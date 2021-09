Der WEG und das LEBEN – Meditationen zum Daodejing des Laotse

Gerhardt Staufenbiel macht mit „Der WEG und das LEBEN“ den chinesischen Daoismus allgemeinverständlich zugänglich.

Der Autor lädt die Leser in diesem Buch zu einer besonderen Wanderung ein: Es geht dabei frei und unbekümmert durch das

Rankengewirr der fernöstlichen Weisen. Zusammen mit dem Autor erkunden die Leser die unendliche Landschaft eines uralten Denkens und die Lebenspraxis aus dem Geist des Dào. Die respektlosen Geschichten des Zhuangzi eröffnen ihnen den Zugang zum Denken des Dào und den dunklen Sprüchen des Daodejing. Schriftzeichen für Schriftzeichen genießen der Autor und die Leser die Bilder der chinesischen Schrift aus deren Entstehung in den Siegelschriften und nähern sich auf diese Weise

fast spielerisch den Ideen und der Denkweise des Daodejing des Laotse. So entsteht hier keine neue Übersetzung des altehrwürdigen Textes, aber es eröffnet sich die Freiheit zu eigenem Verständnis.

Das spirituelle Buch „Der WEG und das LEBEN“ von Gerhardt Staufenbiel liefert den Lesern eine allgemeinverständliche Auseinandersetzung mit dem Daodejing und dem chinesischen Daoismus. Erstmals werden ausgewählte Texte aus dem Daodejing des Laotse Schriftzeichen für Schriftzeichen untersucht und nach dem Bildgehalt der Schriftzeichen gedeutet. Der Autor ist Lehrer der japanischen Teezeremonie und Zen-Künste, Gründer und Leiter des Myôshinan Chadôjô in Waldfenster bei Bad Kissingen. Er hat via tredition bereits eine Vielzahl anderer, interessanter Titel veröffentlicht, darunter „Im Garten der Stille“, „Mukashi mukashi“ und „Das zerrissene Herz“.

„Der WEG und das LEBEN“ von Gerhardt Staufenbiel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7345-2074-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

