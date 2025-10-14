  • Neues Pilotseminar für Schichtleiter: „Schichtfitte Schichtleiter“

    Stress, Schlaf, Schichtarbeit: Innovatives Training macht Schichtleiter resilient und führungsstark. Am 13. und 14. Oktober 2025 startet bei Salzburg das neue Seminar „Schichtfitte Schichtleiter“.

    BildSchichtleiter tragen eine zentrale Rolle in Industrie, Produktion, Logistik und vielen weiteren Branchen. Doch gerade sie sind häufig selbst stark belastet: unregelmäßiger Schlaf, dauerhafter Stress, Kommunikationsprobleme und Führungsherausforderungen gehören zum Alltag. Die Folge: steigende Fehlerquoten, sinkende Motivation und mehr Krankentage.

    Um dem entgegenzuwirken, startet The Brain Company GmbH ein neues Weiterbildungsformat: das Seminar „Schichtfitte Schichtleiter“, das am 13. und 14. Oktober 2025 im Hotel im Wald Hammerschmiede in Anthering bei Salzburg als Pilotveranstaltung stattfindet.

    Seminar mit Praxisnähe und nachhaltiger Wirkung

    Das zweitägige Training richtet sich gezielt an Schichtleiter, die ihre eigene Gesundheit stärken und gleichzeitig ihre Führungsaufgabe professioneller und resilienter gestalten möchten.

    Die Besonderheit: Viele Trainingseinheiten finden an der frischen Luft statt und sind mit Bewegung verknüpft. Die Teilnehmenden profitieren von:

    * Selbstreflexion & Austausch in der Gruppe
    * Kompakten Wissens-Impulsen zu Schlafhygiene, Ernährung, Bewegung, Kommunikation, Zeitmanagement und Führung
    * Praxisübungen mit Sofort-Umsetzbarkeit für den Berufsalltag

    Das Seminar kombiniert damit Gesundheitsförderung mit moderner Führungsentwicklung – für Schichtleiter, die leistungsfähig bleiben und ihre Teams souverän führen wollen.

    Expertise mit Mehrwert

    Trainer ist Klaus Kampmann Inhaber von www.Kampmann-Coaching.de, Experte für Schlaf, Führung und Resilienz. Er begeistert regelmäßig Führungskräfte in Trainings und gibt praxisnahe Werkzeuge an die Hand, die sofort im Arbeitsalltag wirken.

    Die Teilnehmer erhalten:

    * Hochwertige Trainingsunterlagen
    * Das Fachbuch „Schichtfitte Schichtleiter“ als Handout
    * Zugang zum Online-Programm SCHICHTFIT FOKUS SCHLAF für nachhaltige Umsetzung im Alltag

    Anmeldung und weitere Informationen

    Alle Details zum Seminar sowie die Möglichkeit zur direkten Anmeldung finden Interessierte unter:
    www.schichtfit.com/schichtfitte-schichtleiter

    Organisator:
    Schichtfit (The Brain Company GmbH)
    Esplanade 15
    A-4810 Gmunden
    Telefon: +43 (0)7612 215 95
    E-Mail: office@thebraincompany.net
    Ansprechpartner: Dr. Peter Hofinger

    Schichtfit ist ein Gesundheitspräventions-Angebot von The Brain Company GmbH für Unternehmen mit ungewöhnlichen Arbeitszeiten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Kampmann Coaching
    Herr Klaus Kampmann
    Am See 19a
    15741 Bestensee
    Deutschland

    fon ..: 033763248750
    web ..: https://www.kampmann-coaching.de/
    email : kk@kampmann-coaching.de

    Klaus Kampmann ist Gründer und Inhaber von Kampmann Coaching. Mit seiner inspirierenden Botschaft begleitet er seit 2006 Unternehmer, Führungskräfte und Teams auf dem Weg zu mehr Klarheit, Stärke und Selbstwirksamkeit. In seinen Büchern, mitreißenden Vorträgen, interaktiven Seminaren und praxisnahen Workshops zeigt er, wie Menschen ihre inneren Ressourcen neu entdecken, Resilienz entwickeln und ihr volles Potenzial entfalten können. Kampmann steht für nachhaltige Veränderung, die nicht nur motiviert – sondern bewegt.

    Pressekontakt:

    Kampmann Coaching
    Herr Klaus Kampmann
    Am See 19a
    15741 Bestensee

    fon ..: 033763248750
    email : kk@kampmann-coaching.de


