Neue Marke RELAXXONE: WELCON präsentiert die nächste Generation von Massage- und Relaxsesseln

RELAXXONE – die neue Marke der WELCON EUROPE GmbH & Co. KG – kombiniert Massage- und Relaxfunktion in einem modernen Designmöbel.

Giesen, 13.02.2026 – RelaxxONE steht für einen klaren Anspruch: maximale Entspannung bei gleichzeitig stilvoller Integration in moderne Wohnräume. Während klassische Massagesessel häufig primär auf Funktionalität ausgelegt sind, verbindet RelaxxONE hochwertige Massagetechnologie mit einem eleganten, wohnraumtauglichen Design.

Das Ergebnis ist ein Sessel, der sowohl als täglicher Rückzugsort als auch als ästhetisches Einrichtungselement überzeugt – ohne Kompromisse bei Komfort oder Leistung.

Zwei Funktionen. Ein Sessel.

Die Besonderheit von RelaxxONE liegt in der intelligenten Kombination aus:

Tiefenwirksamer Massagetechnologie zur gezielten Lockerung verspannter Muskulatur

Ergonomischer Relaxfunktion für entspannte Ruhepositionen

Modernem, klaren Design passend für Wohn- und Arbeitsbereiche

Platzsparender Bauweise, ideal auch für kleinere Räume

Damit richtet sich RelaxxONE an Menschen, die Wert auf Gesundheit, Wohlbefinden und ein stilvolles Zuhause legen – und dabei nicht mehrere Möbelstücke kombinieren möchten.

Antwort auf veränderte Lebensgewohnheiten

In Zeiten zunehmender Bildschirmarbeit, hoher Belastung im Berufsalltag und wachsender Sensibilität für Gesundheitsthemen steigt der Bedarf an Lösungen für Regeneration und Entspannung im eigenen Zuhause. RelaxxONE bietet hier eine durchdachte Antwort: Ein Möbelstück, das Erholung, Komfort und Funktionalität miteinander verbindet.

Ob nach einem langen Arbeitstag, zur bewussten Auszeit zwischendurch oder als tägliches Entspannungsritual – RelaxxONE integriert Wellness nahtlos in den Alltag.

Unternehmerische Vision

Entwickelt wurde die neue Marke unter der Leitung von Stefan Iburg, Gründer und Geschäftsführer der WELCON EUROPE GmbH & Co. KG. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2007 verfolgt Iburg das Ziel, hochwertige Wellness-Produkte mit technischer Innovation und wirtschaftlicher Solidität zu verbinden.

„Mit RelaxxONE gehen wir konsequent den nächsten Schritt“, erklärt Stefan Iburg. „Unsere Kundinnen und Kunden wünschen sich leistungsstarke Massagefunktionen – aber ebenso ein Möbelstück, das sich harmonisch in ihr Zuhause einfügt. RelaxxONE vereint genau diese beiden Welten.“

Unter seiner Führung hat sich WELCON als etablierter Anbieter im Bereich Massagesessel und Wellnessprodukte positioniert. Die Einführung von RelaxxONE unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, kontinuierlich neue Maßstäbe in Qualität, Design und Funktion zu setzen.

Markteinführung in Kürze

RelaxxONE ist ab sofort angekündigt und wird in Kürze exklusiv über www.welcon-shop.com

erhältlich sein. Weitere Produktdetails, Ausstattungsvarianten und technische Spezifikationen werden im Rahmen des offiziellen Verkaufsstarts veröffentlicht.

Ein Sessel. Alle Funktionen. Pure Erholung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Welcon Europe GmbH & Co. KG

Frau Roberta Eigenrauch

Kampstr. 14

31180 Giesen

Deutschland

fon ..: 05121/779132

fax ..: 05121/779133

web ..: https://www.welcon-shop.com/

email : info@welcon.de

Wohlbefinden, Entspannung und bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren unsere Kern- kompetenz. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefern wir nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness- Studios, sondern auch private Kunden – überall in Deutschland und europaweit.

Unser Lieferprogramm beschränkt sich bewusst auf Produkte, die man in dieser Qualität, Ausstattung und Güte oft lange sucht. Dass wir sie zu einem erstaunlich günstigen Preis bereithalten, hat einen einfachen, aber einleuchtenden Grund: Wir ersparen uns und Ihnen teure Werbung. Als Versandhändler verzichten wir zudem auf kostspielige Ladenlokale. Durch dieses kundenorientierte Marketing können wir Ihnen einen Preisvorteil einräumen, der ebenfalls zu einem entspannten Gefühl beiträgt.

Lernen Sie uns kennen: Im Internet unter welcon.de oder ganz persönlich in unserer über 850 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im niedersächsischen Hasede. Wir freuen uns, Sie mit dem Besten zu überzeugen!

Pressekontakt:

Welcon Europe GmbH & Co. KG

Frau Roberta Eigenrauch

Kampstr. 14

31180 Giesen

fon ..: 05121/779132

web ..: https://www.welcon-shop.com/Service/Kontakt/

email : info@welcon.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gemeinsame Impulse für die Hotellerie: Arabella Hospitality wird Gruppenmitglied der HSMA Deutschland e.V. Immobilienkauf im Rheinland: Warum Nachbarschaft zum Standortfaktor wird