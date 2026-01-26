Welcon Europe GmbH & Co. KG aus Giesen erhält CrefoZert von Creditreform im fünften Jahr in Folge

Erneuter Erfolg für ein Unternehmen aus der Region: Die Welcon Europe GmbH & Co. KG aus Giesen bei Hildesheim erhält zum fünften Mal in Folge das CrefoZert von Creditreform.

Giesen, 26.01.2026 – Die Welcon Europe GmbH & Co. KG mit Sitz in Giesen bei Hildesheim ist auch im Jahr 2026 erneut mit dem CrefoZert von Creditreform ausgezeichnet worden – bereits zum fünften Mal in Folge. Damit bestätigt Creditreform die anhaltend sehr gute Bonität, wirtschaftliche Stabilität und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

Das CrefoZert wird ausschließlich an Unternehmen vergeben, die eine außergewöhnlich solide Finanzlage sowie eine positive Prognose für die kommenden Jahre vorweisen können. Bundesweit erfüllen nur wenige Unternehmen die strengen Kriterien dieser Zertifizierung.

Gegründet wurde die Welcon Europe GmbH & Co. KG im Jahr 2007 von Stefan Iburg, der das Unternehmen bis heute als Gründer und Geschäftsführer führt. Seit der Gründung hat sich Welcon Europe kontinuierlich weiterentwickelt und ist ein verlässlicher Arbeitgeber sowie Geschäftspartner in der Region Hildesheim.

„Die erneute Auszeichnung mit dem CrefoZert ist für uns eine große Anerkennung und zugleich ein wichtiges Signal an unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter“, sagt Stefan Iburg. „Sie bestätigt unseren Anspruch an nachhaltiges Wachstum, finanzielle Solidität und verantwortungsvolles Unternehmertum.“

Mit der fünften CrefoZert-Auszeichnung in Folge gehört die Welcon Europe GmbH & Co. KG weiterhin zu den wirtschaftlich besonders stabilen Unternehmen und setzt ein positives Zeichen für den Wirtschaftsstandort Giesen und die Region Hildesheim.

Wohlbefinden, Entspannung und bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren unsere Kern- kompetenz. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefern wir nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness- Studios, sondern auch private Kunden – überall in Deutschland und europaweit.

Unser Lieferprogramm beschränkt sich bewusst auf Produkte, die man in dieser Qualität, Ausstattung und Güte oft lange sucht. Dass wir sie zu einem erstaunlich günstigen Preis bereithalten, hat einen einfachen, aber einleuchtenden Grund: Wir ersparen uns und Ihnen teure Werbung. Als Versandhändler verzichten wir zudem auf kostspielige Ladenlokale. Durch dieses kundenorientierte Marketing können wir Ihnen einen Preisvorteil einräumen, der ebenfalls zu einem entspannten Gefühl beiträgt.

Lernen Sie uns kennen: Im Internet unter welcon.de oder ganz persönlich in unserer über 850 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im niedersächsischen Hasede. Wir freuen uns, Sie mit dem Besten zu überzeugen!

