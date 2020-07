Neue Imagebroschüre für die Salzachklinik Fridolfing

Die Salzachklinik Fridolfing entwickelte zusammen mit der Werbeagentur Werbe&Co eine neue Imagebroschüre die über die Klinik allgemein und weitere spannende Themen berichtet.

Das Belegkrankenhaus – ein Schmuckstück mit Herz

Die Salzachklinik Fridolfing ist eines der wenigen Belegkrankenhäuser in Bayern. Sie besteht schon seit über 130 Jahren. In dieser Zeit hat die Gemeinde Fridolfing kontinuierlich in den technischen Fortschritt investiert. Der letzte Bauabschnitt mit CT (Computertomographie) und modernen Kranken- und Behandlungszimmern ist 2019 in Betrieb gegangen.

Der Patient als Mensch ist der Gewinner

Als Belegkrankenhaus bietet die Salzachklinik ihren Patienten eine persönliche Betreuung durch denselben Facharzt während des gesamten Krankheits- und Heilungsverlaufs.

In dem kleinen Haus mit 45 Betten kennen die Ärzte und das gesamte Pflegepersonal jeden einzelnen Patienten beim Namen und es bleibt immer Zeit für ein persönliches Gespräch – wo gibt es das noch?

Jeder Arzt weiß, wie wichtig die persönliche Fürsorge beim Heilungsprozess ist. Genau hier spielt die Salzachklinik durch die Nähe zu den Patienten ihre Stärke aus.

Neue Imagebroschüre für die Klinik – Zusammenarbeit mit Werbeagentur Werbe&Co

Um genau diese Stärke und die Alternative zum großen Krankenhaus zu zeigen, entwickelte die Salzachklinik zusammen mit der Werbeagentur Werbe&Co aus Laufen und Traunstein eine neue Imagebroschüre. Diese wird im Anschluss an Arztpraxen im gesamten Umkreis, sowie an Apotheken für ihren Informations-Bereich versendet.

Das dazugehörige Mailing-Projekt entwarf Werbe&Co in enger Abstimmung mit der Klinik und setzte dies im Anschluss um.

„Ich bin sehr zufrieden mit der tollen Umsetzung unserer Idee und der zeitnahen Abwicklung der Kampagne“, so Frau Sinzinger, Klinikleitung der Salzachklinik.

Dr. Hüller, der den Anstoß zur neuen Imagebroschüre gab, ergänzte: „Die Zusammenarbeit mit Werbe&Co war professionell und zielstrebig. Über die kreativen Anregungen haben wir uns gefreut“.

Die Broschüre informiert allgemein über die Salzachklinik, ihre Behandlungsspektren, sowie die Belegärzte, die Pflege und die gute Küche in der Klinik. Dazu enthält sie noch nützliche Informationen rund um Fridolfing. Geschilderte Erfahrungen von ehemaligen Patienten unterstreichen den menschenorientierten Ansatz.

www.salzachklinik-fridolfing.de

www.werbeco.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Werbe&Co

Herr Thomas van de Pas

Stadtplatz 14

83278 Traunstein

Deutschland

fon ..: 086116665-62

web ..: https://www.werbeco.de/

email : fuersie@werbeco.de

Werbe&Co ist eine Werbeagentur aus Laufen und Traunstein. Mit wirksamen Werbemaßnahmen unterstützen wir Unternehmen und Institutionen dabei, ihre Zielgruppe zu erreichen – und zu erweitern.

Wir realisieren für Sie: Internetauftritt, Folder und Flyer, Anzeigen, Fahrzeugbeschriftungen, Plakate und viele weitere individuelle Maßnahmen.

Pressekontakt:

Werbe&Co

Herr Thomas van de Pas

Stadtplatz 14

83278 Traunstein

fon ..: 086116665-62

web ..: https://www.werbeco.de/

email : fuersie@werbeco.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Canasil kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 1.000.000 Dollar zur Erweiterung der Bohrprogramme in den mexikanischen Silber-Gold-Projekten an