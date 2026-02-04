WELCON EUROPE GmbH & Co. KG startet Verkauf auf bol.com

Hochwertige Massagesessel, Saunen und Infrarotkabinen jetzt auch auf einer der größten Online-Plattformen der Benelux-Region erhältlich

Giesen, 04.02.2026 – Die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG, einer der führenden Anbieter für Premium-Wellnessprodukte, erweitert ihre internationale Online-Präsenz und startet ab sofort den Verkauf ihrer Produkte auf bol.com. Kunden in den Niederlanden und Belgien können damit ausgewählte Massagesessel, Saunen und Infrarotkabinen bequem über den bekannten Online-Marktplatz erwerben.

Mit dem Markteintritt auf bol.com stärkt WELCON seine Position im europäischen E-Commerce und erschließt neue Zielgruppen in der Benelux-Region. Das Unternehmen steht seit Jahren für innovative Wellnesslösungen, hohe Produktqualität und modernes Design – sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Einsatz.

„bol.com ist eine der wichtigsten E-Commerce-Plattformen in den Niederlanden und Belgien. Der Start unseres Angebots dort ist ein konsequenter Schritt in unserer internationalen Wachstumsstrategie“, erklärt Gründer und Geschäftsführer Stefan Iburg von der WELCON EUROPE GmbH & Co. KG. „Wir freuen uns, unsere Produkte nun noch mehr Kunden in Europa zugänglich zu machen.“

Das Sortiment auf bol.com umfasst zunächst ausgewählte Bestseller aus den Bereichen Massagesessel, Saunen und Infrarotkabinen. Weitere Produkte und Ausbaustufen des Angebots sind bereits geplant

bol.com ist der größte Online-Marktplatz in den Niederlanden und Belgien und vergleichbar mit Amazon im deutschsprachigen Raum. Die Plattform gehört zur Ahold Delhaize Gruppe und erreicht mehrere Millionen aktive Kunden.

gegründet 1999

Marktführer in NL & BE

Sortiment von Elektronik über Möbel bis Wellness & Lifestyle

sowohl Eigenverkauf als auch Marktplatz für externe Händler

Für Unternehmen bedeutet ein Verkauf auf bol.com hohe Reichweite, starke Markenbekanntheit und direkten Zugang zu kaufkräftigen Kunden in der Benelux-Region.

Wohlbefinden, Entspannung und bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren unsere Kern- kompetenz. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefern wir nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness- Studios, sondern auch private Kunden – überall in Deutschland und europaweit.

Unser Lieferprogramm beschränkt sich bewusst auf Produkte, die man in dieser Qualität, Ausstattung und Güte oft lange sucht. Dass wir sie zu einem erstaunlich günstigen Preis bereithalten, hat einen einfachen, aber einleuchtenden Grund: Wir ersparen uns und Ihnen teure Werbung. Als Versandhändler verzichten wir zudem auf kostspielige Ladenlokale. Durch dieses kundenorientierte Marketing können wir Ihnen einen Preisvorteil einräumen, der ebenfalls zu einem entspannten Gefühl beiträgt.

Lernen Sie uns kennen: Im Internet unter welcon.de oder ganz persönlich in unserer über 850 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im niedersächsischen Hasede. Wir freuen uns, Sie mit dem Besten zu überzeugen!

