zu können, hat die Autorin kürzlich ein Studium der Tierpsychologie abgeschlossen.

„Neubeginn Für Vier Pfoten" von Nica Gerberg ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29691-6 zu bestellen.

