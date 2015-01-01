  • Neuerscheinung: „Embodiment verstehen und anwenden“

    Neuer Ratgeber: Embodiment verstehen und anwenden zeigt, wie Körperintelligenz hilft, Stress zu regulieren, Klarheit zu gewinnen und im Alltag selbstwirksam zu handeln.

    BildSelbsthilfe Ratgeber für den Alltag „Embodiment verstehen und anwenden“ – Neuerscheinung

    Mit _Embodiment verstehen und anwenden_ erscheint ein neuer Ratgeber, der greifbare Methoden aus der Embodiment-Praxis vermittelt – zugeschnitten auf den modernen Alltag. Das Buch zeigt, wie körperliches Erleben und Wahrnehmen als Ressource genutzt werden kann, um Stress zu bewältigen, Präsenz zu stärken und innere Klarheit zu fördern. Zum Buch gibt es ein Tagesseminar von Klaus Kampmann. Darin erfahren und üben die Teilnehmer weitere Kniffe zur Selbstregulation.

    Was das Buch bietet: Ein praxisnaher Kompass für alle, die mit Körperintelligenz besser leben und arbeiten wollen.

    * Körper & Alltag verbinden: Konkrete Übungen zur bewussten Haltung, Atmung und Bewegung, die sofort in den Alltag integriert werden können.
    * Stressregulation ohne Fachsprache: Alle Techniken sind leicht verständlich und ohne Vorkenntnisse anwendbar – ideal für Beruf, Familie oder Freizeit.
    * Selbstwirksamkeit erleben: Leser*innen lernen, ihren Körper als verlässliche Intelligenzquelle zu nutzen – etwa in Entscheidungssituationen oder beim Umgang mit Anspannung.
    * Im Buch ist ein Link zu weiteren Übungsblättern

    Zielgruppe:
    Das Buch richtet sich an Menschen, die sich nach mehr Gelassenheit, Klarheit und handfesten Strategien im Alltag sehnen – ganz ohne psychologische Vorkenntnisse. Ob im Homeoffice, in beruflichen Stressphasen oder im familiären Alltag: Die Methoden lassen sich sofort einsetzen.

    Warum es jetzt wichtig ist:
    Unsere Lebenswirklichkeit ist geprägt von Termindruck, digitalen Reizen und innerer Zerrissenheit. _Embodiment verstehen und anwenden_ bietet einen bodenständigen, körperbasierten Ansatz, um genau hier wirksam entgegenzusteuern – und das mit nur wenigen Minuten Praxis am Tag.

    Autor _Klaus Kampmann_ – bekannt für seine verständlich-praxisnahen Ratgeber -, führt mit diesem Buch erstmals systematisch in das Thema Embodiment ein – ohne theoretischen Ballast, dafür mit vielen Alltagstools.

    Buchdaten auf einen Blick:

    * Titel: _Embodiment verstehen und anwenden_
    * _ISBN: 9783819752186_
    * _100 Seiten 13,5 x 20,5 cm_
    * _Verkaufspreis: 12,45EUR_
    * Autor: Klaus Kampmann
    * Versand über epubli, inklusive Leseprobe online verfügbar Embodiment verstehen & anwenden von Klaus Kampmann – Buch – epubli

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Kampmann Coaching
    Herr Klaus Kampmann
    Am See 19a
    15741 Bestensee
    Deutschland

    fon ..: 033763248750
    web ..: https://www.kampmann-coaching.de/
    email : info@kampmann-coaching.de

    Klaus Kampmann ist Gründer und Inhaber von Kampmann Coaching. Mit seiner inspirierenden Botschaft begleitet er seit 2006 Unternehmer, Führungskräfte und Teams auf dem Weg zu mehr Klarheit, Stärke und Selbstwirksamkeit. In seinen Büchern, mitreißenden Vorträgen, interaktiven Seminaren und praxisnahen Workshops zeigt er, wie Menschen ihre inneren Ressourcen neu entdecken, Resilienz entwickeln und ihr volles Potenzial entfalten können. Kampmann steht für nachhaltige Veränderung, die nicht nur motiviert – sondern bewegt.

    Pressekontakt:

    Kampmann Coaching
    Herr Klaus Kampmann
    Am See 19a
    15741 Bestensee

    fon ..: 033763248750
    email : info@kampmann-coaching.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Was ist SEO und warum solltest es auch Du anwenden?
      zt, willst Du selbstverständlich, dass sie von Usern gefunden wird. Voraussetzung dafür is......

    2. Was genau ist Content-Marketing und wie können Sie es gewinnbringend anwenden?
      rstütz Sie dabei, Content-Marketing für Ihr Unternehmen oder Ihr Produkt gewinnbringend ei......

    3. Die Faszienrolle sicher und effektiv anwenden und vor allem ohne Qualen.
      Die bekannteste und verbreitetste Art der Faszienpflege ist die Anwendung einer Faszienrolle. Es gibt einige Tipps und Tricks, die auf kaum einer Verpackung oder Packungsbeilage zu finden sind....

    4. Der Ventrale Vagus – Verstehen und Üben
      Der neue medizinische Ratgeber der Ärztin Solveig Hoffmann trägt den Titel "Der Ventrale Vagus". Dieser hängt mit dem autonomen Nervensystem zusammen und ist für positive Gefühle verantwortlich....

    5. Unternehmenszahlen verstehen: So einfach geht’s
      Finanzexperte Michael Köhler liefert praxisnahe Tipps für Selbstständige, Unternehmer und Investoren, die Finanzanalyse erfolgreich als Wettbewerbsvorteil nutzen möchten....

    6. Liebe . Leid . Lösung – Beziehungsprobleme verstehen und lösen
      Mit "Liebe . Leid . Lösung" hat die Autorin Iris Hallensleben ein Workshop-Buch geschrieben, welches zum Selbstcoaching geeignet ist. Leser können Beziehungsmuster erkennen und auflösen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.