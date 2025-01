WELCON EUROPE GmbH & Co. KG: Führender Versandhändler für gesundes Wohnen erneut mit CrefoZert ausgezeichnet

Giesener Versandhändler erhält das begehrte Zertifikat zum vierten Mal in Folge.

Giesen – Januar 2025 – Mit Stolz und Begeisterung verkündet die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG, ein führendes Versandhandelsunternehmen im Bereich gesundes Wohnen, die erneute Verleihung des begehrten CrefoZert durch die Creditreform. Diese exklusive Auszeichnung wurde dem Unternehmen zum vierten Mal in Folge verliehen, was die finanzielle Stabilität und Verlässlichkeit von WELCON bis ins Jahr 2026 unterstreicht.

Die WELCON EUROPE GmbH & Co. KG wurde 2007 von Stefan Iburg gegründet und hat sich seitdem zu einer prominenten Adresse für gesundheitsfördernde Wohnprodukte entwickelt. Das umfangreiche Sortiment des Unternehmens umfasst hochwertige Massagesessel, erstklassige Boxspringbetten, ergonomische Relaxsessel, exklusive Saunen für den Innen- und Außenbereich sowie innovative Infrarotkabinen. Mit dem Fokus auf Qualität und Wohlbefinden bedient WELCON die steigende Nachfrage nach Lebensqualität und Erholung in den eigenen vier Wänden.

„Wir sind stolz auf die erneute Auszeichnung mit dem CrefoZert“, so Stefan Iburg, Gründer und Geschäftsführer von WELCON. „Diese Zertifizierung ist nicht nur eine Bestätigung unserer wirtschaftlichen Stärke, sondern auch ein Vertrauensbeweis für unsere Kunden und Partner. Unsere Mission ist es, den Menschen ein gesünderes Zuhause zu bieten, und wir freuen uns, dass unsere Anstrengungen auf diese Weise gewürdigt werden.“

Das CrefoZert ist ein Gütesiegel, das nur an Unternehmen vergeben wird, die strenge Kriterien hinsichtlich ihrer Bonität erfüllen. Die Creditreform prüft umfangreich die Jahresabschlüsse sowie aktuelle Geschäftszahlen, um sicherzustellen, dass Unternehmen wie WELCON langfristig stabil und erfolgreich wirtschaften. Die kontinuierliche Auszeichnung mit dem CrefoZert unterstreicht die solide Finanzausstattung und das nachhaltige Wachstum von WELCON, das über die Jahre hinweg konsequent verfolgt wurde.

WELCON steht nicht nur für zuverlässige Finanzpraktiken, sondern auch für eine herausragende Sortimentspalette. Die Produktentwicklung konzentriert sich stets auf exzellente Qualität, Komfort und innovative Technologien, die das Zuhause der Kunden in eine Oase des Wohlbefindens verwandeln. Durch einen nahtlosen Online-Bestellprozess und einen hervorragenden Kundenservice positioniert sich WELCON als vertrauenswürdiger Partner im Bereich gesundes Wohnen.

Das Engagement für Exzellenz zeigt sich nicht nur in den Produkten und der Finanzpolitik, sondern auch in einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit. WELCON hat sich verpflichtet, umweltfreundliche Materialien zu verwenden und Produktionsprozesse effizient und ressourcenschonend zu gestalten, um einen positiven Einfluss auf die Umwelt auszuüben.

„Die Bedürfnisse unserer Kunden sind unser Antrieb“, ergänzt Iburg. „Wir streben danach, nicht nur durch hochwertige Produkte, sondern auch durch verantwortungsbewusstes Handeln und nachhaltige Geschäftspraktiken die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen.“

Mit dem Blick in die Zukunft plant WELCON, seine Produktpalette weiter auszubauen und neue Wege im Bereich gesundes Wohnen zu beschreiten. Ziel ist es, auch künftig innovative und ganzheitliche Lösungen für das Wohlgefühl zu bieten, die mehr als nur funktionell sind – sie sollen die Lebensqualität nachhaltig steigern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.welcon.de oder kontaktieren Sie unser Presseteam unter info@welcon.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Welcon Europe GmbH & Co. KG

Frau Roberta Eigenrauch

Kampstr. 14

31180 Giesen

Deutschland

fon ..: 05121/779132

fax ..: 05121/779133

web ..: https://www.welcon.de/

email : info@welcon.de

Wohlbefinden, Entspannung und bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren unsere Kern- kompetenz. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefern wir nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness- Studios, sondern auch private Kunden – überall in Deutschland und europaweit.

Unser Lieferprogramm beschränkt sich bewusst auf Produkte, die man in dieser Qualität, Ausstattung und Güte oft lange sucht. Dass wir sie zu einem erstaunlich günstigen Preis bereithalten, hat einen einfachen, aber einleuchtenden Grund: Wir ersparen uns und Ihnen teure Werbung. Als Versandhändler verzichten wir zudem auf kostspielige Ladenlokale. Durch dieses kundenorientierte Marketing können wir Ihnen einen Preisvorteil einräumen, der ebenfalls zu einem entspannten Gefühl beiträgt.

Lernen Sie uns kennen: Im Internet unter welcon.de oder ganz persönlich in unserer über 850 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im niedersächsischen Hasede. Wir freuen uns, Sie mit dem Besten zu überzeugen!

