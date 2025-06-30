Welcon Europe meldet Verkaufssteigerung

Versandhändler aus Niedersachsen erzielt 15 % mehr Umsatz bei Familienbetten in Übergröße

Giesen, Niedersachsen – Welcon Europe GmbH & Co. KG, ein renommiertes Unternehmen mit Sitz in 31180 Giesen, verkündete kürzlich eine beeindruckende Steigerung der Verkaufszahlen seiner Familienbetten in Übergröße um 15 %. Diese erfreuliche Nachricht kommt in einer Zeit, in der der Markt für innovative Schlaflösungen weiter wächst.

Das Unternehmen, das sich auf den Versand und Handel von hochwertigen Betten spezialisiert hat, erklärte, dass die zunehmende Nachfrage nach komfortablen und geräumigen Schlafmöglichkeiten für Familien einen wesentlichen Faktor in dieser positiven Entwicklung darstelle. Familienbetten in Übergröße bieten laut Welcon Europe einen bedeutenden Mehrwert für Haushalte, in denen ein großer Bedarf an Platz und Bequemlichkeit besteht.

Welcon Europe betont, dass die Qualität ihrer Produkte und die Zufriedenheit der Kunden stets an erster Stelle stehen. Alle Familienbetten sind mit hochwertigen Materialien verarbeitet und garantieren damit eine lange Lebensdauer sowie optimalen Schlafkomfort. Die Tatsache, dass die Verkaufszahlen in einer marktwirtschaftlich herausfordernden Zeit gestiegen sind, unterstreicht die hohe Beliebtheit und das Vertrauen, das die Kunden in die Produkte des Unternehmens setzen.

Die Leitung von Welcon Europe äußerte sich zuversichtlich, dass durch kontinuierliche Innovation und das Zuhören auf die Bedürfnisse der Kunden weiterhin positive Trends verzeichnet werden können. Es sei für das Unternehmen unerlässlich, anpassungsfähige und gleichzeitig hochwertige Lösungen zu bieten, die genau den Anforderungen der Zeit entsprechen.

Neben den Familienbetten sind das Boxspringbett 200×200 sowie das Boxspringbett 180×200 mit Bettkasten die meistgekauften Schlafsysteme bei Welcon Europe.

Zusätzlich zu dem erfreulichen Anstieg der Verkaufszahlen betonte das Unternehmen die Wichtigkeit des Online-Handels als Schlüssel für den Erfolg. Der Versandhändler aus Niedersachsen hat in den letzten Jahren stark in die Entwicklung einer benutzerfreundlichen und effizienten Online-Plattform investiert, die es den Kunden ermöglicht, schnell und problemlos ihre Wunschprodukte zu finden und zu bestellen. Dies habe laut Unternehmensangaben maßgeblich dazu beigetragen, dass mehr Familien ihre Schlafraumsituation mit den Betten von Welcon Europe verbessern konnten.

Die positive Entwicklung der Verkaufszahlen ruft auch in der Region Niedersachsens Aufmerksamkeit hervor, da Welcon Europe ein wichtiger Akteur im lokalen Wirtschaftsgeschehen ist. Durch die gesteigerte Nachfrage werden nicht nur Umsatz und Gewinn für das Unternehmen erhöht, sondern auch Arbeitsplätze und Geschäftsmöglichkeiten in der Region gefördert.

Welcon Europe GmbH & Co. KG bleibt weiterhin bestrebt, innovative und qualitativ erstklassige Schlaflösungen für seine Kunden zu entwickeln. Die Steigerung der Verkaufszahlen zeigt, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, seinen Kunden stets das Beste zu bieten und den Anforderungen des Marktes erfolgreich gerecht zu werden.

Schlussendlich unterstreicht Stefan Iburg, Unternehmensgründer und Geschäftsführer von Welcon Europe, die Bedeutung kontinuierlicher Verbesserungen und ein starkes Engagement für die Zufriedenheit aller Kunden. Mit dem Versprechen, auch in Zukunft höchste Standards zu wahren, sieht das Unternehmen optimistisch in die Zukunft und ist bereit, auf diesem Erfolg aufzubauen und weiter zu wachsen.

Wohlbefinden, Entspannung und bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren unsere Kern- kompetenz. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefern wir nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness- Studios, sondern auch private Kunden – überall in Deutschland und europaweit.

Unser Lieferprogramm beschränkt sich bewusst auf Produkte, die man in dieser Qualität, Ausstattung und Güte oft lange sucht. Dass wir sie zu einem erstaunlich günstigen Preis bereithalten, hat einen einfachen, aber einleuchtenden Grund: Wir ersparen uns und Ihnen teure Werbung. Als Versandhändler verzichten wir zudem auf kostspielige Ladenlokale. Durch dieses kundenorientierte Marketing können wir Ihnen einen Preisvorteil einräumen, der ebenfalls zu einem entspannten Gefühl beiträgt.

Lernen Sie uns kennen: Im Internet unter welcon.de oder ganz persönlich in unserer über 850 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im niedersächsischen Hasede. Wir freuen uns, Sie mit dem Besten zu überzeugen!

