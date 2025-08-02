Neue Buchveröffentlichung: „Gute Gewohnheiten generieren“ von Klaus Kampmann

Mit dem Buch Gute Gewohnheiten generieren erhalten Leser ein motivierendes und leicht verständliches Handbuch, das zeigt, wie man mit kleinen Schritten große Wirkung erzielt – mehr Leistung im Beruf.

Berlin, September 2025 – Mit seinem neuen Werk _“Gute Gewohnheiten generieren – Routinen, die den Alltag leichter machen“_ legt der erfahrene Coach und Trainer Klaus Kampmann ein praxisnahes Buch vor, das zeigt, wie Berufstätige ihre täglichen Routinen so gestalten können, dass sie mehr Energie, Klarheit und Zufriedenheit im Arbeitsalltag gewinnen.

Inhalt und Nutzen

Gewohnheiten steuern einen Großteil unseres Lebens – oft unbewusst. Doch gerade im beruflichen Umfeld können kleine Veränderungen eine enorme Wirkung entfalten. In seinem neuen Buch verbindet Kampmann wissenschaftliche Erkenntnisse mit leicht verständlichen Beispielen und Übungen. Die Leser erfahren:

* warum Gewohnheiten stärker sind als kurzfristige Motivation,

* wie man ungesunde Routinen erkennt und gezielt ersetzt,

* welche einfachen Regeln helfen, neue Gewohnheiten aufzubauen,

* und wie man durch kleine Schritte langfristig große Veränderungen erzielt.

Praktische Reflexionsfragen, Übungen und Tabellen machen die Inhalte sofort anwendbar. Damit eignet sich das Buch sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden bei der Entwicklung gesunder Arbeits- und Lebensweisen unterstützen wollen.

Zielgruppe

Das Buch richtet sich an Berufstätige aller Branchen, unabhängig von Position oder Hierarchie. Es spricht insbesondere Menschen an, die im stressigen Alltag mehr Struktur, Energie und Motivation finden möchten – vom Angestellten bis zur Führungskraft.

Über den Autor

Klaus Kampmann ist Coach, Trainer und Autor mehrerer Fach- und Praxisbücher rund um Resilienz, Selbstführung und Soft Skills. Mit _Kampmann Coaching_ begleitet er Unternehmen und Führungskräfte im deutschsprachigen Raum und entwickelt praxisnahe Methoden, die im Arbeitsalltag wirklich wirken.

Link zur Kampmann Coaching Homepage: https://www.kampmann-coaching.de/

Bibliografische Angaben

* Titel: _Gute Gewohnheiten generieren – Routinen, die den Alltag leichter machen_

* Autor: Klaus Kampmann

* Verlag: epubli, Berlin

* Erscheinungsdatum: September 2025 in der Reihe Leichter leben Fibel für Berufstätige

* 104 Seiten

* Format: Sachbuch 135×205 Softcover 90g weiß, matt

* Erscheinungsdatum: 02.08.2025

* ISBN: 9783819785115

* Sprache: Deutsch

* Link zum Verlagsshop: https://www.epubli.com/shop/gute-gewohnheiten-generieren-9783819785115

Mit _“Gute Gewohnheiten generieren – Eine Fibel für Berufstätige“_ erhalten Leser ein motivierendes und leicht verständliches Handbuch, das zeigt, wie man mit kleinen, realistischen Schritten große Wirkung erzielt – für mehr Gelassenheit, Leistung und Lebensqualität im Beruf.

